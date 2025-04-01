تعد وحدة تخزين IBM Storage DS8000 (الجيل العاشر) الجديدة من IBM Storage DS8000 (الجيل العاشر) أحدث الابتكارات في التخزين على مستوى المؤسسات لبنية نظام IBM Z وIBM i.



IBM Storage DS8000 يساعد بنجاح عملك في اتخاذ قرارات أقوى تعتمد على البيانات، والوصول إلى معارف أعمق وتحقيق الثقة، إلى جانب تعزيز الأمان وخصوصية البيانات.

IBM Storage DS8000 هو الحل التخزيني لأنظمة البيانات المؤسسية المصممة لضمان توافر أحمال تشغيل العمل المهمة للغاية، كما أن تقليل مخاطر انقطاع الأعمال يساعد في ضمان تمويل المشاريع المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي​.