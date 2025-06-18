IBM FlashSystem® هي مجموعة من حلول تخزين عالية السرعة قائمة على الذاكرة الوميضية فقط والتخزين بالذاكرة الوميضية الهجينة المصممة لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات ودعم جهود تحديث البيانات وتقديم قيمة استثنائية وأداءً متميزًا مقابل السعر.
وفِّر البيانات في المكان والزمان الذي تحتاجه مع بنية شبكة FlashSystem، من خلال التكيف مع احتياجات عملك والتخلص من حالات الانقطاع غير المخطط لها. أصبحت عمليات نقل البيانات الآن تتم دون أي توقف أو تعطُّل، مع ضمان استمرارية الأداء. لا حاجة إلى آليات تأرجح.
استخدِم التوصيات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضع البيانات في حالات الاستخدام عالية الأداء أو البيانات الباردة، مع فتح 5.5 أضعاف عدد دورات الكتابة مقارنةً مع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) من النوع رباعي المستوى (QLC) القياسية في الصناعة.
حقق وفورات تصل إلى 40% على الأقل في تكاليف دورة الحياة مع IBM FlashSystem، من خلال إدارة التخزين تلقائيًا باستخدام توصيات الذكاء الاصطناعي (AI)، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، والسياسات المؤسسية، مقارنةً بموردي التخزين المنافسين الذين يعتمدون على النمذجة اليدوية.
تأكد من أن بياناتك آمنة مع بنية FlashSystem grid القوية المبنية على اللقطات الثابتة، وميزات النسخ المتماثل للبيانات المرنة، والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي، والاستجابة التلقائية للاسترداد السريع بعد الهجمات الإلكترونية لتقليل التأثير.
حسِّن مراكز البيانات باستخدام وحدات التخزين الحوسبية FlashCore Module، التي توفِّر حماية البيانات وتخزينها دون التأثير في الأداء. شركة IBM تدعم وحدات Flash Core Modules (FCMs) الخاصة بها باستبدال محرك الأقراص تحت الصيانة وضمان عدم وجود حدود للكتابة.
قلل من استهلاك الطاقة مع ضمان استدامة التخزين الفائق للبيانات. تضمن لك بعض عمليات الإعداد استهلاكًا منخفضًا يصل إلى 1.7 وات لكل تيرابايت.
نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000
حل تخزين فائق الإمكانات وبأسعار معقولة يستند إلى SAS، متوافق مع محركات الأقراص الصلبة (HDD) أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة أو التكوينات الهجينة، مصمم للمؤسسات الناشئة ذات أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة التي تحتاج إلى قابلية توسع مرنة.
IBM Storage FlashSystem 5300
مدمج وفائق الإمكانات. حل تخزين NVMe قائم بالكامل على التخزين بالذاكرة الوميضية، يوفر سرعات فائقة وكثافة تخزين مذهلة للمؤسسات الناشئة. يقدم مزيجًا من الأداء المتقدم، وقابلية التوسع، والأمان للعملاء ذوي أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة.
IBM Storage FlashSystem C200
مصمم للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل تكرارًا، اكتشف النظام عالي السعة والكثافة. احصل على أفضل قيمة بتكلفة منخفضة، مع نظام مثالي بتطبيقات بث الوسائط والأرشيفات، والنُسخ الاحتياطية، ومستودعات البيانات الأخرى.
IBM Storage FlashSystem 7300
بسيط وذكي وآمن. حقق التوازن بين الأداء، والسعة، والاتصال مع حل تخزين فعال من حيث التكلفة يناسب المؤسسات الحديثة.
IBM Storage FlashSystem 9500
حل التخزين الأمثل لأحمال التشغيل الكبيرة والمختلطة والموحدة، يوفر سرعة فائقة وبساطة تامة لتلبية متطلبات الأعمال.
تم تصنيف IBM ضمن أفضل خمسة مزودين عالميًا في أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية وأشادت بالكشف عن حالات الخلل المدفوع بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمج في ميزات FlashSystem للاستجابة للتهديدات الإلكترونية المتطورة.
استكشِف الأسباب الكامنة وراء التقييمات الاستثنائية التي حصل عليها نظام IBM FlashSystem من المراجعين من مختلف أحجام الشركات والمناطق والصناعات. اكتشِف ما يجعله الخيار المفضل للعديد من المؤسسات.
حصلت على جائزة أعلى تصنيف من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية، بناءً على تقييمات ممتازة من العملاء.
ذُكِر أن تكاليف تخزين العملاء مع IBM FlashSystem كانت أقل بنسبة 40% إلى 90% مقارنةً بالبيئات السابقة، وقد شهدوا تحسينات كبيرة في الأداء.
حصل نظام IBM Storage FlashSystem على شارة "Users Love Us" بناءً على مئات التقييمات الإيجابية من المستخدمين.
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1 من خلال IBM Storage Assurance Perpetual، تضمن IBM إمكانية نقل البيانات بين أجهزة FlashSystem مع الحفاظ دائمًا على مسار نشط للبيانات من الخوادم والتطبيقات التي تستخدم البيانات، عند ترحيل أقسام التخزين كما هو موضح في وثائق IBM Storage FlashSystem للإصدار المناسب من Storage Virtualize ومنصة FlashSystem.
2Industry-standard QLC expects about 1,000 P/E (i.e.: write) cycles, https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/write-cycle, whereas FlashCore Module 4 drives, which are in the C200, achieve 5,500 P/E cycles prior to wear out, using internal testing developed using the JEDEC Standards for Retention.
3IBM sponsored report: Analyzing the Economic Benefits of IBM Storage Assurance ESG Report (Page 7) https://www.ibm.com/downloads/documents/ae-ar/10a99803f32fd7b3.
4See details and definition of maintenance in the maintenance contract found here: https://www.ibm.com/support/customer/csol/terms/?id=Z126-8971&cc=us&lc=en.
*أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برمجيات الفدية في غضون دقيقة واحدة من بدء عملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات Flash Core ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه اسم WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.