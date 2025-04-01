خدمة IBM Storage

IBM Storage يمكن أن يساعدك كخدمة في تقليل الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات من خلال توفير حل فعال من حيث التكلفة وموثوق به للتخزين. يمكنك تقليل الحاجة إلى استثمارات الأجهزة والبرامج باهظة الثمن، وخفض تكاليف الصيانة والحصول على تكاليف يمكن التنبؤ بها لاحتياجات التخزين الخاصة بك.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة Gartner® ، فإن التخزين كخدمة يمكن أن "يقلل من تكاليف البنية التحتية للتخزين بنسبة 40% أو أكثر". اكتشف لماذا يستبدل رواد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات البنية التحتية للتخزين بنماذج استهلاك التخزين كخدمة.