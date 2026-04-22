بعد إجراء تقييم شامل للسوق في عام 2020، منحت شركة Data Action (DA)، وهي مزود خدمات تقنية للبنوك البديلة، عقدًا لشركة Vectra، وهي شركة محلية متخصصة في الاستشارات والخدمات الأمنية، من أجل مشروع تحديث منصة إدارة المعلومات والأحداث الأمنية (SIEM).

نُشر حل SIEM المختار، وهو ®IBM Security® QRadar، كأجهزة افتراضية تستخدم VMware وأنظمة تخزين ®IBM FlashSystem. وبينما يُعد نشر QRadar على الأجهزة الافتراضية أمرًا شائعًا، إلا أن استخدام وحدات التحكم في أنظمة تخزين FlashSystem فائقة الأداء لهذا النوع من أحمال التشغيل لا يُعد كذلك.

لقد كان لاستخدام تقنية IBM FlashCore® Module (FCM) الخاصة بشركة IBM لتخزين بيانات QRadar تأثير كبير في قدرة مركز العمليات الأمنية (SOC) على تحليل التهديدات الأمنية. وكان التأثير العام في أوقات الاستجابة ملحوظًا، حيث أسهمت في بعض الحالات في تقليل وقت التحليل من ساعات إلى دقائق مقارنةً بحل SIEM السابق.