IBM SAN Volume Controller
تمكّن من تبسيط البنية التحتية في مؤسستك وتحسينها باستخدام التخزين المعرّف بالبرامج
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تبسيط البنية التحتية في مؤسستك

تم تصميم نظام SAN Volume Controller باستخدام برنامج IBM Spectrum Virtualize Software، وهو جزء من مجموعة تخزين IBM Spectrum، ونظام تخزين من فئة المؤسسات. ويساعد هذا النظام المؤسسات على تخفيض تكلفة تخزين البيانات من خلال دعم أحمال التشغيل واسعة النطاق التي تُعدُّ ضرورية لتحقيق النجاح.

يمكن لأنظمة SAN Volume Controller التعامل مع البيانات الضخمة التي ترد من التطبيقات المحمولة وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي وتمكين إجراء عمليات نشر مرنة في البيئات السحابية الهجينة. وهو يوفر أداءً عاليًا وقابلية للتوسع والتطوير اللازمين للحصول على الرؤى من أحدث تقنيات التحليلات.
المزايا
تعزيز قيمة البيانات

خفِّض تكلفة تخزين البيانات من خلال استخدام ميزة تقليل البيانات وتسريع التطبيقات لتسريع رؤى الأعمال.

تعزيز أمن البيانات

نفذ استراتيجية توفر عالٍ كاملة، تشمل إمكانية تنقل البيانات والتطبيقات والحماية الكاملة للتعافي من الكوارث، بما في ذلك خدمات النقل السحابية.

تعزيز تبسيط البيانات

دعم تطوير استراتيجية بيانات مستقلة عن البنية التحتية مع تضمين وظائف وإدارة متكاملة عبر أنظمة تخزين غير متجانسة.

الاستفادة من التوافر العالي

استفد من الإتاحة بنسبة 99,9999% من الوقت لدعم التطبيقات ذات المهام الحساسة في مؤسستك.

الحماية من التهديدات الإلكترونية

احمِ أعمالك من برامج الفدية باستخدام نسخ غير قابلة للتغيير ومعزولة يمكن استردادها بعد حدوث الهجوم.

المزايا العزل عن التخزين المادي

تتيح IBM Spectrum Virtualize تشغيل التطبيقات دون انقطاع، حتى عند إجراء تغييرات على البنية التحتية للتخزين.

التطورات في تقنية السحابة الهجينة

يمكنك تمكين حل موحد للبيئة السحابية الهجينة عبر IBM Cloud و AWS و Microsoft Azure للاستفادة من أكثر 500 نظام تخزين مدعوم.

IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud تقليل المعلومات

وسّع نطاق بيانات المرشحين التي يمكن أن تستفيد من ميزة تقليل البيانات باستخدام مجموعات تقليل البيانات. تمكّن من زيادة حجم السعة مع الحفاظ على أداء التطبيق.

مرونة البيانات

استفد من مجموعة كاملة من قدرات مرونة البيانات مع ميزات التوفر العالي واستمرارية الأعمال وأمان البيانات.

توفُّر التطبيق

يمكنك نقل البيانات من نظام تخزين إلى آخر أو فيما بين المصفوفات، مع الحفاظ على إمكانية الوصول إلى البيانات.

التخزين المقسم إلى فئات

حقق أفضل استفادة من خلال التخزين بالذاكرة الوميضية أو من خلال الطبقات المتعددة لمحركات الأقراص التي تتميز بتقسيم آلي للتخزين باستخدام تقنية IBM Easy Tier المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

اطلع على مخطط المعلومات البياني التوافر العالي متعدد المواقع

قدّم الدعم للتخزين والخوادم في مركزين للبيانات باستخدام IBM HyperSwap. يمكنك الوصول إلى البيانات على نحوٍ متزامن مع ميزة التبديل التلقائي في حالة التعطل.

الإدارة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والدعم الاستباقي

استخدم التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحديد العوائق قبل أن تتحول إلى مشكلات. وتمكّن من تسريع حل المشكلات من خلال تبسيط التذاكر وأتمتة تحميل السجلات.

