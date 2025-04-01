تعد وحدة تخزين IBM Storage DS8000 (الجيل العاشر) الجديدة من IBM Storage DS8000 (الجيل العاشر) أحدث الابتكارات في التخزين على مستوى المؤسسات لبنية نظام IBM Z وIBM i.
IBM Storage DS8000 يساعد بنجاح عملك في اتخاذ قرارات أقوى تعتمد على البيانات، والوصول إلى معارف أعمق وتحقيق الثقة، إلى جانب تعزيز الأمان وخصوصية البيانات.
IBM Storage DS8000 هو الحل التخزيني لأنظمة البيانات المؤسسية المصممة لضمان توافر أحمال تشغيل العمل المهمة للغاية، كما أن تقليل مخاطر انقطاع الأعمال يساعد في ضمان تمويل المشاريع المستقبلية مثل الذكاء الاصطناعي.
تتميز أنظمة التخزين IBM DS8000 بقدرات التقاط ونسخ احتياطي للأجهزة، وحماية البيانات من خلال التشفير.
زيادة سرعة الوصول إلى البيانات وتقليل زمن الانتقال من خلال الموثوقية المحسنة والتوافر العالي (حتى 8-9%)، يمكن للمؤسسات ضمان سير عمليات الأعمال الهامة بسلاسة دون انقطاع.
احمِ البيانات الحساسة التي تلبي متطلبات الامتثال التنظيمي باستخدام ميزات الأمان المتقدمة، مثل التشفير المحسن وعناصر التحكم في الوصول وتدابير حماية البيانات.
تقنية تخزين مبتكرة تضمن التوافق مع التطورات المستقبلية والتقنيات الجديدة مع سعة تخزين واسعة النطاق لتلبية متطلبات البيانات المتزايدة.
التعافي القوي من الكوارث وضمان استمرارية الأعمال في حالة فقدان البيانات أو فشل النظام من خلال التكرار عبر مواقع متعددة وحماية البيانات المتقدمة.
إدارة محسنة للسعة وانخفاض التكلفة الإجمالية للملكية، مع تصنيف تلقائي وضغط أفضل للبيانات مما يؤدي إلى استخدام التخزين بفعالية من خلال تقليل الحاجة إلى استثمارات تخزين إضافية.
تعمل عمليات النسخ الاحتياطي والاسترداد المحسنة على تقليل فترة التعطل عن العمل وفقدان البيانات، مما يعزز المرونة التشغيلية.
تحسين أعباء العمل باستخدام ميزات وقدرات مخصصة تعزز الأمن والكفاءة والأداء والتوافر العالي/التعافي من الكوارث والمرونة السيبرانية.
توافر عالي بفضل استخدام تقنية HyperSwap، التي توفر قدرات منع فقد البيانات داخل نطاق المناطق الحضرية. ويتيح IBM Geographically Dispersed Parallel Sysplex أوقات استرداد أسرع لنظام IBM Z و Power HA لـ IBM i، مع أهداف RPO و RTO الفائقة عبر المسافات الطويلة.
يمكنك معالجة كميات كبيرة من المعاملات بسرعة أكبر مع توفير قيمة أكبر لأعباء العمل ذات المهام الحساسة في زمن انتقال منخفض جدًا للتخزين.
توقع القدرات وتحسين الأداء والموثوقية باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي والتحليلات.
تمكين التقنية السحابية الهجين الخاصة بك بوصفها طبقة تخزين جديدة لعمليات النسخ الاحتياطي والأرشفة والتعافي من الكوارث في بيئات أنظمة IBM Z. ويحمي TCT بياناتك بتشفير AES-256 ويوفر تكاملاً ذكيًا من البداية إلى النهاية بين IBM Z و التخزين الخاص به والذي يحقق وفورات كبيرة في استخدام وحدة المعالجة المركزية للكمبيوتر المركزي في عمليات ترحيل البيانات الكبيرة.
تأكد من أن جميع البيانات المتدفقة على روابط FICON وبروتوكول Fibre Channel (FCP) من أنظمة IBM Z إلى نظم DS8000 مشفرة ومحمية. يوفر IBM Fibre Channel Endpoint Security حماية للبيانات أثناء التنقل وذلك بغض النظر عن نظام التشغيل أو نظام الملفات أو طريقة الوصول المستخدمة.
