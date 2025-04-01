IBM AIX 
استمرار الابتكار مع AIX
رسم توضيحي لشخص يجلس أمام جهاز كمبيوتر يعرض شاشة مليئة بالرسوم البيانية والمخططات مع وجود خادم IBM Z

®IBM® AIX هو نظام تشغيل Unix مملوك لشركة IBM ومصمم خصوصًا للعمل على خوادم IBM® Power.

على مدار أكثر من ثلاثة عقود، وثقت المؤسسات في نظام IBM AIX لتشغيل تطبيقاتها الأكثر أهميةً في مهامها الحيوية.يعزز AIX على خوادم Power الابتكار من خلال قدرات السحابة الهجينة والبرمجيات مفتوحة المصدر التي تساعدك على تطوير تطبيقات حديثة ونشرها في بيئة آمنة ومرنة.

اقرأ موجز الحل
التكلفة الإجمالية للملكية (TCO)

اكتشف عائد الاستثمار الذي يمكن أن تحققه شركتك من خلال استخدام خوادم Power.

أعباء العمل
أحمال تشغيل Oracle على IBM Power
نظام AIX الذي يعمل على IBM Power10 هو الخيار الأمثل لنجاح أعمالك
المزايا
أمن القيادة

يوفر نظام التشغيل AIX UNIX مستوى عاليًا من الأمان الدائم بفضل ميزات مثل Trusted AIX وTrusted Execution.

 استكشف مزايا أمان AIX
مدة تشغيل لا مثيل لها

تتمتع أنظمة Power التي تعمل بنظام التشغيل AIX 7.3 بأدنى معدل لتوقف الخادم غير المتوقع سنويًّا وأعلى مستوى من الموثوقية في فئتها.

 تعرّف على المزيد حول تحديث AIX المباشر
حماية الاستثمار

تضمن التوافقية الثنائية لنظام التشغيل AIX تشغيل التطبيقات كما هي دون الحاجة إلى إعادة تجميعها على أحدث الإصدارات.
الذكاء الاصطناعي للمؤسسات

تسريع الحصول على الرؤى من خلال تشغيل الاستدلال بالذكاء الاصطناعي مباشرةً في النواة باستخدام AIX 7.3.

مجموعة المنتجات

AIX 7.3 AIX 7.2 حزمة توسعة AIX
حالات الاستخدام تطوير تطبيقات سحابية أصيلة ودمجها مع AIX

حَدِّث تطبيقاتك بسرعة وأمان باستخدام مُسَرّعات وأدوات IBM.

 الدليل الميداني لتحديث تطبيقات IBM تعزيز المرونة في السحابة باستخدام AIX

يمكنك تبسيط وتسريع عملية النشر على السحابة باستخدام بنية تتوافق مع بيئتك المحلية.

 

 IBM Power Virtual Server أتمتة البنية التحتية لنظام AIX وإدارتها تلقائيًّا كرمز برمجي

وفِّر الوقت وتكاليف تكنولوجيا المعلومات عن طريق تسريع نشر التطبيقات باستخدام Ansible.

 برنامج Ansible لعمليات نشر تطبيقات أسرع
الموارد انتقال شركة Sicredi إلى IBM Power10

بفضل الشراكة التي استمرت لأكثر من 20 عامًا، ساعدت IBM شركة Sicredi في الحفاظ على التزامها تجاه عملائها.

 التدريب على IBM AIX

وسّع مهاراتك ومعرفتك من خلال الدورات التدريبية التي تشمل المستويات الأساسية والمتقدمة ومجموعة واسعة من الموضوعات.

 شهادة إدارة أنظمة الإصدار 7 من نظام IBM AIX

اكتسب فهمًا واسعًا لإدارة أنظمة AIX وتشغيلها. تعلّم المهارات المطلوبة وتقدم للامتحان.

 انضم إلى برنامج شارات مجتمع AIX

يُكرّم هذا البرنامج مستخدمي AIX الذين يساهمون بشكل منتظم في نمو وتطور المجتمع وجميع أفراده.

 تنفيذ Oracle RAC على IBM Power Systems Virtual Server

تسلط هذه الورقة الضوء على الخطوات المطلوبة لنشر Oracle Real Application Cluster (RAC) على AIX على خادم IBM Power Virtual Server.

 دليل إداري وفقًا للمعايير المشتركة لنظام AIX 7.2.5.3

يوفر هذا المستند إرشادات لتكوين وتشغيل نظام AIX 7.2 المستوى التقني 5 (TL5) حزمة الخدمة 3 (SP3).

 تجديد مفاتيح الوصول إلى تحديثات AIX

يمكنك إنشاء مفاتيح جديدة، وتنزيل المفاتيح، وإرسال المفاتيح عبر البريد الإلكتروني والحصول على المساعدة في إدارة مفاتيحك باستخدام أداة (دعم الأنظمة المؤهلة) ESS.

 استكشف Power10

يمكنك الاستجابة بشكل أسرع، وحماية البيانات، وتبسيط الرؤى والأتمتة، إلى جانب زيادة الموثوقية بطريقة مستدامة.

 برامج من شركاء الأعمال

تمكّن من العثور على أكثر من 160 حلًّا معتمدًا لمساعدتك في تحقيق أقصى استفادة من استثمارك في IBM Power.
الخطوات التالية

حدِّد موعدًا لعقد اجتماع مجاني مدته 30 دقيقة مع أحد خبراء IBM Power.
المزيد من الطرق للاستكشاف المجتمع الدعم شركة IBM Global Financing