دراسة حالة انتقال شركة Sicredi إلى IBM Power10 بفضل الشراكة التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، ساعدت IBM شركة Sicredi في الحفاظ على التزامها تجاه عملائها.

التدريب التدريب على IBM AIX وسّع مهاراتك ومعرفتك من خلال الدورات التدريبية التي تشمل المستويات الأساسية والمتقدمة ومجموعة واسعة من الموضوعات.

التدريب شهادة إدارة أنظمة الإصدار 7 من نظام IBM AIX اكتسب فهمًا واسعًا لإدارة أنظمة AIX وتشغيلها. تعلّم المهارات المطلوبة وتقدم للامتحان.

برنامج الشارات انضم إلى برنامج شارات مجتمع AIX يُكرّم هذا البرنامج مستخدمي AIX الذين يساهمون بشكل منتظم في نمو وتطور المجتمع وجميع أفراده.

مستند تقني تنفيذ Oracle RAC على IBM Power Systems Virtual Server تسلط هذه الورقة الضوء على الخطوات المطلوبة لنشر Oracle Real Application Cluster (RAC) على AIX على خادم IBM Power Virtual Server.

مستند تقني دليل إداري وفقًا للمعايير المشتركة لنظام AIX 7.2.5.3 يوفر هذا المستند إرشادات لتكوين وتشغيل نظام AIX 7.2 المستوى التقني 5 (TL5) حزمة الخدمة 3 (SP3).

دعم الأنظمة المؤهلة (ESS) تجديد مفاتيح الوصول إلى تحديثات AIX يمكنك إنشاء مفاتيح جديدة، وتنزيل المفاتيح، وإرسال المفاتيح عبر البريد الإلكتروني والحصول على المساعدة في إدارة مفاتيحك باستخدام أداة (دعم الأنظمة المؤهلة) ESS.

خوادم Power استكشف Power10 يمكنك الاستجابة بشكل أسرع، وحماية البيانات، وتبسيط الرؤى والأتمتة، إلى جانب زيادة الموثوقية بطريقة مستدامة.