مع جميع مستويات دعم Expert Care، يمكن لدعم IBM الوصول إلى عرض مشترك للبنية التحتية المباشرة من خلال Storage Insights للمساعدة في تسهيل حل المشكلات بشكل تعاوني.
IBM DS8000+ IBM Z هو مزيج لا مثيل له يوفر التكامل الشامل مع التخزين.
IBM Storage DS8000 هو الحل التخزيني لأنظمة البيانات المؤسسية المصممة لتخفيض التكاليف التشغيلية وتهيئة الأعمال لقابلية التوسع والتكامل التقني في المستقبل، مما يضمن توافر أحمال التشغيل الأعمال المهمة.
DS8A10 موديل A01
مصمم للمنظمات متوسطة المدى التي تبحث عن التوازن بين الأداء والسعة والتكلفة، ومواجهة تحديات التخزين بوظائف متقدمة
DS8A50 موديل A05
توفر أحدث الابتكارات في وحدات التخزين متعددة الإطارات من فئة المؤسسات مزيجًا مثاليًا من الأداء العالي والسعة والتكلفة
نظام DS8980F طراز 998
يقدم أفضل أداء للمنظمات التي ترغب في توسيع قدرات أحمال التشغيل لديها لتشمل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وذكاء الأعمال.
نظام DS8950F طراز 996
مصمم للمنظمات الكبيرة التي تتطلع إلى دمج جميع أحمال التشغيل ذات المهام الحرجة ضمن حل تخزين مؤسسي واحد
نظام DS8910F طراز 994
مصمم للمنظمات متوسطة النطاق التي تتطلع إلى مواجهة تحديات التخزين باستخدام وظائف متقدمة يتم تقديمها في حل ذي حامل واحد مسبق التجميع.
نظام DS8910F طراز 993
يمكن دمج الحل المرن الذي لا يحتوي على حوامل في نظام IBM z15 T02 أو نظام IBM LinuxONE III LT2 أو الحوامل القياسية الصناعية مقاس 19 بوصة والتي يقدمها العميل.
الجيل العاشر
الجيل العاشر
الجيل التاسع
الجيل التاسع
الجيل التاسع
الجيل التاسع
يقدم IBM نهجًا مبسطًا وموحَّدًا للخدمة والدعم لنظم IBM DS8000، ما يساعد في تحسين توفر النظام وتقليل التكاليف.
توفر IBM الدعم والخدمات لمساعدة عملائها في تخطيط حلول IBM Storage ونشرها ودعمها وتحسينها وتحديثها.
التوصل الى جميع التفاصيل الفنية لأحدث طراز لدينا من IBM DS8900F وكيف يمكن الاستفادة منه في عملك.
قلِّل الآثار السلبية التي تتعرض لها أعمالك بسبب برامج الفدية، والهجمات الإلكترونية، وتعطل الأجهزة، والكوارث الطبيعية، وغير ذلك من التهديدات.
تعرف على استخدام تقنية التشفير للحفاظ على أمان البيانات المشفرة وإمكانية الوصول إليها.
يجعل IBM z17™ المزيد ممكنًا بفضل تسريع الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي لتعزيز سحابتك الهجينة بذكاء اصطناعي متقدم حيثما كان الأمر أكثر أهمية.
استجب بشكل أسرع لمتطلبات العمل، واحمِ بياناتك من النواة إلى السحابة، وتمكّن من تسهيل الحصول على الرؤى وتسريع الأتمتة.
حلول تخزين عالية الأداء بتكوينات عالية السعة وبالذاكرة الوميضية فقط لتوفير حماية للبيانات والتعافي من الكوارث للتقنية السحابية الهجينة الخاصة بك باستخدام تكوينات التخزين الشريطي أو تخزين الكائنات.
بادِر بتحسين البنية التحتية للتخزين لديك بمميزات لا تُضاهى من إمكانية الرؤية، والتحليلات، والمراقبة الشاملة لبيئات التخزين المعقدة.
حل تخزين البيانات المحلي، حيث توفر شركة IBM أجهزة IBM DS8000 وتديرها بأسعار تشبه السحابة المرنة القائمة على الاستهلاك.