مكتبة الأشرطة الافتراضية TS7700 من IBM
قم بتحسين ®IBM Z سحابة هجينة الاحتياطي الاحتياطي والأرشفة باستخدام شريط التخزين الافتراضي ومستودع بيانات الكائنات الجديدة مع إعادة ترتيب الشبكة بالكامل. دعم ما يصل إلى 4.2 بيكسل للإنتاجية العالية أحمال التشغيل.
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®IBM TS7700 هو حل أشرطة افتراضية من ®IBM Z يعمل على تحسين حماية البيانات واستمرارية الأعمال والبنية التحتية تخزين الكائنات لبيانات ® Z.

جديد IBM TS7780 مكتبة الأشرطة الافتراضية TS7780، وهي أحدث جيل من العائلة، تعمل بسرعات الأقراص أو أقراص SSD مع الحفاظ على التوافق مع عمليات الأشرطة الموجودة. يوفر مرفق اتصال الشبكة الخاص بشبكة IBM TS7780 إمكانية الوصول من أي مضيف إلى جميع بيانات وحدة التخزين المنطقية ومخزن الكائنات في الشبكة، مما يدعم استمرارية الأعمال الفائقة. تم تصميم الجيل الثامن مع معالجات ®Power9 وذاكرة التخزين المؤقت للقرص IBM FlashSystem 5300، مما يوفر سعة أقراص أكثر كثافة في الأداء, بالإضافة إلى تحسين اقتصاديات التخزين وأمان البيانات في بيئات التخزين مهمة حساسة هجينة.

تدعم عائلة TS7700 أيضًا IBM Enterprise Tape Drives.
TS7700 امتثال لجنة الأوراق المالية والبورصات

تعلم كيف TS7700 الامتثال الامتثال تحقق من الصحة IBM محاكاة افتراضية محرك القدرات TS7700 بالنسبة لمتطلبات وشروط القاعدة 17 أ-4 (و) من قواعد لجنة الأوراق المالية والبورصات
IBM TS7700 يعزز الأداء والمرونة في IBM Z/TPF أحمال التشغيل
المزايا
مهمة حساسة الأداء

صُمم TS7780 ليضاهي IBM Z مهمة حساسة القدرات، ويجمع TS7780 بين الأداء الذي تتميز به عمليات التخزين القائمة على الأقراص مع سعة وقابلية التثبيت للشريط المادي لتوفير توفر عالٍ للتخزين.

 المرونة السيبرانية

سايبر ®درع مرن مع نقل آمن للبيانات وحلول نقل البيانات القائمة على السحابة القائمة على التعافي من الكوارث والتكرار الكامل عبر ما يصل إلى 8 مجموعات متميزة، وحلول متعددة للفجوات الهوائية للعزل المادي للأنظمة.

 التوافر الدائم

IBM يدمج TS7780 الآن ما يصل إلى 256 كائنًا من كائنات السحابة مع ®DS8000 كائنات التخزين للوصول إلى أي كائن في الشبكة من أي كائن TS7780 بغض النظر عما إذا كانت المعلومات التكنولوجية لديها نسخة من الكائن.

 سلس Cloud Integration

التشغيل دون انقطاع. يوفر TS7780 تكوين شبكة السحابة السحابة ذات 8 اتجاهات التي تقوم بالتبديل التلقائي والتكرار الكامل والتبديل/التعويض عن الفشل/التعافي السريع في غضون 0 ثانية تقريبًا.

 تخزين مرن

حساسة حساسة حلول التخزين من خلال مجموعة متنوعة من التكوينات المرنة المثبتة على الرفوف والرفوف ذات السعة ونماذج الأداء العالي للشركات من جميع الأحجام.

