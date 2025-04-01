دمج الكتلة والملف و Object Storage محليًا مع السحابة الأصلية تجربة

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ندوة الإنترنت: IBM Storage Ceph NVMe/TCP و VMware التكامل

 

شاهد البث المباشر يوم الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة

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IBM Storage Ceph® عبارة عن منصة التخزين المعرفة بالبرمجيات التي تدمج الكتلة, والملفات و Object Storage للمساعدة في التخلص من صوم البيانات وتقديم تجربة شبيهة بالساحابة مع الاحتفاظ بمزايا التكلفة وسيادة البيانات التي توفرها المعلومات المحلية.

يتم تشغيل التخزين Ceph على أجهزة x86 القياسية، مما يوفر طريقة سهلة وفعالة لبناء مستودع بحيرة مستدامة ل ®IBM watsonx.data والجيل القادم من الذكاء الاصطناعي الاصطناعي أحمال التشغيل. كما أن تكنولوجيا المعلومات قابلة للتوسع بشكل كبير للتوسع في تصميمها دون وجود نقطة فشل واحدة وقادرة على دعم بيتابايت من البيانات وعشرات المليارات من الكائنات.

من أجل تحقيق الفوائد المرجوة من سحابة هجينة الاستراتيجية المحلية، تعمل مجموعة الاستراتيجية على سد الفجوة المعمارية بين عمليات المعلوماتية وعمليات التطوير. اعتمدت تطبيقات المؤسسات التقليدية في السابق على أنظمة Block Storage التي تعمل في مركز البيانات المحلي. والآن، يجب أن يعملوا بسلاسة مع التطبيق على نطاق الويب في العمل بدون نظام تشغيل وبيئات الحاويات المتصلة بالسحابة عن طريق المنصة كخدمة. تم تصميم التخزين Ceph للربط بين هذه البنى التحتية المختلفة وبنى التطبيق ومختلف عمليات الإدارة والاستهلاك.

يمكن الوصول إلى مخزن البيانات في مخازن التخزين في Ceph عن طريق بروتوكولات الكتل (للبيانات المهيكلة) وعن طريق واجهات برمجة تطبيقات REST المتوافقة مع AWS S3 (للبيانات غير منظمة). وهذا يجعل التخزين التخزين Ceph مثاليًا لكل من التخزين التخزيني التخزيني لمخازن البيانات. كما يدعم التخزين Ceph أيضًا NVMe/TCP، مما يجعل التخزين Ceph بديلاً تنافسيًا في العديد من البيئات الافتراضية.
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تقرير المحلل
2024 Gartner® Magic Quadrant™ Gartner® Magic Quadrant™ لأنظمة الملفات الموزعة و Object Storage
ورقة البيانات
منصة تخزين معرَّفة برمجيًا على نطاق واسع للتوسع في بيانات الكتل والملفات والأشياء
ورقة البيانات
IBM Storage جاهز العقدة الجاهزة: تحسين وتبسيط مرونة التخزين التخزين مع دعم البنية التحتية على نطاق السحابة والتكامل التكامل
المزايا
زيادة قابلية التوسع 

تنمو من أقل من 3 عقدة إلى آلاف العقدة دون انقطاع إلى العنوان مليارات من المعلومات.
إدارة التكاليف

استخدم التخزين المعرّف بالبرمجيات الذي تم إنشاؤه باستخدام معايير مفتوحة تحافظ على توافق تكاليف النفقات الرأسمالية والتشغيلية مع أسعار الأجهزة الأساسية.
توحيد التخزين

استخدم نظامًا أساسيًا واحدًا يدعم الكتل والكائنات و File Storage معًا لإدارة جميع بياناتك، مما يقلل التكاليف بشكل كبير ويساعد العملاء على التعامل مع النمو الهائل للبيانات.
استخدام البيانات وتخزينها بكفاءة

استخدم وحدات تخزين تقليل البيانات لتحسين استخدام القرص، والقراءات والكتابة الجزئية أو الكاملة مع المعاملات الذرية، وعمليات إعادة التكرار ومحو البرمجة لحماية البيانات، والتحسين القائم على السياسات، وغير ذلك الكثير.
ميزة
إعادة توزيع أحمال التشغيل التلقائي

صُمم التخزين Ceph ليكون الشفاء الذاتي والإدارة الذاتية، وهو مصمم ليكون شفاءً ذاتيًا، ويعيد توزيع البيانات في جميع أنحاء المجموعة ويتعامل مع الأعطال دون انقطاع, ويستعيد تلقائيًا إلى مستوى مرونة البيانات المطلوب المحدد مسبقًا.

