حارس التخزين IBM Storage Sentinel

استفد من قاعدتنا المعرفية وغيرها من القدرات الأخرى لاستعادة جميع الخوادم تلقائياً، بغض النظر عن وقت ظهور برمجيات الفدية، مما يقلل من الوقت الذي تستغرقه في تخفيف آثارها.