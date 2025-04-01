يتم تشغيل التخزين Ceph على أجهزة x86 القياسية، مما يوفر طريقة سهلة وفعالة لبناء مستودع بحيرة مستدامة ل ®IBM watsonx.data والجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الاصطناعي أحمال التشغيل. كما أن تكنولوجيا المعلومات قابلة للتوسع بشكل كبير للتوسع في تصميمها دون وجود نقطة فشل واحدة وقادرة على دعم بيتابايت من البيانات وعشرات المليارات من الكائنات.



من أجل تحقيق الفوائد المرجوة من سحابة هجينة الاستراتيجية المحلية، تعمل مجموعة الاستراتيجية على سد الفجوة المعمارية بين عمليات المعلوماتية وعمليات التطوير. اعتمدت تطبيقات المؤسسات التقليدية في السابق على أنظمة Block Storage التي تعمل في مركز البيانات المحلي. والآن، يجب أن يعملوا بسلاسة مع التطبيق على نطاق الويب في العمل بدون نظام تشغيل وبيئات الحاويات المتصلة بالسحابة عن طريق المنصة كخدمة. تم تصميم التخزين Ceph للربط بين هذه البنى التحتية المختلفة وبنى التطبيق ومختلف عمليات الإدارة والاستهلاك.

يمكن الوصول إلى مخزن البيانات في مخازن التخزين في Ceph عن طريق بروتوكولات الكتل (للبيانات المهيكلة) وعن طريق واجهات برمجة تطبيقات REST المتوافقة مع AWS S3 (للبيانات غير منظمة). وهذا يجعل التخزين التخزين Ceph مثاليًا لكل من التخزين التخزيني التخزيني لمخازن البيانات. كما يدعم التخزين Ceph أيضًا NVMe/TCP، مما يجعل التخزين Ceph بديلاً تنافسيًا في العديد من البيئات الافتراضية.