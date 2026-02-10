اكتشاف أسرع للتهديدات، وأداء محسّن، وكفاءة طاقة أعلى.
IBM Storage FlashSystem 5600 هو حل NVMe متعدد الذاكرات الوميضية للمبتدئين يوفر ميزات استثنائية في مجال الأمن السيبراني وكثافة مذهلة وأداءً متميزًا. وهو مصمم خصوصًا للعملاء ذوي أعباء العمل الصغيرة والمختلطة التي تتطلب مزيجًا من الأداء وقابلية التوسع وميزات الأمان.
12 جهاز تخزين بالذاكرة الوميضية من نوع NVMe عالي التوافر في حاوية تخزين ذات وحدة واحدة مع مكونات حاوية أسطوانية احتياطية بالكامل لمنع وجود نقطة إخفاق واحدة.
حل ذكي وذاتي التحسين يسهل إدارته، مما يمكّن المنظمات من التغلب على تحديات التخزين مع تناميها.
طبقات عالية الكثافة من التخزين بالذاكرة الوميضية في حزمة معقولة التكلفة تشمل ميزات مثل الضغط والتحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
يراقِب FlashCore Module 4 (FCM4) البيانات من كل عملية إدخال/إخراج باستمرار باستخدام نماذج MK لاكتشاف الحالات الشاذة مثل برامج الفدية في أقل من دقيقة.1
|المواصفات:
|السعة القصوى الفعالة داخل حاوية واحدة:
- 2.4 PBe (حاوية 1U)
|أقصى عرض نطاق ترددي:
- 30 جيجابت/ثانية
|الاتصال (القياسي):
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 25/10 جيجابت/ثانية
|الحد الأقصى لمنافذ الإدخال/الإخراج:
- 16
السعة القصوى الفعالة في شبكة FlashSystem:
- 77 PBe
|الذاكرة:
- 256 جيجابايت
- 512 جيجابايت
|الاتصال: (اختياري)
- FC أو NVMe/FC بسرعة 64 جيجابت/ثانية
- FC أو NVMe/FC بسرعة 32 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 100/40 جيجابت/ثانية
- iSCSI أو NVMe/TCP بسرعة 25/10 جيجابت/ثانية
|الحد الأقصى لعمليات الإدخال والإخراج (قراءة بحجم 4 كيلوبايت في الذاكرة المؤقتة)
- 2.6 مليون
تواصل مع مستشار للحصول على مساعدة في تهيئة IBM Storage FlashSystem وفقًا لاحتياجات عملك.
1 أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برامج الفدية خلال دقيقة واحدة من بدء برنامج الفدية لعملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 مزوَّد بست وحدات FCM وبإصدار البرنامج الثابت 4.1. وكان نظام 5200 يعمل ببرنامج إصدار 8.6.3 بمستوى الإتاحة العامة (GA). وكان الخادم المضيف المتصل بنظام 5200 يعمل بنظام Linux مع نظام الملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه WannaLaugh. ويُشترط أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM 4.1 ومع البرنامج المحمَّل بإصدار 8.6.3 GA لاستقبال النتائج المحققة.
2 بافتراض تحقيق تقليل للبيانات بنسبة 5:1