 استكشاف إعادة التوازن والتعافي
تخطيط القدرات

مراقبة استخدام السعة والنمو باستخدام تحليلات التخزين التي تمكّن العملاء من التخطيط للمتطلبات المستقبلية وتحديد احتياجات السعة على المدى القريب.

 تعرّف على تكوين سعة التخزين
حماية البيانات

ميزة أمان الوصول مثل قفل الكائنات للكتابة مرة واحدة والقراءة مرات عديدة (WORM) إدارة البيانات والحماية؛ تشفير FIPS 140-2؛ إدارة المفاتيح التكامل والتشفير من جانب الخادم.

 استكشاف عمليات قفل الكائنات تعلم كيفية تمكين قفل الكائن
الموارد حالة الاستخدام لـ IBM Storage Ceph

تحسين المؤسسة بالمرونة وتسريع عملية تحديث بيانات السحابة الأصلية الخاصة بك.

مشاهدة الفيديو لمعرفة مدى سهولة تثبيت وتكوين مجموعة IBM Storage Ceph العنقودية على خوادم أجهزة x86 السلعية.

 تسريع بيانات IBM watsonx.data مع نظام IBM Storage Fusion HCI من IBM Storage Fusion HCI

تعرف على كيفية تشغيل IBM watsonx.data محلي ، مع IBM Storage Fusion HCI الذي يوفر منصة استضافة قائمة على الأجهزة و IBM Storage Ceph الذي يوفر نطاق السحابة Object Storage.

دليل حلول IBM Storage Ceph من IBM Storage Ceph

صُممت IBM Storage Ceph لتكون ذاتية الشفاء وذاتية الإدارة مع عدم وجود نقطة فشل واحدة، Ceph تتضمن تحليلات التخزين حساسيس حساسيسا في كميات متزايدة من البيانات.

 دليل مفاهيم وبنية IBM Storage Ceph ودليل مفاهيم وبنية IBM Storage Ceph

IBM Storage صُممت Ceph لتثبيث الذكاء الاصطناعي مع مرونة المؤسسة، ودمج البيانات مع بساطة البرمجيات، وتشغيلها على منصات أجهزة متعددة لتوفير المرونة وخفض التكاليف.

 IBM Storage Ceph كمنصة مستودعات بحيرة البيانات المستقرة

IBM watsonx.data و IBM Storage Ceph يمكن أن يكون مزيجًا قويًا لبناء حل مستودع بحيرة البيانات قابل للتوسع وفعال من حيث التكلفة.
المنتجات ذات الصلة مقياس التخزين IBM Storage Scale

أ منصة البيانات العالمية المحسّنة لـ الذكاء الاصطناعي والبيانات الكبيرة.

 IBM الانصهار

منصة متكاملة ومتكاملة تمامًا وجاهزة لتشغيل وصيانة جميع تطبيقاتك المحليةRed Hat OpenShift التطبيق.

 بيانات IBM watsonx.data

مخزن بيانات ملائم للغرض مبني على بنية مفتوحة مستودع بحيرة البيانات توسيع نطاق النطاق الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل، لجميع بياناتك، في أي مكان.
الخطوات التالية

اكتشف كيف يمكن لشركة IBM Storage Ceph مساعدتك في خفض التكاليف وأتمتة النمو الهائل للبيانات. حدد موعدًا لاجتماع لمدة 30 دقيقة بدون تكلفة مع ممثل شركة IBM Storage.

 بدء التخطيط لـ IBM Storage Ceph
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