أضف قدرات السحابة الهجينة دون الاحتياج لاستثمار جديد كبير أثناء العمل مع البرامج المحلية من خلال نسخ البيانات أو ترحيلها من أي نظام تخزين مدعوم من ضمن ما يزيد عن 500 نظام.