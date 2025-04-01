IBM Storage Utility هو IBM Storage نموذج الاستهلاك الذي يمنح العملاء طريقة مختلفة لشراء سعة التخزين لمتطلبات أعمالهم المرتبطة بمبادرات أعمالهم، ويتم احتسابها شهريًا عند الاستخدام وإصدار فواتير ربع سنوية.
IBM Storage Utility تمكنك من الحصول على التخزين بطريقتك الخاصة، من خلال الدفع مقابل السعة فقط عند استهلاكك لتكنولوجيا المعلومات. نحن نحدد احتياجاتك الحالية والمستقبلية ونقوم بتحديد احتياجاتك الحالية والمستقبلية ونقوم بتحديد السعة المتوقعة بالكامل في اليوم الأول مما يمنحك أقصى قدر من الأداء دون أي انقطاع أثناء طفرات النمو.
الخيار لك في الدفع مقابل السعة التي تستهلكها مبادرات أعمالك في استهلاك المعلومات.
تعرّف على كيفية تبنّي مستخدمي التخزين الأساسيين للخدمات القائمة على استهلاك البنية التحتية للخدمات الهجينة ومتعددة النطاقات ومهمة حساسة التطبيق.
سيرتبط نمو بياناتك الآن بتكاليف السعة الخاصة بك، ما عليك سوى توفير السعة التخزينية التي تحتاجها حسب ما تمليه الأعمال.
حركة التكاليف المسبقة المرتفعة إلى رسوم ربع سنوية يمكن التنبؤ بها تتماشى مباشرةً مع احتياجات عملك. مع التسعير على أساس الاستهلاك، فأنت تدفع فقط مقابل السعة التي تستخدمها.
تتوفر سعة إضافية على الفور من خلال توفير ما تحتاج إليه. لا داعي لأن يقوم البائع بتعطيل مركز البيانات لإضافة سعة تخزين مؤقتة.
استفد من IBM Storage Insights للمساعدة في التنبؤ بدقة باحتياجاتك وتكاليف السعة القادمة والتحكم فيها، دون تعطيل أعمالك.
خطط للنمو وتدفقات الإيرادات الجديدة مع المرونة اللازمة لطرح التطبيقات في السوق على الفور، دون الحاجة إلى عملية شراء طويلة.
التخلص من دورة الشراء التي تستغرق وقتاً طويلاً عند إضافة سعة جديدة خلال فترة العقد.
IBM Storage مرفق النظام مرفق الخدمات: IBM يوفر مرونة في الاختيار بين التزام طويل الأجل أو قصير الأجل لخيارات الأجهزة المدفوعة مقابل الاستخدام. يوفر اشتراك التخزين خياراً للعملاء الذين يبحثون عن عقود قصيرة الأجل. يوفر هذا الخيار التزامات لمدة 12 شهرًا فقط قابلة للتجديد إلى 48 شهرًا ويمكن إلغاؤها في أي وقت. مثالية لمقدمي الخدمات المُدارة/مقدمي الخدمات المُدارة/مقدمي الخدمات والشركات المتوسطة والكبيرة التي تتطلع إلى إنشاء مرفق داخلي لمرفق الخدمات IBM ، حيث يتيح حلاً كاملاً. من خلال الجمع بين IBM LinuxONE و IBM Storage ، يمكن للعملاء الآن استئجار حل متكامل من الحوسبة إلى السعة في عملية شراء واحدة سهلة التجميع مع إمكانية الدفع حسب نمو التسعير.
برنامج IBM Software Utility: ترخيص دائم وشهري. يمكنك الاختيار بين الدفع المسبق لتوقع السعة على المدى الطويل أو على المدى القصير والدفع شهرياً.
توفر IBM Storage Insights مستوى لا مثيل له من الرؤية عبر بيئة التخزين لديك لمساعدتك على إدارة استخدام البيانات والتنبؤ به. تكنولوجيا المعلومات IBMهو نظام معتمد على السحابة المعرفية القائمة على السحابة التي أثبتت جدارتها في المؤسسات والتي تمكنك من نشر تخطيط السعة بسرعة مع تحسين تخطيط السعة. تساعد معلومات تكنولوجيا المعلومات في تبسيط عملية إعداد التقارير من خلال استهلاك التخزين السهل والمفصل والنمو المتوقع.
اشتراك أساسي مرن مع سعة استخدام متغيرة. السعة الإضافية متاحة على الفور، ما عليك سوى توفير سعة التخزين لأعلى أو لأسفل حسب ما تمليه المتطلبات، وستتم محاسبتك عند الاستخدام.
عندما لا تكون 5 أو 6 تسعات من التوافر كافية! استفد من أداة IBM Storage Utility لإنشاء حلول توافر عالية التكلفة وفعالة للغاية من حيث التكلفة.
التوافر العالي حساس في عالم الأعمال اليوم 7 × 24 × 365. قد لا تكون المصفوفات التقليدية 5 و 6 مصفوفات تقليدية كافية دائمًا. IBMيضمن التوافر العالي لـ FlashWatch عدم انقطاع توافر البيانات وهو مصمم لمناخ الأعمال اليوم حيث يكون وقت التشغيل حساسًا. معًا، مع IBM Storage Utility ، IBM يمكنك من الحصول على حل HA التخزين التخزين IBM ®HyperSwap بتكلفة إضافية بنسبة 20% عن الإيجار التقليدي.
تسريع NVMe من النهاية إلى النهاية، وتمكين سحابة هجينة مصفوفة الذاكرة الوميضية الراقية للمؤسسات الراقية.
مصفوفات فلاش مؤسسية متوسطة المدى مزوّدة بتقنية NVMe المتسارعة من طرف إلى طرف، ومزوّدة بتقنية NVMe، ومزوّدة بسحابة هجينة.
ينقسم إلى حل NVMe من طرف إلى طرف، وحلول ممكّنة لـ NVMe من البداية إلى النهاية وفلاش في حل مدمج مدمج 1U مدمج سهل الاستخدام والتوسع.
تمكين الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل وتوحيد تخزين البيانات الأساسية والثانوية الكبيرة مع الصناعات الرائدة Object Storage.
Simple قابل للتوسع building blocks for high الأداء IBM Spectrum Scale سحابة هجينة التخزين solutions.
نظام التخزين الأسرع والأكثر موثوقية وأمانًا لنظام التخزين IBM z15™ و LinuxONE III™.
دعم الجيل التالي من البنى التحتية السحابة السحابة التحتية على IBM Z الخوادم، مدعومة بشريط التخزين الافتراضي.
حماية موحدة للبيانات لبيئات سحابة هجينة.