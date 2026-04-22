يعزز GBSBank الثقة بالاستفادة من IBM Storage عالي الأداء وفائق المرونة
يرتقي Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBSBank)، وهو بنك تعاوني في بولندا، إلى مستوى هذا التحدي. ويسعى البنك إلى البناء على تاريخ يمتد 75 عامًا من الابتكار لإرضاء عملائه الحاليين واستقطاب عملاء جدد.
يوضح Roland Węgrzynowski، مدير فريق التقنية في Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku، قائلًا: "لسنا بنكًا تقليديًا. فأولويتنا هي بناء علاقات شخصية وثيقة مع عملائنا. كما أننا لا نتردد في تسخير أحدث التقنيات لتعزيز ما نقدمه. فعلى سبيل المثال، كنا في عام 1998 من أوائل البنوك في بولندا التي طرحت بطاقة دفع مزودة برقاقة، متقدمين بذلك على Visa وMastercard في السوق البولندية."
وفي إطار برنامجه للتحسين المستمر، يعتمد GBSBank نهجًا جديدًا في التفاعل مع العملاء والعملاء المحتملين. وسيشجعهم البنك على إرسال استفساراتهم إلكترونيًا عبر موقعه الإلكتروني ونماذج البريد الإلكتروني. ثم يوجّه كل استفسار إلى المختص المناسب من موظفيه، ليقدم ردًا مخصصًا يلائم احتياج صاحبه.
ويقول Węgrzynowski: "تتمثل استراتيجيتنا في تحسين تجربة العملاء وزيادة فرص البيع الإضافي والبيع المتبادل من خلال ربطهم بخبرائنا الداخليين. لكن هذا النهج الجديد تطلّب اعتمادًا أكبر على التقنية، مما فرض ضغطًا إضافيًا على البنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لدينا. وكان من الضروري أن نوفر وصولًا سريعًا ومتسقًا إلى البيانات، مع إتاحة مستمرة دون انقطاع في ظل ارتفاع الطلب."
ورأى GBSBank أن الوقت قد حان لتحديث منصة التخزين التي تدعم قواعد بيانات Oracle والأنظمة الافتراضية لديه. وكان البنك يستهدف أداءً أعلى، ومرونة أكبر، وقابلية أفضل للتوسع. ويضيف Węgrzynowski: "نتوقع نموًا هائلًا في البيانات، مدفوعًا بجهود التحديث ورقمنة العمليات الورقية. وأردنا أن نكون مستعدين، وأن نتعامل مع أي تغييرات بهدوء وتأنٍ، حتى يبقى عملاؤنا بمنأى عن أي اضطراب."
يمهد الطريق للنمو من خلال تحقيق وفورات بنسبة 70% بفضل ضغط التخزين
عزز خدمة العملاء الاستباقية من خلال خفض متوسط زمن الاستجابة بنسبة 56%
ولتفعيل استراتيجيته التي تركز على العملاء، اعتمد GBSBank نظام التخزين IBM® FlashSystem® 5200، بناءً على توصية من شريك أعمال IBM، 4Prime.
ويوضح Węgrzynowski: "في نهاية المطاف، كان الحسم في قرارنا مبنيًا على الثقة. فقد عملنا مع كل من IBM و4Prime لأكثر من عقد حتى اليوم. وكان فريق 4Prime يؤدي دورًا مهمًا في بناء البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لدينا، وقدم باستمرار مستوى رفيعًا جدًا من الخدمة والدعم. كما أن لدينا خبرة مباشرة بموثوقية أجهزة IBM، ولذلك شعرنا بثقة كبيرة عند اختيار IBM مرة أخرى."
واعتمد GBSBank نظامي تخزين IBM FlashSystem 5200 لدمج قواعد بيانات Oracle وأنظمته الافتراضية، التي تعمل على خوادم IBM Power Systems المزودة بنظام التشغيل IBM AIX وتقنية VMware للمحاكاة الافتراضية. واستخدم البنك ميزة التوافر العالي IBM HyperSwap لإنشاء عنقود تخزين موزع على موقعين، بما يتيح تكرارًا نشطًا-نشطًا للتخزين. كما أنشأت 4Prime تعليمات برمجية مخصصة تلتقط تلقائيًا لقطات من قاعدة بيانات الإنتاج الرئيسية للبنك كل 30 دقيقة، بما يتيح استردادًا سريعًا وشاملًا عند وقوع خطأ، أو فقدان للبيانات، أو فترة تعطّل.
