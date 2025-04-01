شبكة مكونة من 8 مجموعات عنقودية لاستمرارية الأعمال تم تصميم ميزة الاتصال الشبكي للمساعدة في الحفاظ على توفر البيانات، حتى في حالة انقطاع أحد المواقع البعيدة؛ يمكن تكوين ما يصل إلى ثمانية أنظمة TS7780 للمشاركة في بيئة الشبكة. تساعد هذه الوظيفة في الحفاظ على التوافر أثناء الصيانة المخطط لها أو ترقيات الخدمة أو النظام أو الانقطاعات غير المتوقعة وتساعد على تجنب النقل المادي لخراطيش الأشرطة في حالة وقوع كارثة.

محلول الذاكرة الوميضية فقط الأداء العالي وبالإضافة إلى حل ذاكرة التخزين المؤقت التقليدي لمحرك الأقراص الصلبة HDD، تم إعادة تصميم الإصدار المدمج مع أدراج ذاكرة التخزين المؤقت القائمة على أقراص SSD لدعم ما يصل إلى 2.66 بيكسل من السعة الأصلية مع توفير صالات تخزين مؤقت محسنة مقارنة بالحل القائم على محرك الأقراص الصلبة. سيساعد ذلك على تقليل أوقات معالجة الدُفعات، وكذلك تحسين التكلفة الإجمالية للملكية والنفقات الإدارية لوقت الانتقال IBM Z أحمال التشغيل الحساسة.

تكوينات مرنة مثبتة على رف مرن قائم على العميل يوفر TS7780 خياراً أصغر حجماً وأقل تكلفة للمبتدئين. نشر نشر مرن لمجموعة مرنة من جميع الأحجام ذات الاحتياجات المختلفة. يتم تسليم القدرات القوية للأشرطة الافتراضية TS7780 كحلول أرفف معبأة مسبقًا أو تكوينات أرفف قياسية *19 بوصة من الصناعات القياسية التي يوفرها العميل. (* ستتوفر خيارات رفوف العملاء مقاس 19" بوصة في النصف الثاني من عام 2025),

®كائن DS8000 تخزين DS8000 تبسيط حركة البيانات وتسريعها مع توفير وفورات في استخدام وحدة المعالجة المركزية IBM Z مع ®DS8000 Object تخزين. يستخدم ®DS8000 تدرج السحابة الشفاف (TCT) لحركة بيانات كائنات DFSMShsm إلى TS7780، ومشاركة كل من بيانات وحدة التخزين المنطقية ®FICON وبيانات الكائنات DS8900F على نفس مجموعة TS7780.

طبقات السحابة الشفافة الاستفادة من تدرج السحابة الشفافة (TCT) لتخزين بيانات الأشرطة الافتراضية في البيانات العامة أو سحابة خاصة. قد يؤدي النقل المباشر للبيانات بدون خادم من TS7780 إلى السحابة إلى تحسين كفاءة الأعمال مع تقليل النفقات الرأسمالية والتشغيلية. عندما يتم تخزين البيانات في السحابة من قبل مجموعة، فإن جميع المجموعات في الشبكة التي تم تمكين السحابة-المتصلة-المتصلة لديها حق الوصول إلى هذا الكائن تخزين مثيل.

السعة عند الطلب قم بزيادة السعة بزيادات قدرها 20 تيرابايت و100 تيرابايت بشكل متزامن على النظام الفرعي الجديد لذاكرة التخزين المؤقت TS7780 الجديد الذي يوفر الآن ذاكرة تخزين مؤقت اختيارية قائمة على أقراص التخزين المؤقت SSD الوميضية فقط مع ما يصل إلى 2.6PBs من السعة الأصلية مع سعة تخزين مؤقتة فائقة السعة.

نقل البيانات في حالة السكون وأثناء الطيران - قريباً ®نقطة نهاية التشفير في FICON يتلقى TS7780 الآن البيانات المشفرة من المضيف، بدعم من ®FICON التقنية التي تحمي تكنولوجيا المعلومات أثناء التنقل عبر الشبكة عبر الإيثرنت. وأخيراً، يساعد في تأمين البيانات الحساسة أثناء التخزين مع دعم التشفير القائم على القرص والشريط. بالإضافة إلى ذلك، يستخدم جهاز TS7780 الجديد 32 جيجا بايت ®FICON وسيدعم قريبًا (النصف الثاني من عام 2025) ®نقطة نهاية التشفير FICON.

خيارات ضغط البيانات المحسّنة المتاحة اختر من بين محركات ضغط متعددة من أجل مطابقة مجموعة متنوعة من العوامل مثل حالة الاستخدام وحجم الكتلة ومتطلبات الأداء مع السمات الفريدة لكل خوارزمية ضغط. الخيارات هي الضغط القياسي المدمج في محولات ®FICON المستخدمة من قبل TS7780، وضغط LZ4 وخوارزميات ضغط ZSTD. وأخيرًا، أضافت IBM ®DS8000 القدرات لضغط البيانات قبل نقلها عبر TCP/IP Connection إلى أنظمة TS7780/70/60 المهيأة كأهداف Object Storage متوقعًا أن تكون النفقات الرأسمالية بنسبة 55% والنفقات التشغيلية على مدى 3 سنوات بنسبة 44%.