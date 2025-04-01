وحدة تحكم إدارة السحابة IBM Cloud Management Console
راقب البنية التحتية IBM ®Power الخاصة بك من خلال حل SaaS المرن هذا
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ما الذي يمكن أن يقدمه IBM Cloud Management Console لعملك

يعمل IBM Cloud Management Console كخدمة مستضافة في IBM Cloud ، مما يحرر مجموعة من صيانة البرامج لمراقبة البنية التحتية. طرق العرض الديناميكية للأداء، المخزون والتسجيل لمؤسستك الكاملة ®IBM ®Power، سواء كانت في مكان العمل أو خارجه، يبسط المعلومات ويوحدها في مكان واحد. يتيح ذلك للعملاء اتخاذ قرارات أكثر استنارة بسهولة أكبر. مع نمو الشركات الخاصة وسحابة نشر هجينة النشر، تحتاج الشركات إلى معارف جديدة في هذه البيئات. يمكن للأدوات التي توفر معلومات موحدة وتحليلات أن تكون عوامل تمكين رئيسية لسلاسة عمليات البنية التحتية.
المزايا
حفظ الموارد

نشر البرمجيات كخدمة يحرر الموظفين من تثبيت البرمجيات والصيانة.
كسب معارف معارف

تتضمن المعلومات المقدمة حول خوادم ®Power المجمعة بيانات الأداء والمخزون والتسجيل.
تحديد الحالة

تعرض "لمحة سريعة" مع تجميعات منطقية تظهر سلامة النظام واستخدام الطاقة ونظام التشغيل المقاييس.
التحكم في التكاليف

يوفر عرض SASS مزيداً من المرونة في تكلفة الملكية مع سهولة الاشتراك الشهري بنظام الدفع حسب الاستخدام.
الوصول عند الطلب

خدمات آمنة قائمة على السحابة يمكن الوصول إليها من أجهزة محمول وجهاز لوحي وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
عرض عبر النظام

أنظمة المخزون بما في ذلك ®Power و HMCs و LPARs والموارد الافتراضية.
الموارد
Cloud Management أمان وحدة التحكم

الورقة البيضاء العنوان العنوان بنية الأمان وخيارات التكوين الخاصة بـ IBM Cloud Management Console.
IBM Cloud Management Console على ®بيانات أنظمة الطاقة

تعرف كيف يمكن أن يساعدك IBM في إدارة البنية الأساسية ®Power Systems السحابة باستخدام وحدة التحكم Cloud Management Console.
المنتجات ذات الصلة مرفق الخدمات المشتركة

IBM توفر ®Power سحابة خاصة مع مرفق الخدمات المشتركة سعة مجموعة الخدمات المشتركة مع مرونة ومرونة تشبه السحابة.

 IBM ®القوة Private Cloud Edition

يمكنك بسهولة نشر وإدارة سحابة متوفرة وآمنة للغاية خاصة على ®Power.

 السعة المرنة

قم بتنشيط أنوية المعالج أو وحدات الذاكرة يوميًا، طالما كنت بحاجة إلى ذلك، باستخدام Hardware Management Console لتمكين الموارد مؤقتًا.

 IBM PowerVC

تسريع IBM ®طاقة محاكاة افتراضية و Cloud Management.
الخطوات التالية

حدد موعدًا لاجتماع مجاني لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع أحد خبراء IBM ®Power خبير.
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