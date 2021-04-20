تحديث وتبسيط وأتمتة عمليات إدارة النُسخ داخل مركز البيانات
يُتيح IBM Storage Defender Copy Data Management وصول مستهلكي البيانات إلى النسخ في الوقت والمكان المناسبَين، دون إنشاء نسخ غير ضرورية أو ترك نسخ غير مستخدمة على وحدات تخزين قيِّمة. تنسيق إدارة اللقطات والتكرار القائمة على الوعي بالتطبيقات ضمن بيئات التخزين.
تحديث العمليات في البنى التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات باستخدام الإدارة الداخلية لنسخ البيانات.
استخدِم نسخة واحدة عبر حالات استخدام متعددة تشمل التعافي من الكوارث، والتحليلات، والاختبار، والتطوير، وعمليات التطوير.
الاستمرار في استخدام البنية التحتية والبيانات بكفاءة وبشكل مؤتمت، وقابل للتوسع، وسهل الاستخدام.
إنشاء واستخدام لقطات بيانات النسخ، والمخازن، والاستنساخات، والتكرارات على البنية التحتية الحالية للتخزين باستخدام أدوات مؤتمتة.
توفير الأتمتة المستندة إلى واجهة برمجة التطبيقات والخدمة الذاتية للمستخدم والعمليات دون إضافة أجهزة.
تصنيف وتتبُّع المجلدات واللقطات والأجهزة الافتراضية ومخازن البيانات والملفات.
إنشاء ومشاركة نُسخ من مختلف أنظمة إدارة قواعد البيانات الشائعة بطريقة مبسَّطة وسهلة.
توفير وصول سهل بالخدمة الذاتية للعملاء الداخليين إلى الموارد التي يحتاجونها في الوقت الذي يحتاجونها فيه.
تعرَّف على كيفية تطوُّر حلول IBM للتخزين لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني ومساعدة الشركات على التكيف مع البيئات الجديدة لحماية البيانات أينما كانت.
تعرَّف على كيفية تثبيت التطبيق وصيانته وتشغيله، وإدارة المستخدمين، وفهرسة معلومات الموارد. تعرَّف على كيفية البحث عن الكائنات واستعراضها، وجدولة الوظائف، وغير ذلك.
تعرَّف على كيفية تطوُّر حلول IBM للتخزين لمواجهة تحديات الأمن الإلكتروني ومساعدة الشركات على التكيف مع البيئات الجديدة لحماية البيانات أينما كانت.
تعرَّف على أهمية إدارة نسخ البيانات "في الموقع" لتحقيق مرونة البيانات والمرونة الإلكترونية.
تمكَّن من رفع مستوى الاستعداد، والحفاظ على أمان البيانات، واستئناف العمل بسرعة بعد فقدان البيانات عبر عمليات الاسترداد المؤتمتة.
استفِد من حماية البيانات القابلة للتوسع لخوادم الملفات الفعلية والتطبيقات والبيئات الافتراضية.
يحافظ على أمن بياناتك وإتاحة أعباء العمل لديك بفضل مرونة البيانات الواسعة وقدرات الامتثال.
يوفر مرونة شاملة للبيانات في خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية ومجموعة كبيرة من التطبيقات.
استكشِف جميع الطرق التي يمكن أن يساعد بها IBM Storage Defender Copy Data Management مؤسستك.