سريع. آمن. ذكي. نظام الذاكرة الوميضية (FlashSystem)

يكتشف برامج الفدية في أقل من دقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي*
استكشف نظام الذاكرة الوميضية الآن شاهده أثناء التنفيذ مع Storage Insights

نقدِّم لكم IBM FlashSystem C200، المصمم لدعم أحمال التشغيل كبيرة السعة

خزِّن المزيد من البيانات في مساحة أقل وقلِّل من التكلفة الإجمالية للملكية.

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IBM FlashSystem® هي مجموعة من حلول تخزين عالية السرعة قائمة على الذاكرة الوميضية فقط والتخزين بالذاكرة الوميضية الهجينة المصممة لتبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات ودعم جهود تحديث البيانات وتقديم قيمة استثنائية وأداءً متميزًا مقابل السعر.

إمكانات أكثر، وأداء أسرع، وإدارة أسهل مع IBM FlashSystem.
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حوِّل عمليات بياناتك صفر فترة تعطل حركة البيانات

وفِّر البيانات في المكان والزمان الذي تحتاجه مع بنية شبكة FlashSystem، من خلال التكيف مع احتياجات عملك والتخلص من حالات الانقطاع غير المخطط لها. أصبحت عمليات نقل البيانات الآن تتم دون أي توقف أو تعطُّل، مع ضمان استمرارية الأداء. لا حاجة إلى آليات تأرجح.

 5.5 أمثال زيادة في دورات الكتابة

استخدِم التوصيات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي لتحسين وضع البيانات في حالات الاستخدام عالية الأداء أو البيانات الباردة، مع فتح 5.5 أضعاف عدد دورات الكتابة مقارنةً مع محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) من النوع رباعي المستوى (QLC) القياسية في الصناعة.

 %40 الوفورات

حقق وفورات تصل إلى 40% على الأقل في تكاليف دورة الحياة مع IBM FlashSystem، من خلال إدارة التخزين تلقائيًا باستخدام توصيات الذكاء الاصطناعي (AI)، واتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs)، والسياسات المؤسسية، مقارنةً بموردي التخزين المنافسين الذين يعتمدون على النمذجة اليدوية.
حماية مستمرة

تأكد من أن بياناتك آمنة مع بنية FlashSystem grid القوية المبنية على اللقطات الثابتة، وميزات النسخ المتماثل للبيانات المرنة، والكشف عن التهديدات في الوقت الفعلي، والاستجابة التلقائية للاسترداد السريع بعد الهجمات الإلكترونية لتقليل التأثير.  

 تعرف على مستوى جاهزية شركتك
تخزين البيانات بذكاء

حسِّن مراكز البيانات باستخدام وحدات التخزين الحوسبية FlashCore Module، التي توفِّر حماية البيانات وتخزينها دون التأثير في الأداء. شركة IBM تدعم وحدات Flash Core Modules (FCMs) الخاصة بها باستبدال محرك الأقراص تحت الصيانة وضمان عدم وجود حدود للكتابة.

 تعرف على المبلغ الذي يمكنك توفيره
تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة

قلل من استهلاك الطاقة مع ضمان استدامة التخزين الفائق للبيانات. تضمن لك بعض عمليات الإعداد استهلاكًا منخفضًا يصل إلى 1.7 وات لكل تيرابايت.

 احسب مقدار ما توفره من الطاقة
ابحث عن نظام الذاكرة الوميضية (FlashSystem) المناسب لك
FlashSystem 5000 facing front with transparent background, clipped.
تعرف على المزيد من خيارات التخزين بأسعار معقولة في المتجر

نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000

حل تخزين فائق الإمكانات وبأسعار معقولة يستند إلى SAS، متوافق مع محركات الأقراص الصلبة (HDD) أو محركات الأقراص ذات الحالة الصلبة أو التكوينات الهجينة، مصمم للمؤسسات الناشئة ذات أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة التي تحتاج إلى قابلية توسع مرنة.

