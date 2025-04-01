احصل على حماية البيانات على مستوى المؤسسة
IBM Storage Protect هو برنامج النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها. تُعد التخزين حماية جزءًا من منتجات التخزين المعرّفة بالبرمجيات في IBM Storage المحفظة. للاطلاع على النسخ الاحتياطي والاسترداد من تطبيق SaaS، انظر التخزين حماية السحابة.
يوفر برنامج IBM Storage Protect (المعروف سابقاً باسم IBM Spectrum Protect) مرونة شاملة للبيانات لخوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة واسعة من التطبيقات. يمكن لـ مجموعة جيت أن تتوسع لإدارة مليارات الكائنات لكل خادم نسخ الاحتياطي. يمكن للعملاء تقليل تكاليف البنية التحتية للنسخ الاحتياطية الاحتياطية من خلال القدرات المدمجة في كفاءة البيانات والقدرة على ترحيل البيانات أو نسخها إلى الأشرطة والخدمة العامة السحابية و Object Storage.
خفض التكلفة التشغيلية من خلال توحيد وتبسيط حماية البيانات لخوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات.
دعم النمو الهائل للبيانات من خلال خادم واحد لإدارة ما يصل إلى 4 بيتابايت من بيانات العميل وما يصل إلى 100 تيرابايت من بيانات العميل الجديدة والمتغيرة يومياً.
تحقيق كفاءة استثنائية في التخزين من خلال التزايد التدريجي إلى الأبد النسخ الدائم والضغط وإلغاء البيانات المكررة.
قم بحماية بيئة التخزين التخزين الخاصة بك من خلال تفويضين رئيسيين لأوامر المسؤول، والتشفير، وإشعارات الأمان الاستباقية، والدعم الأصلي للشريط، وغير القابل للتغيير Object Storage.
حقق أهدافك في السعر والأداء مع خيارات السحابة وخيارات التخزين المحلية، بما في ذلك IBM Cloud Object Storage ودعم AWS S3 Intelligent-Tiering للبيانات غير النشطة.
اتبع IBM Storage Protect المخطط للتخلص من التخمين. تم تصميم هذه المخططات لتوفير أفضل الممارسات والتوجيهات التي تم اختبارها وإثبات جدواها لمساعدة العملاء على تلبية اتفاقيات مستوى الخدمة وتحقيق أداء رائع.
قم بنسخ كل من البيانات المضاعفة والمشفرة على مستوى تزايدي ومحبب من خادم إلى آخر، أو إلى خادمين مستهدفين لتحسين الكفاءة والأمان مع اتباع سياسات احتفاظ مختلفة للإعادة في الموقع وخارج الموقع.
استخدم مجمعات التخزين الحاسبية الفعالة من حيث التكلفة والغنية بالأمان دون الحاجة إلى أجهزة إضافية أو بوابة على ®IBM Cloud , IBM Cloud Object Storage، أمازون S3 وجوجل السحابة Microsoft Azure وغيرها من خدمات S3 Object Storage المعتمدة.
تمكين الحماية المتقدمة للبيانات من أجل السحابة والبيئات الافتراضية والبيئات المعرفة بالبرمجيات؛ والمواقع الأساسية؛ والمواقع البعيدة. استرداد العناصر الفردية والأنظمة المعقدة ومجموعات البيانات المركزية بأكملها من مواقع الاسترداد الأساسية والبعيدة.
استفد من قواعد أتمتة دورة حياة البيانات المرنة للاستفادة من بيانات النسخ الاحتياطية الحالية لتلبية احتياجات الاحتفاظ على المدى الطويل، دون الحاجة إلى نسخ إضافية. نقل البيانات تلقائيًا من التخزين عالي التكلفة إلى التخزين منخفض التكلفة مع تقادم المعلومات التخزينية ذات التكلفة الأعلى إلى التخزين منخفض التكلفة.
احصل على إشعارات الأمان لهجمات الفدية المحتملة. تفويضان رئيسيان لأوامر المسؤول؛ التشفير البيانات والدعم الأصلي للشريط و Object Storage غير القابل للتغيير لتعزيز الحماية وضمان المرونة الإلكترونية المرونة.
عزز مر ونتك مع مجموعة IBM Storage Protect IBM Storage و مجموعة. احصل على ترخيص سهل الإدارة مع لقطات وعوامل النسخ الاحتياطية للبيئات الافتراضية والحاسوبية وقواعد البيانات وتخطيط موارد المؤسسة.
اعمل مع IBM شريك الأعمال التقنية والخدمات وأفضل الممارسات احصل على حل قابل للتوسع للتوسع للحفاظ على الأداء والكفاءة وسهولة الإدارة مع نمو البيانات. تفضل بزيارة ®PartnerWorld للعثور على شريك الأعمال القريب منك.
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