وبفضل التخطيط الدقيق والدعم الوثيق من 4Prime، تمكن GBSBank من إنجاز التنفيذ بالكامل خلال أربعة أشهر، مع ضمان وصول متواصل إلى البيانات للفرق الداخلية ومن دون أي تعطل بالنسبة إلى العملاء النهائيين.
يقول Węgrzynowski: "كان هذا تعاونًا رائعًا مع 4Prime. لقد بذلنا جهدًا كبيرًا في تخطيط المراحل المختلفة للتنفيذ واختبار كل شيء بدقة شديدة، كما عمل فريقنا خلال كثير من عطلات نهاية الأسبوع لضمان عدم تأثر الأعمال المعتادة للبنك. وقد أثمرت هذه الجهود؛ إذ لم يحدث أي انقطاع في الوصول إلى البيانات، ولم تكن هناك حاجة إلى إخراج أي نظام من الخدمة أثناء الترحيل. وسار كل شيء تمامًا وفق الخطة."
وبعد أن أصبحت البيانات الواردة من قواعد بيانات Oracle والأنظمة الافتراضية لدى GBSBank تُكرَّر تكرارًا متزامنًا بين وحدتي تخزين FlashSystem 5200، عزز البنك إتاحة المعلومات واستمرارية الأعمال. ومع زمن استرداد لا يتجاوز بضع دقائق، ونقطة استرداد تعود إلى ما يصل إلى 24 ساعة، بات البنك قادرًا على الاعتماد على بقاء بياناته الأساسية متاحة بسهولة حتى في حال وقوع ما هو غير متوقع، بما يضمن استمرار الخدمة للعملاء دون انقطاع.
كما يستفيد GBSBank، بفضل التخزين الوميضي الكامل فائق السرعة، من تسارع ملحوظ في أزمنة الاستجابة لعمليات القراءة. فقد بلغ متوسط زمن الاستجابة 0.7 مللي ثانية فقط، أي أسرع بنسبة 56% مقارنة بالسابق، في حين انخفضت أزمنة الاستجابة عند ذروة الأحمال بنحو 86%.
ويعلق Węgrzynowski قائلًا: "كل من يعمل في المؤسسة ويتعامل مع كميات كبيرة من البيانات لمس بالتأكيد فرقًا واضحًا منذ اعتماد تخزين IBM FlashSystem. وسواء تعلق الأمر بالعمل على التقارير، أو الوصول إلى البيانات، أو استخراجها، أو معالجتها، فإن أزمنة الاستجابة أصبحت أقصر بصورة ملحوظة، وهو ما ينعكس في زيادة كبيرة في الإنتاجية."
ساهم توحيد التخزين عالي الكفاءة على نظام FlashSystem في تمكين GBSBank من تحقيق وفورات كبيرة في السعة. وقد استفاد البنك من كل من إلغاء تكرار البيانات والضغط الأصلي لخفض سعة التخزين الإجمالية بنحو 70%. ويوفر ذلك المساحة الإضافية الفورية التي يحتاجها GBSBank لاستيعاب خدمات جديدة تتمحور حول العملاء، مع تمكين البنك في الوقت نفسه من مواصلة النمو والابتكار خلال السنوات المقبلة.
ويختتم Węgrzynowski حديثه قائلًا: "هذه مجرد البداية بالنسبة إلينا. وخلال السنوات الثلاث المقبلة، نطمح إلى أن نصبح بنكًا خاليًا تمامًا من الورق، وهو ما سيفرض متطلبات أعلى على تكنولوجيا المعلومات من حيث تخزين الملفات الإلكترونية ومعالجتها." "ونحن على ثقة بأننا سنكون مستعدين لذلك بفضل IBM FlashSystem، لأنه يوفر لنا منصة تتيح لنا التوسع بسهولة."
تأسس بنك Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku (GBSBank) عام 1947 (الرابط خارج IBM)، وهو بنك تعاوني يقدم خدمات الادخار والإقراض وبطاقات الائتمان والتأمين. ويتخذ GBSBank من بلدة Barlinek الصغيرة في بولندا مقرًا رئيسيًا له، كما يدير 15 موقعًا إضافيًا في أنحاء البلاد. ويخدم البنك حاليًا نحو 35,000 حساب، تشمل أفرادًا وشركات صغيرة وحكومات محلية وتعاونيات.
4Prime شركة متخصصة في خدمات تكنولوجيا المعلومات، مع تركيز خاص على أمن السحابة وحماية البيانات. ويقع مقر 4Prime في Warsaw، بولندا، وتستند إلى خبرة تمتد لسنوات طويلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات لمساعدة العملاء على مواجهة أكثر تحدياتهم الأمنية تعقيدًا.
