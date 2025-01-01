IBM Storage Defender التخزين IBM Storage Defender
حماية البيانات
قم بإنشاء النسخ الاحتياطية ونسخ من بياناتك المصممة خصيصاً لتناسب أحمال التشغيل الحديثة.
ابدأ مع مرونة التقييم المجاني
لقطة شاشة IBM Storage Defender حماية البيانات واجهة المستخدم (UI)

IBM Storage Defender يوفر Data Protect (حماية البيانات) النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها وهو حل أساسي من IBM Storage Defenderوهو حل يتيح مرونة البيانات وجزء من IBM Storage المحفظة

IBM Storage Defender توفر حماية البيانات دعمًا لمجموعة واسعة من السحابة السحابة الأصلية والحماية المحلية والتشغيل على نطاق واسع. يمكن أن تساعدك تكنولوجيا المعلومات في تبسيط عملياتك من خلال مستوى الإدارة المتكاملة للمعلومات, الأداء القوي، وبنية أمان متعددة الطبقات، وقابلية التوسعة API-أولاً والتوسعة واللقطات الثابتة.
حماية بيانات IBM Storage Defender Storage Defender Data Protect

حل مرونة البيانات لتسريع وتبسيط النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها.
المزايا
انخفاض تكاليف إدارة البيانات

قم بتوحيد حماية بيانات المؤسسة على نطاق واسع مع حل شامل لحماية البيانات على نطاق واسع من خلال حل النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها مما يساعد على تقليل النفقات العامة وخفض تكاليف تخزين البيانات.
رفع مستوى الرؤية الأمنية وتسريع عملية الاسترداد

توحيد عمليات كشف التهديدات وعمليات الاسترداد تحت منصة إدارة واحدة، مما يوفر قابلية التوسعة وبنية أمنية متعددة الطبقات.
تحسين تشغيل التشغيل الآني/التشغيل الفوري/التشغيل التجريبي للوفاء باتفاقيات مستوى الخدمة للأعمال

استرجع البيانات بشكل أسرع بفضل اللقطات المرطبة بالكامل، والحماية المستمرة للبيانات والمرونة لتجاوز اتفاقيات مستوى الخدمة.
ميزة
اللقطات الثابتة

تخزين البيانات المخزنة احتياطيًا في نظام الملفات المؤمنة في نظام ملفات المعلومات المؤمنة في لقطات ثابتة لا يمكن الوصول إليها أو تحميلها مباشرةً من خارج الكتلة.
قابلية التوسعة من واجهة برمجة التطبيقات أولاً

قم بتبسيط العمليات ودمج بيئات السحابة والسحابة بسهولة مع ما قبل البناء سير العمل الآلي واكتمال برمجة التطبيقات.
منصة إدارة واحدة

توحيد عمليات العمليات مع حلول متكاملة للتوسع في بيئة واحدة قابلة للتوسع. التخلص من الصومعة مع تقليل تكاليف حماية البيانات.

حالة الاستخدام​

الموارد IBM Storage Defender حماية البيانات صحيفة البيانات

تعرّف على القدرات التي يوفرها Defender Data Protect لحماية بياناتك التجارية القيّمة.

IBM Storage Defender صحيفة البيانات

تعرّف على القدرات التي يوفرها موقع IBM Storage Defender لمساعدة مجموعة البيانات الخاصة بك على إنشاء البيانات وتسليمها مرونة.

 IBM Storage Defender خدمة إدارة البيانات

تعرّف على دليل المستخدم هذا الذي يوفر نظرة عامة وتخطيطًا وإعدادًا وتعليمات مستخدم لخدمة IBM Storage Defender إدارة البيانات.
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 IBM Storage Fusion

قم بتسريع الوقت المناسب للمدينة من خلال الاستفادة من البنية التحتية السحابة الأصلية ومنصة خدمات البيانات التطبيقية المصممة لـ RedHat OpenShift.
الخطوات التالية

اكتشف كيف يمكن لموقع IBM Storage Defender مساعدتك في حماية معلوماتك من خلال سلسلة التوريد. حدد موعداً لعقد اجتماع مع ممثل شركة IBM Storage.
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