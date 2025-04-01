تم بناء IBM PowerVC على OpenStack. توفر تكنولوجيا المعلومات محاكاة افتراضية مبسطة لإدارة السحابة نشر IBM ®AIX و IBM i و Linux Virtual Machines (VMs) التي تعمل علىIBM ®Power. تم تصميم العرض لبناء سحابة خاصة القدرات ®خوادم الطاقة وتحسين إنتاجية المسؤول. يمكن أن تتكامل تكنولوجيا المعلومات بشكل أكبر مع بيئات السحابة من خلال منسقات السحابة ذات المستوى الأعلى.