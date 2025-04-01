وحدة تحكم إدارة السحابة IBM Cloud Management Console

يعمل IBM Cloud Management Console كخدمة مستضافة في IBM Cloud ، مما يحرر مجموعة من صيانة البرامج لمراقبة البنية التحتية. طرق العرض الديناميكية للأداء، المخزون والتسجيل لمؤسستك الكاملة ®IBM ®Power، سواء كانت في مكان العمل أو خارجه، يبسط المعلومات ويوحدها في مكان واحد. يتيح ذلك للعملاء اتخاذ قرارات أكثر استنارة بسهولة أكبر. مع نمو الشركات الخاصة وسحابة نشر هجينة النشر، تحتاج الشركات إلى معارف جديدة في هذه البيئات. يمكن للأدوات التي توفر معلومات موحدة وتحليلات أن تكون عوامل تمكين رئيسية لسلاسة عمليات البنية التحتية.
نشر البرمجيات كخدمة يحرر الموظفين من تثبيت البرمجيات والصيانة.
تتضمن المعلومات المقدمة حول خوادم ®Power المجمعة بيانات الأداء والمخزون والتسجيل.
تعرض "لمحة سريعة" مع تجميعات منطقية تظهر سلامة النظام واستخدام الطاقة ونظام التشغيل المقاييس.
يوفر عرض SASS مزيداً من المرونة في تكلفة الملكية مع سهولة الاشتراك الشهري بنظام الدفع حسب الاستخدام.
خدمات آمنة قائمة على السحابة يمكن الوصول إليها من أجهزة محمول وجهاز لوحي وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
أنظمة المخزون بما في ذلك ®Power و HMCs و LPARs والموارد الافتراضية.
الورقة البيضاء العنوان العنوان بنية الأمان وخيارات التكوين الخاصة بـ IBM Cloud Management Console.
تعرف كيف يمكن أن يساعدك IBM في إدارة البنية الأساسية ®Power Systems السحابة باستخدام وحدة التحكم Cloud Management Console.
IBM توفر ®Power سحابة خاصة مع مرفق الخدمات المشتركة سعة مجموعة الخدمات المشتركة مع مرونة ومرونة تشبه السحابة.
يمكنك بسهولة نشر وإدارة سحابة متوفرة وآمنة للغاية خاصة على ®Power.
قم بتنشيط أنوية المعالج أو وحدات الذاكرة يوميًا، طالما كنت بحاجة إلى ذلك، باستخدام Hardware Management Console لتمكين الموارد مؤقتًا.
تسريع IBM ®طاقة محاكاة افتراضية و Cloud Management.