 البنية التحتية الوميضية فقط

احصل على سعة أداء أفضل، وزمن انتقال أقل، وسعة أصلية تصل إلى 2.6 بيجابايت. لاحظ أن درج فلاش واحد قائم على أقراص SSD يوفر أداءً مساوياً أو أفضل من 10 أدراج قائمة على أقراص HDD في وحدة تخزين 2U فقط.
وبما أننا نريد أن نبقي إمكانية أرشفة البيانات على السحابة في المستقبل مفتوحة، كنا بحاجة إلى حل جديد لتكنولوجيا المعلومات يدعم هذا الخيار". TS7770، "إن حل الشريط الافتراضي IBM الخاص بنا موثوق به للغاية، ويقدم أداءً عاليًا باستمرار، ونحن لا ندفع التقنية التقنية في أي مكان بالقرب من حدود تكنولوجيا المعلومات حتى الآن. كريستوف بولانجيه الخوادم، محاكاة افتراضية، التخزين، فتح &amp; الكمبيوتر المركزي BRED
دراسات الحالة
بنك الشعب BRED

حررت نسبة الضغط 5:1 من IBM TS7700 5:1 من سعة التخزين، مما أدى إلى خفض التكلفة لكل تيرابايت وإتاحة مساحة للنمو على مدار السنوات الثلاث القادمة.

دراسة الحالة برادسكو

تستخدم Bradesco نظام بيانات المؤسسة IBM DS8950F من IBM DS8950F مع 12 شبكة ثنائية الاتجاه من مكتبات الأشرطة TS7700، كل منها مزود بذاكرة تخزين مؤقت سعة 240 تيرابايت، متصلة بمكتبات الأشرطة.

دراسة الحالة

ميزة

شبكة مكونة من 8 مجموعات عنقودية لاستمرارية الأعمال

تم تصميم ميزة الاتصال الشبكي للمساعدة في الحفاظ على توفر البيانات، حتى في حالة انقطاع أحد المواقع البعيدة؛ يمكن تكوين ما يصل إلى ثمانية أنظمة TS7780 للمشاركة في بيئة الشبكة. تساعد هذه الوظيفة في الحفاظ على التوافر أثناء الصيانة المخطط لها أو ترقيات الخدمة أو النظام أو الانقطاعات غير المتوقعة وتساعد على تجنب النقل المادي لخراطيش الأشرطة في حالة وقوع كارثة.

 محلول الذاكرة الوميضية فقط الأداء العالي

وبالإضافة إلى حل ذاكرة التخزين المؤقت التقليدي لمحرك الأقراص الصلبة HDD، تم إعادة تصميم الإصدار المدمج مع أدراج ذاكرة التخزين المؤقت القائمة على أقراص SSD لدعم ما يصل إلى 2.66 بيكسل من السعة الأصلية مع توفير صالات تخزين مؤقت محسنة مقارنة بالحل القائم على محرك الأقراص الصلبة. سيساعد ذلك على تقليل أوقات معالجة الدُفعات، وكذلك تحسين التكلفة الإجمالية للملكية والنفقات الإدارية لوقت الانتقال IBM Z أحمال التشغيل الحساسة.

 تكوينات مرنة مثبتة على رف مرن قائم على العميل

يوفر TS7780 خياراً أصغر حجماً وأقل تكلفة للمبتدئين. نشر نشر مرن لمجموعة مرنة من جميع الأحجام ذات الاحتياجات المختلفة. يتم تسليم القدرات القوية للأشرطة الافتراضية TS7780 كحلول أرفف معبأة مسبقًا أو تكوينات أرفف قياسية *19 بوصة من الصناعات القياسية التي يوفرها العميل. (* ستتوفر خيارات رفوف العملاء مقاس 19&quot; بوصة في النصف الثاني من عام 2025),

 ®كائن DS8000 تخزين DS8000

تبسيط حركة البيانات وتسريعها مع توفير وفورات في استخدام وحدة المعالجة المركزية IBM Z مع ®DS8000 Object تخزين. يستخدم ®DS8000 تدرج السحابة الشفاف (TCT) لحركة بيانات كائنات DFSMShsm إلى TS7780، ومشاركة كل من بيانات وحدة التخزين المنطقية ®FICON وبيانات الكائنات DS8900F على نفس مجموعة TS7780.