IBM Storage Insights قابلية التوسع والأداء

يمكنك إجراء الترقية دون انقطاع في الخدمة باستخدام ميزة SAN Volume Controller المدمجة، وهي نظام مكون من وحدات قابلة للتوسع بدرجة عالية.

الإدارة المبسطة

استخدم واجهة المستخدم الرسومية البسيطة لإجراء مهام التكوين والإدارة والخدمة عبر أنظمة تخزين متعددة، حتى من موردين مختلفين.

استكمال المحاكاة الافتراضية للخوادم

استخدم IBM Spectrum Virtualize المتوفرة في SAN Volume Controller لاستكمال مجموعة كبيرة متنوعة من تقنيات المحاكاة الافتراضية والنقل بالحاويات.

دراسة حالة
Data Action من خلال نشر عناصر QRadar ضمن مجموعة VMware، استطاعت شركة Data Action تجربة بصمة مادية أصغر حجمًا وبتكاليف أقل للطاقة بمرونة أكبر وقابلية للتوسع والتطوير في المستقبل. اقرأ دراسة الحالة
الموارد التكامل بين Red Hat Ansible و IBM Storage

تعرف كيف تسهم حلول التخزين من IBM في تقديم حلول تخزين بسيطة تلبي متطلبات البيانات الحديثة.

 مدونة IBM Storage

اقرأ الآراء بشأن IBM Storage و IBM Spectrum Virtualize.

 أفضل الممارسات وإرشادات الأداء

اقرأ عن مكاسب الأداء التي يمكن تحقيقها من خلال استخدام IBM SAN Volume Controller المدعومة بواسطة IBM Spectrum Virtualize.

 أفضل الممارسات لتصميم وتنفيذ HyperSwap SAN

تعرّف على التوجيهات الخاصة بتنفيذ HyperSwap وتكوينات المجموعة الممتدة باستخدام IBM SAN Volume Controller.

 أفضل الممارسات للإصدار 8.4.2 من IBM Spectrum Virtualize

تعرّف على مكاسب الأداء التي يمكنك تحقيقها من خلال تنفيذ الممارسات المفضلة لنظام IBM SAN Volume Controller.

 قائمة مرجعية لميزات الأمان في أنظمة التخزين

تعرّف على ميزات الأمان وخيارات أنظمة التخزين القائمة على IBM Spectrum Virtualize من خلال الاطلاع على قائمة مرجعية كاملة، بما في ذلك IBM FlashSystem و IBM SAN Volume Controller، والتي يمكنها توجيه فريق أمان المستخدم في مؤسستك.
منتجات ذات صلة IBM Spectrum Storage Suite

تمكّن من إدارة البيانات وحمايتها وتخزينها، مع إمكانية الوصول غير المحدود إلى منتجات تخزين معرّفة بالبرامج من IBM و IBM Cloud Object Storage.

IBM Storage Insights

وحسِّن البنية التحتية للتخزين في مؤسستك باستخدام منصة مستندة إلى السحابة لإدارة التخزين ودعمه.

 IBM Spectrum Virtualize for Public Cloud

انسخ البيانات أو انقلها على أنظمة تخزين غير متجانسة بين الأنظمة المحلية و IBM Cloud وعروض السحابة الأخرى.

 IBM Spectrum Protect

استفد من الحماية الشاملة للبيانات على خوادم الملفات الفعلية والبيئات الافتراضية، وغير ذلك.

 IBM Spectrum Protect Plus

يمكنك استعادة البيانات ونسخها والاحتفاظ بها وإعادة استخدامها، بما يفيد الأجهزة الافتراضية وقواعد البيانات والتطبيقات وأنظمة الملفات وأحمال التشغيل وخدمات البرامج كخدمة (SaaS) والحاويات في بيئات السحابة الهجينة.

 IBM Spectrum Archive

تمكّن من تحسين تكلفة الأرشفة باستخدام ميزة الحماية الفعلية بالعزل المادي ونظام مبسط للإدارة من خلال اسم مساحة اسم افتراضي موحدة على مستوى العالم.
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