 نظام التخزين IBM Storage FlashSystem 5000
IBM Storage FlashSystem 5300 is an NVMe storage option for entry-level enterprises that need compact, powerful storage.
تعرف على المزيد من خيارات التخزين بأسعار معقولة في المتجر

IBM Storage FlashSystem 5300

مدمج وفائق الإمكانات. حل تخزين NVMe قائم بالكامل على التخزين بالذاكرة الوميضية، يوفر سرعات فائقة وكثافة تخزين مذهلة للمؤسسات الناشئة. يقدم مزيجًا من الأداء المتقدم، وقابلية التوسع، والأمان للعملاء ذوي أحمال التشغيل الصغيرة والمختلطة.

 انظر IBM Storage FlashSystem 5300
Flashsystem Storage C200 with transparent background, clipped.
تعرف على المزيد من خيارات السعة في المتجر

IBM Storage FlashSystem C200

مصمم للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل تكرارًا، اكتشف النظام عالي السعة والكثافة. احصل على أفضل قيمة بتكلفة منخفضة، مع نظام مثالي بتطبيقات بث الوسائط والأرشيفات، والنُسخ الاحتياطية، ومستودعات البيانات الأخرى.

 انظر IBM Storage FlashSystem C200
FlashSystem 7300 front only
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IBM Storage FlashSystem 7300

بسيط وذكي وآمن. حقق التوازن بين الأداء، والسعة، والاتصال مع حل تخزين فعال من حيث التكلفة يناسب المؤسسات الحديثة.

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FlashSystem 9500 Front with transparent background, clipped
تعرف على المزيد من خيارات الأداء في المتجر

IBM Storage FlashSystem 9500

حل التخزين الأمثل لأحمال التشغيل الكبيرة والمختلطة والموحدة، يوفر سرعة فائقة وبساطة تامة لتلبية متطلبات الأعمال.

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قصص حقيقية. تأثير حقيقي.

Friesland Campina logo for use in case study
دراسة حالة FrieslandCampina

"إن العمل مع Axians في تصميم ونشر حلول IBM منحنا التحكم الكامل في بياناتنا. وهذا يعني أنه يمكننا مواصلة توسعنا في بلدان جديدة بكل ثقة، مع ضمان الحماية الكاملة لأنظمتنا الإنتاجية".

 

Mohamed Asmine

مهندس حلول الاستضافة

FrieslandCampina

 اقرأ قصة FrieslandCampina
Red/yellow/purple "tcs" lowercase with blue "TATA CONSULTANCY SERVICES" stacked to the right.
دراسة حالة شركة Tata Consultancy Services

"تواصل شركة Tata Consultancy Services تطوير حلول متقدمة وخدمات مُدارة بالكامل تغطي سير العمل بأكمله في القطاع المالي. من خلال دمج التقنيات المبتكرة مثل نظام IBM FlashSystem، تقدم شركة TCS لعملائها مرونة إلكترونية معززة وقابلية توسع متزايدة وأداءً بيئيًا محسنًا. وفي ظل ازدياد حجم البيانات بشكل مستمر، يمكن لكل من TCS وIBM توفير السعة والمرونة في السوق، استعدادًا لعصر التطور القادم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع التأمين."

 

تشين كامر

CEO

شركة Tata Consultancy Services

 اقرأ قصة شركة TATA Consultancy Services
UCM logo blue with padding
دراسة حالة UCM Technics

"كلما واجهنا تحديًا في العمل، نجد Core ICT موجودة لمساعدتنا على إيجاد حل تقني مبتكر. إنهم يفهمون أعمالنا ويعرفون بنيتنا التحتية الحالية، لذا فإن نصائحهم قيمة للغاية".

 

Xavier Lenoble

مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة

UCM

 اطلع على قصة UCM Technics
Dark green slanted pill-shapes with "Norsk helsenett" against white background.
دراسة حالة Norsk helsenett SF

"الهدف هو توفُّر المعلومات للمقدمين للرعاية الصحية والسكان عندما يحتاجون إليها. باختصار، نحن نربط نظام الرعاية الصحية في النرويج معًا".