 طبقات السحابة الشفافة

الاستفادة من تدرج السحابة الشفافة (TCT) لتخزين بيانات الأشرطة الافتراضية في البيانات العامة أو سحابة خاصة. قد يؤدي النقل المباشر للبيانات بدون خادم من TS7780 إلى السحابة إلى تحسين كفاءة الأعمال مع تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية. عندما يتم تخزين البيانات في السحابة من قبل مجموعة، فإن جميع المجموعات في الشبكة التي تم تمكين السحابة-المتصلة-المتصلة لديها حق الوصول إلى هذا الكائن تخزين مثيل.

 السعة عند الطلب

قم بزيادة السعة بزيادات قدرها 20 تيرابايت و100 تيرابايت بشكل متزامن على النظام الفرعي الجديد لذاكرة التخزين المؤقت TS7780 الجديد الذي يوفر الآن ذاكرة تخزين مؤقت اختيارية قائمة على أقراص التخزين المؤقت SSD الوميضية فقط مع ما يصل إلى 2.6PBs من السعة الأصلية مع سعة تخزين مؤقتة فائقة السعة.

 نقل البيانات في حالة السكون وأثناء الطيران - قريباً ®نقطة نهاية التشفير في FICON

يتلقى TS7780 الآن البيانات المشفرة من المضيف، بدعم من ®FICON التقنية التي تحمي تكنولوجيا المعلومات أثناء التنقل عبر الشبكة عبر الإيثرنت. وأخيراً، يساعد في تأمين البيانات الحساسة أثناء التخزين مع دعم التشفير القائم على القرص والشريط. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم جهاز TS7780 الجديد 32 جيجا بايت ®FICON وسيدعم قريبًا (النصف الثاني من عام 2025) ®نقطة نهاية التشفير FICON.

 خيارات ضغط البيانات المحسّنة المتاحة

اختر من بين محركات ضغط متعددة من أجل مطابقة مجموعة متنوعة من العوامل مثل حالة الاستخدام وحجم الكتلة ومتطلبات الأداء مع السمات الفريدة لكل خوارزمية ضغط. الخيارات هي الضغط القياسي المدمج في محولات ®FICON المستخدمة من قبل TS7780، وضغط LZ4 وخوارزميات ضغط ZSTD. وأخيرًا، أضافت IBM ®DS8000 القدرات لضغط البيانات قبل نقلها عبر TCP/IP Connection إلى أنظمة TS7780/70/60 المهيأة كأهداف Object Storage متوقعًا أن تكون النفقات الرأسمالية بنسبة 55% والنفقات التشغيلية على مدى 3 سنوات بنسبة 44%.

 خبير الرعاية المتاحة

خبير IBM Care مصمم لتقليل تكلفة ومدة فترة التعطل في مركز البيانات مع تزويد مجموعتك بتكاليف صيانات سنوية أكثر ثباتاً وقابلية للتنبؤ بها.
حالة الاستخدام
IBM Z + IBM Storage ®DS8000 + IBM Storage TS7700 التكامل من طرف إلى طرف للتخزين التخزين للمستويات لقد جعل قادة تكنولوجيا المعلومات اليوم من البيانات مرونة البيانات أولوية قصوى؛ حيث يتم تعريف نظام حساسة على أنه حل تكنولوجيا المعلومات الذي يعد ضروريًا لاستمرار العمل. عندما يفشل نظام مهمة حساسة أو ينقطع، تتأثر عمليات الأعمال بشكل كبير. في عالم يبدو فيه كل شيء مهمة حساسة وحيث يجب على الأعمال التجارية والتقنية أن تبتكر معًا، حيث تجد ®DS8000 + IBM Z + TS7780 في أفضل التكامل حسب التصميم في السوق.
الموارد
ورقة بيانات مكتبة الأشرطة الافتراضية TS770 من IBM

تعرّف على كيفية توفير بيئات التخزين التخزينية الضخمة وتوافر البيانات دائمًا لبيئات IBM Z.

