IBM Power E1150

IBM Power E1150 هو خادم أرفف من 4 وحدات (4U) مصمم للتعامل مع أحمال التشغيل كثيفة البيانات، حيث يوفر ما يصل إلى 120 نواة من معالجات Power11 و 16 تيرابايت من ذاكرة DDR5، لتلبية متطلبات الأداء العالي.