 

Endre Storeheier Nerland

مدير البنية التحتية

Norsk helsenett SF

 اقرأ قصة Norsk helsenett SF
Logo from client story page. https://www.ibm.com/case-studies/groupe-chantelle-systems-hardware-sap-hana
دراسة حالة Groupe Chantelle

"تساهم بيئات IBM Power Systems وIBM FlashSystem الخاصة بنا في تعزيز مرونتنا -ما يمنحنا ميزة تنافسية- من خلال تمكيننا من وضع أعباء العمل في الموقع الأنسب لأدائها بكفاءة".

 

André Wei

CTO

Groupe Chantelle

 اقرأ قصة Groupe Chantelle
Logo provided by partner for use in case study
دراسة حالة OS systems AG

"تمكنّا من تقليل أوقات إعداد التخزين من ثلاثة أيام إلى ساعة واحدة فقط باستخدام IBM FlashSystem. ومن خلال تقديم خدمات سحابية أكثر ديناميكية لعملائنا، عززنا ميزتنا التنافسية بمساعدة IBM".

 

Marc Ott

CEO

OS systems AG

 اقرأ قصة OS Systems AG
Friesland Campina logo for use in case study
دراسة حالة FrieslandCampina

"إن العمل مع Axians في تصميم ونشر حلول IBM منحنا التحكم الكامل في بياناتنا. وهذا يعني أنه يمكننا مواصلة توسعنا في بلدان جديدة بكل ثقة، مع ضمان الحماية الكاملة لأنظمتنا الإنتاجية".

 

Mohamed Asmine

مهندس حلول الاستضافة

FrieslandCampina

 اقرأ قصة FrieslandCampina
Red/yellow/purple "tcs" lowercase with blue "TATA CONSULTANCY SERVICES" stacked to the right.
دراسة حالة شركة Tata Consultancy Services

"تواصل شركة Tata Consultancy Services تطوير حلول متقدمة وخدمات مُدارة بالكامل تغطي سير العمل بأكمله في القطاع المالي. من خلال دمج التقنيات المبتكرة مثل نظام IBM FlashSystem، تقدم شركة TCS لعملائها مرونة إلكترونية معززة وقابلية توسع متزايدة وأداءً بيئيًا محسنًا. وفي ظل ازدياد حجم البيانات بشكل مستمر، يمكن لكل من TCS وIBM توفير السعة والمرونة في السوق، استعدادًا لعصر التطور القادم في قطاع الخدمات المصرفية والمالية وقطاع التأمين."

 

تشين كامر

CEO

شركة Tata Consultancy Services

 اقرأ قصة شركة TATA Consultancy Services
UCM logo blue with padding
دراسة حالة UCM Technics

"كلما واجهنا تحديًا في العمل، نجد Core ICT موجودة لمساعدتنا على إيجاد حل تقني مبتكر. إنهم يفهمون أعمالنا ويعرفون بنيتنا التحتية الحالية، لذا فإن نصائحهم قيمة للغاية".

 

Xavier Lenoble

مدير تكنولوجيا المعلومات بشركة

UCM

 اطلع على قصة UCM Technics
Dark green slanted pill-shapes with "Norsk helsenett" against white background.
دراسة حالة Norsk helsenett SF

"الهدف هو توفُّر المعلومات للمقدمين للرعاية الصحية والسكان عندما يحتاجون إليها. باختصار، نحن نربط نظام الرعاية الصحية في النرويج معًا".

 

Endre Storeheier Nerland

مدير البنية التحتية

Norsk helsenett SF

 اقرأ قصة Norsk helsenett SF
Logo from client story page. https://www.ibm.com/case-studies/groupe-chantelle-systems-hardware-sap-hana
دراسة حالة Groupe Chantelle

"تساهم بيئات IBM Power Systems وIBM FlashSystem الخاصة بنا في تعزيز مرونتنا -ما يمنحنا ميزة تنافسية- من خلال تمكيننا من وضع أعباء العمل في الموقع الأنسب لأدائها بكفاءة".

