نشر وإدارة سحابة خاصة تتمتع بتوافر وأمان عاليين على Power بكل سهولة.
توفر إصدار IBM® Power® Private Cloud Edition حِزمًا فعَّالة من حيث التكلفة من العروض البرمجية الجذابة، تُتيح لك نشر السُحب الخاصة وإدارتها بسلاسة، وتبسيط إدارة الأمان والامتثال، وضمان التوافر العالي. تتوفر إصدارات السحابة بنوعَين: Private Cloud Edition، والتي يمكن نشرها على نظامَي ®AIX أو ®Linux، وPrivate Cloud Edition with AIX، والتي تتضمن AIX Standard Edition 7.2 أو 7.3، لتسهيل الترقية من إصدار AIX EE.
نشر سريع وإدارة مبسطة لبيئات سحابة خاصة موثوق بها تعمل على Power.
تبسيط إدارة الأمن والامتثال باستخدام Power في البيئة السحابية.
استخدام حل توافر عالٍ لا يعتمد على نظام تشغيل لتبسيط إدارة التوافر العالي في عمليات النشر السحابية، مع الحماية من فترات التعطل.
مراقبة مراكز بيانات Power من لوحة معلومات واحدة.
حل متقدم لإدارة البيئة الافتراضية والسحابية.
حل مخصص للأمن والامتثال، محسَّن للبيئات الافتراضية على خوادم IBM Power التي تعمل على نظامَي ®AIX أو Linux.
يعمل كخدمة مستضافة في سحابة IBM، ما يُعفي المؤسسات من إدارة برامج مراقبة البنية التحتية.
وضع استعداد نشط بالكامل، وسعة مدفوعة حسب الاستخدام محسوبة بالدقيقة.
موارد الخبراء لمساعدتك على النجاح.