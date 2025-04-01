يوفر برنامج IBM Storage Archive في محفظة IBM Storage واجهة رسومية لإدارة البيانات في محركات الأشرطة والمكتبات باستخدام معيار تنسيق نظام ملفات الأشرطة الخطية (LTFS) لقراءة وكتابة وتبادل البيانات الوصفية الوصفية على خراطيش الأشرطة المهيأة.
IBM Storage Archive يمنحك وصولاً مباشرًا وبديهيًا ورسوميًا إلى مخزن البيانات على الشريط مع الاستغناء عن الحاجة إلى إدارة أشرطة وبرامج إضافية للوصول إلى البيانات. يقدم أرشيف التخزين ثلاثة حلول برمجية لإدارة ملفاتك الرقمية بتنسيق LTFS: إصدار محرك واحد وإصدار المكتبة وإصدار المكتبة وإصدار Enterprise.
يمكنك الوصول إلى الملفات وإدارتها، وسحب الملفات من الشريط وإليها دون الحاجة إلى برامج خاصة بالأجهزة وكذلك مشاركة بيانات الملفات عبر الأنظمة الأساسية.
عرض الدلائل والملفات دون الحاجة إلى برامج النسخ الاحتكارية الخاصة.
تبادل الأشرطة بسهولة بين أنظمة التشغيل والبرامج المختلفة.
تقليل نفقات التخزين التخزين للبيانات التي لا تحتاج إلى الوصول إلى الأداء الأساسي للقرص الأساسي.
توسيع السعة دون التأثير على توافر البيانات.
تقليل وقت الاستعادة وتمكين الاستخدام الأمثل للشريط الموارد.
تقليل التعقيد من خلال عرض البيانات على الشريط باستخدام نظام التشغيل File Manager.
احصل على إدارة قابلة للتوسع، وإدارة المؤسسة وإدارة أسرع للإدخال/الإخراج والمعاملات مع نظام التكامل IBM Storage Scale ونظام التخزين على نطاق واسع.
إنشاء مستويات التخزين التشغيلي لتقليل نفقات التخزين للبيانات التي لا تحتاج إلى وصول التخزين الأساسي.
توسيع سعة الأرشيف دون التأثير على توافر البيانات.
الوصول إلى بيانات الملفات من أي نظام تشغيل حتى تتمكن من مشاركة البيانات بسهولة عبر الأنظمة الأساسية.
الوصول إلى البيانات دون الحاجة إلى قاعدة بيانات، ودون الحاجة إلى برامج مملوكة. يمكنك أيضًا الوصول إلى البيانات في أي وقت وفي أي مكان من مساحة اسم عامة واحدة.
تغيير اقتصاديات التخزين مع طبقة من البرمجيات الذكية التي تنشئ نظاماً فعالاً لتخزين البيانات بشكل ديناميكي لجميع البيانات بالتكلفة المثلى، مما يساعد على زيادة الأداء إلى أقصى حد وضمان الأمان.
استفد من واجهة قراءة وكتابة أساسية لخرطوشة الشريط للتشغيل بدون أي تحسينات إضافية لنظام التشغيل مثل المكونات الإضافية أو حزم الخدمة.
التخلص من الحاجة إلى قاعدة بيانات خارجية للوصول إلى الملفات أو إنشاء الملفات. يمكّن تنسيق LTFS من تبادل الملفات بسهولة أكبر بين المستخدمين الذين يعملون في أنظمة تشغيل مختلفة، باستخدام برامج مختلفة وفي مواقع مختلفة.
يمكنك الوصول إلى جميع البيانات في بيئات الأشرطة المستقلة وإدارتها ببساطة كما لو كانت المعلومات على قرص مع إصدار محرك أقراص واحد IBM Storage Archive.
تمكين الوصول السهل كالقرص إلى خرطوشة واحدة أو عدة خراطيش في مكتبة أشرطة باستخدام إصدار مكتبة IBM Storage Archive.
تحسين الكفاءة وتقليل تكاليف التخزين طويل الأجل والمتدرج مع إصدار IBM Storage Archive للمؤسسات.
الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة الأجل من IBM المحسّنة للبيانات العميقة ولكن يمكن الوصول إليها.
استفد من برامج التخزين عالية الأداء وخدمات تخزين البيانات المؤسسية ذات السعة العالمية الموحدة.
تمكين الذكاء الاصطناعي أحمال التشغيل وتوحيد تخزين البيانات الأساسية والثانوية الكبيرة مع الصناعات الرائدة Object Storage.
احصل على وصول سريع إلى البيانات، وحسّن مستوى الأمان والتكلفة الإجمالية للملكية للبنى التحتية للاحتفاظ بالبيانات على المدى الطويل مع دعم التشفير للبيانات. تقديم أمر الوصول المفتوح للاسترجاع (oRAO) لتسريع الوصول إلى البيانات.