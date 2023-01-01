موارد IBM Storage FlashSystem

تقدِّم عائلة منصات IBM Storage FlashSystem أداءً رائدًا في السوق، مما يتيح لك تبسيط التعقيدات التشغيلية وتسهيل الإدارة والإشراف عبر أي بيئة.
اختر نظام IBM Storage FlashSystem الذي يناسب احتياجاتك.
تستطيع منصة IBM Storage FlashSystem مساعدتك على حماية أعمالك وتوسيع نطاقها على أي شبكة.
نظام IBM FlashSystem مع خاصية Storage Insights Pro لمراقبة أنماط الإدخال/الإخراج في الوقت الفعلي باستخدام نموذج الكشف عن التهديدات المعتمد على الذكاء الاصطناعي.
احصل على إجابات عن أسئلتك المتعلقة بمنصات IBM Storage FlashSystem.
احصل على الإجابات التي تحتاجها بخصوص IBM Storage FlashSystem ووحدة التحكم في حجم SAN.
دورة أساسيات IBM Storage FlashSystem تشرح مبادئ أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية.
حلول التخزين الجاهزة للمستقبل من IBM تُعيد تشكيل معالم مراكز البيانات. ما مدى مرونة مؤسستك؟
تعرَّف على نماذج وخيارات FlashSystem المصممة لتلبية احتياجات التخزين المتزايدة باستمرار للأعمال بجميع أحجامها.
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