اقرأ ورقة البيانات IBM TS7700 5.1 ورقة بيضاء الأداء 5.1

توفر هذه الورقة معلومات الأداء لأنظمة IBM TS7700 التي تعمل بنظام R5.1.

اقرأ الورقة البيضاء دليل IBM TS7700 الإصدار 5.3 من IBM TS7700

تعرف على كل ما تحتاج إليه بشأن معلومات الأداء الخاصة بأنظمة IBM TS7700

اقرأ الدليل IBMتحديث Enterprise التخزين تحديث التخزين يجلب لعملاء التخزين التقنية الجديدة القوية لعملاء الكمبيوتر المركزي

اقرأ الورقة البيضاء لشركة IDC وتعرف على كيفية تحسين IBM لعروض تكنولوجيا المعلومات المركزية لـ الكمبيوتر المعلوماتي، وتوفير الأمان المحسّن، والتدرج السحابة السلس، وخيارات التعافي من الكوارث وخيارات الأرفف.

اقرأ التقرير فهم TS7700 كائن تخزين z/OS للبيانات البيانات

تعرّف على كيفية قيام IBM Storage مع السحابة الشفافة ذات السحابة الشفافة والشبكة IBM من النوع ب بزيادة مزايا الأداء والأمان في بيئات IBM Z المتجددة.

قراءة GSE TS7000 IBM TS7700 دليل مستوى التخزين R5.3 السحابة التخزين السحابة التخزين

سيوفر لك هذا الكتاب القرائي جميع المعلومات التي تحتاجها عن السحابة التخزين الطبقة TS7700 الأسرة.

اقرأ الكتاب الأحمر ورقة بيضاء من ESG: تعزيز المرونة السيبرانية في بيئات IBM Z مع حلول التخزين والشبكات

تعرف على كيفية عمل شبكات IBM ب من النوع ب مع IBM Z و IBM DS8900F و TS7700 لإنتاج بيئات معالجة التخزين وبيئات الشبكة عالية الأمان والمرونة.

قراءة تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اجعل التخزين المركزي الخاص بك أكثر مرونة ®مرونة

اكتشف بعضاً من أهم حلول المرونة الإلكترونية والتقنية الإلكترونية المتاحة حالياً وكيفية عملها.

قم بتنزيل الدليل خاصية الاحتفاظ المنطقي بوظيفة الاحتفاظ المنطقي بأجهزة WORM TS7700 للتوافق مع SEC

فهم وتهيئة بيئة لتطبيق وظيفة الاحتفاظ بـ LWORM Retention على أجهزة TS7700.

اقرأ دليل المستخدم
الدعم والخدمات
IBM Storage Expert Care ل IBM TS7700

يوفر برنامج IBM Storage Expert Care لـ IBM Storage Care نهجًا مبسطًا وموحدًا للخدمة والدعم لأنظمة تخزين IBM Storage مختارة مما يساعد على تحسين توافر النظام وتقليل التكاليف

اقرأ المزيد الأداة المساعدة للتخزين IBM Storage Utility

حوِّل أعمالك مع عرض التخزين مرفق الخدمات IBM, استخلاص المزيد من القيمة من بياناتك من خلال تحويل تكاليف النفقات الرأسمالية إلى نفقات تشغيلية مع السحابة مثل الاستهلاك، والدفع عند نمو السعة القائمة على التسعير القائم على السعة.

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 IBM TS4500 Tape Library

استجب لتحديات التخزين السحابة التخزين الخاصة بك مع هذا الجيل الجديد من حلول التخزين التخزين من الجيل التالي الذي يوفر كثافة تخزين عالية وإدارة متكاملة.

 IBM Storage Networking

يمكنك تحسين البنية الأساسية لتخزين التخزين لديك من خلال رؤية لا مثيل لها ومراقبة شاملة لبيئات التخزين المعقدة.

الخطوات التالية

حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Storage.
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