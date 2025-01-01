حلول التخزين المعرّف بالبرامج (SDS)

التخزين المعرّف بالبرامج (SDS) هو إطار عمل للتخزين يعزل الأجهزة عن برامج التخزين. وعلى عكس أنظمة التخزين المتصل بالشبكة أو شبكة التخزين التقليدية، فإن SDS مصمَّم للاستجابة لعملية التحول الرقمي المعقدة.
يمنحك SDS المرونة والفعالية من حيث التكلفة، والمرونة التي تحتاج إليها لتمكين مؤسستك ذات التقنيات السحابية المتعددة والقائمة على البيانات. ويمكنه العمل على أي نظام متوافق مع معايير الصناعة، وبهذا يلغي الاعتماد على الأجهزة الخاصة.
اكتشِف كيف تحقق البنية المعرّفة بالبرامج أفضل قيمة، سواء تمّ نشرها كبرنامج، أم كمصفوفة، أم كبنية تحتية شديدة التقارب.
يمكنك إجراء تغييرات على الأعمال بالسهولة نفسها التي تحدِّث بها برامجك.
يمكنك دعم التطبيقات التقليدية وتطبيقات الجيل الجديد في وقت واحد باستخدام البنية التحتية نفسها.
ننصحك بتحويل البنية التحتية الحالية لديك لمواجهة التحديات الجديدة.
يمكنك إدارة نمو البيانات وتلبية متطلبات البنية التحتية القائمة على البيانات من خلال مجموعة برامج تخزين كاملة تتسم بالقوة والفاعلية من حيث التكلفة، وتتميز بقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
بإمكانك تحديث عمليات إدارة النسخ في مركز البيانات، وتبسيطها، وأتمتتها.
بادِر بتحسين البنية التحتية للتخزين لديك بمميزات لا تُضاهى من إمكانية الرؤية، والتحليلات، والمراقبة الشاملة لبيئات التخزين المعقدة.
فعِّل إمكانية النسخ المتماثل للبيانات الموجودة على أنظمة التخزين غير المتجانسة أو ترحيلها بين البيئة المحلية وIBM Cloud، أو خدمات Amazon Web Services، أو خدمة Microsoft Azure.
احمِ بياناتك في Azure، وMicrosoft 365، وDynamics 365، وSalesforce من خلال الحل IBM Storage Protect for Cloud، وهو حل موثوق به للتشفير الآمن للغاية، والامتثال، والكشف عن التهديدات المتقدمة.
اكتسِب مرونة شاملة للبيانات في خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات.
يمكنك توحيد حماية البيانات في الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات وأعباء عمل البرمجيات كخدمة (SaaS) والحاويات في بيئات التقنيات السحابية الهجينة.
بادِر بالكشف عن هجمات برامج الفدية وتشخيصها وتمتَّع بإمكانية الاسترداد المؤتمت لحماية أعباء العمل الحساسة للأعمال.
يمكنك تحسين تكلفة الأرشفة من خلال حماية العزل المادي والوصول الرسومي البديهي من مساحة اسم عالمية واحدة.
يمكنك تسريع الذكاء الاصطناعي باستخدام منصة بيانات عالمية واختراق حواجز البيانات.
بادِر بتسريع الوقت المناسب للقيمة من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابية الأصلية لتطبيقاتك على الأجهزة الافتراضية والحاويات على منصة Red Hat OpenShift.
تمكّن من تسريع رحلتك إلى التقنية السحابية الهجينة وجلب خدمات البيانات إلى بيئة الحاوية الخاصة بك.
مكِّن أعباء عمل الذكاء الاصطناعي وادمج تخزين البيانات الكبيرة الأساسية والثانوية مع تخزين الكائنات الرائد في الصناعة والفعّال من حيث التكلفة.
يمكنك نشر بيانات سريعة وقابلة للتوسع للغاية ومرنة وآمنة لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي وأعباء العمل عالية الأداء.
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