 

André Wei

CTO

Groupe Chantelle

 اقرأ قصة Groupe Chantelle
Logo provided by partner for use in case study
دراسة حالة OS systems AG

"تمكنّا من تقليل أوقات إعداد التخزين من ثلاثة أيام إلى ساعة واحدة فقط باستخدام IBM FlashSystem. ومن خلال تقديم خدمات سحابية أكثر ديناميكية لعملائنا، عززنا ميزتنا التنافسية بمساعدة IBM".

 

Marc Ott

CEO

OS systems AG

 اقرأ قصة OS Systems AG

شاهد كيف نَقود

International Data Corporation (IDC)

تم تصنيف IBM ضمن أفضل خمسة مزودين عالميًا في أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية وأشادت بالكشف عن حالات الخلل المدفوع بالذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي المدمج في ميزات FlashSystem للاستجابة للتهديدات الإلكترونية المتطورة.
رؤى الأقران من Gartner

استكشِف الأسباب الكامنة وراء التقييمات الاستثنائية التي حصل عليها نظام IBM FlashSystem من المراجعين من مختلف أحجام الشركات والمناطق والصناعات. اكتشِف ما يجعله الخيار المفضل للعديد من المؤسسات.
TrustRadius

حصلت على جائزة أعلى تصنيف من TrustRadius لحلول تخزين مصفوفة الذاكرة الوميضية المؤسسية، بناءً على تقييمات ممتازة من العملاء.
Enterprise Strategy Group (ESG)

ذُكِر أن تكاليف تخزين العملاء مع IBM FlashSystem كانت أقل بنسبة 40% إلى 90% مقارنةً بالبيئات السابقة، وقد شهدوا تحسينات كبيرة في الأداء.
G2

حصل نظام IBM Storage FlashSystem على شارة "Users Love Us" بناءً على مئات التقييمات الإيجابية من المستخدمين.
تقرير Gartner

حازت شركة IBM على تصنيف "شركة رائدة" في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 للتخزين الأساسي في فئتَي القدرة على التنفيذ وكمال الرؤية.
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الحواشي

1 من خلال IBM Storage Assurance Perpetual، تضمن IBM إمكانية نقل البيانات بين أجهزة FlashSystem مع الحفاظ دائمًا على مسار نشط للبيانات من الخوادم والتطبيقات التي تستخدم البيانات، عند ترحيل أقسام التخزين كما هو موضح في وثائق IBM Storage FlashSystem للإصدار المناسب من Storage Virtualize ومنصة FlashSystem.

2Industry-standard QLC expects about 1,000 P/E (i.e.: write) cycles, https://www.techtarget.com/searchstorage/definition/write-cycle, whereas FlashCore Module 4 drives, which are in the C200, achieve 5,500 P/E cycles prior to wear out, using internal testing developed using the JEDEC Standards for Retention.

3IBM sponsored report: Analyzing the Economic Benefits of IBM Storage Assurance ESG Report (Page 7) https://www.ibm.com/downloads/documents/ae-ar/10a99803f32fd7b3.

4See details and definition of maintenance in the maintenance contract found here:  https://www.ibm.com/support/customer/csol/terms/?id=Z126-8971&cc=us&lc=en.

*أظهرت التجارب الداخلية التي أجرتها IBM Research اكتشاف برمجيات الفدية في غضون دقيقة واحدة من بدء عملية التشفير. وقد أُجريت هذه التجربة على نظام FlashSystem 5200 يتضمن 6 وحدات Flash Core ومحمل عليه إصدار البرنامج الثابت 4.1. حُمِّل على الجهاز 5200 الإصدار 8.6.3 من برنامج مستوى الإتاحة العام (GA). وكان الجهاز المُضيف المتصل بجهاز 5200 يعمل بنظام Linux ونظام ملفات XFS. وفي هذه الحالة تحديدًا، تم استخدام برنامج محاكاة برامج الفدية من IBM الذي يُطلق عليه اسم WannaLaugh. يجب أن يكون النظام الأساسي متوافقًا مع FCM4.1 والإصدار 8.6.3 تم تحميل برنامج مستوى الإتاحة العام GA بغرض تلقي النتائج التي يتم الحصول عليها.