™IBM Spectrum Virtualize و IBM Spectrum Virtualize™ for Public Cloud يدعمان معًا النسخ المتطابق بين مراكز البيانات المحلية ومراكز البيانات السحابية أو بين مراكز البيانات السحابية.
باستخدام تقنية تكرار متطورة، يتيح IBM Spectrum Virtualize إمكانية ترحيل البيانات والتكرار المستمر بين وحدات التخزين المحلي وIBM Cloud أو AWS أو Microsoft Azure.
استعد للتعافي السريع من حالات الهجوم الإلكترونية من خلال تمكين إنشاء نسخ بيانات معزولة عن الخوادم. يمكنك استعادة البيانات بسرعة بعد الهجوم، سواء في وحدات التخزين المحلية أو في السحابة.
يُعَد ™IBM® Spectrum Virtualize -الذي يتوفر في IBM Cloud وMicrosoft Azure- نظام تخزين رائد مُعرَّف بالبرمجيات، أثبت كفاءته لسنوات في أنظمة التخزين IBM SAN Volume Controller (SVC) و®FlashSystem و™VersaStack.
متاح مع الأنظمة المحلية التي تم بناؤها باستخدام برنامج IBM Spectrum Virtualize Software: SAN Volume Controller، ومجموعة IBM FlashSystem، وVersaStack. باستخدام هذه القدرات، يمكنك نشر سحابة هجينة بسهولة دون تغيير التخزين الحالي لديك.
أضف قدرات السحابة الهجينة دون الاحتياج لاستثمار جديد كبير أثناء العمل مع البرامج المحلية من خلال نسخ البيانات أو ترحيلها من أي نظام تخزين مدعوم من ضمن ما يزيد عن 500 نظام.
اختر الخوادم ومخزن الكتل في IBM Cloud أو يمكنك النشر تلقائياً في AWS أو Microsoft Azure من خلال أسواقهما. استخدم المخططات المختبرة مسبقاً لتسريع عملية النشر.
ادفع مقابل سعة التخزين التي تديرها فقط على السحابة العامة مع توفر تسعير شهري مرن للبرامج.
استخدم التكرار المستند إلى عنوان IP الأصلي المتزامن أو غير المتزامن لنسخ البيانات إلى AWS وIBM Cloud ، من خلال تكوين متعدد العقد لتحقيق التوافر العالي والأداء المتميّز. ولا توجد حاجة إلى أجهزة إضافية.
مدمج وأكثر من 500 نظام مختلف من IBM وغيرهم من الموردين
التكلفة المتدرجة لكل تيرابايت (SVC) أو لكل حاوية (عائلة نظام الذاكرة الوميضية FlashSystem)
SVC، عائلة IBM FlashSystem، VersaStack، برمجيات فقط
قدرات RAS متكاملة
دعم IBM للأجهزة والبرامج
تخزين IBM Cloud Performance and Endurance؛ AWS Elastic Block Storage (EBS)؛ Azure Managed Disk
بسيط، تكلفة ثابتة لكل سعة، ترخيص شهري
البنية التحتية لخادم IBM Cloud Bare Metal Server؛ خوادم AWS Elastic Compute (EC2)؛ Azure VMs
نظام RAS المرن: قدرات نظام RAS السحابي والبرمجي
دعم IBM للبرامج في بيئة السحابة العامة من IBM
تعمل IBM Premium Support Services على تبسيط عملية الدعم بأكملها من خلال الاستفادة من متخصصي الدعم المتمرسين وأدوات التحليلات.
حافظ على أعلى مستوى من التوافرية مع دعم تقني من الطراز الأول، واستمر في تشغيل أنظمة المهام الحساسة الخاصة بك بسلاسة.
استنادًا إلى دراسة أجرتها شركة IDC، وصفت 85% من المؤسسات خدمات الدعم بأنها عامل التمييز الرئيسي عند شراء أنظمة مراكز البيانات والاختيار من بين البائعين.
يقدم مستند Redpaper هذا توضيحًا لبنية IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud ويوفر تفاصيل التخطيط والتنفيذ لحالات الاستخدام الشائعة.
يساعد مستند Redpaper هذا مسؤولي التخزين والشبكات على تخطيط وتنفيذ وتثبيت وتكوين عرض IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud على AWS.
يهدف هذا المخطط إلى تسهيل نهج تحقيق حل المرونة الإلكترونية لبرنامج IBM® Spectrum Virtualize for Public Cloud.
تعرف على كيفية بناء حل استمرارية أعمال على سحابة هجينة باستخدام Amazon Web Services وتخزين IBM FlashSystem.
مصمم للبيانات التي يتم الوصول إليها بشكل أقل تكرارًا، اكتشف النظام عالي السعة والكثافة. احصل على أفضل قيمة بتكلفة منخفضة، مع نظام مثالي بتطبيقات بث الوسائط والأرشيفات، والنُسخ الاحتياطية، ومستودعات البيانات الأخرى.
تبسيط إدارة البنية التحتية للتخزين والتخزين المتدرج والوظائف المتقدمة.
بسط العمليات باستخدام حلول تخزين أسرع وأذكى مدعومة بالسحابة الهجينة وأيسر تكلفة عند تشغيل التطبيقات كثيرة المتطلبات وأحمال التشغيل الشاقة.
اطمح إلى ما هو أكثر من النسخ الاحتياطي للبيانات واستردادها لتوحيد حماية أحمال التشغيل والمرونة الإلكترونية.