يتميز محرك الأشرطة IBM® LTO 9 Tape Drive بأحدث جيل من تقنية الأشرطة الخطية المفتوحة (LTO)، مما يوفر سعة تخزين أكبر مقارنةً بالجيل السابق.

إلى جانب النسخ الاحتياطي، صُمم محرك الأشرطة LTO Tape Drive بهدف مساعدة شركتك على تلبية متطلبات البيانات المتزايدة في حالات استخدام الأشرطة الحديثة، مثل الحوسبة السحابية، والوسائط والترفيه، ومراقبة الفيديو الرقمية، وأرشفة الملفات النشطة، وأرشفة النسخ الاحتياطية.

بفضل توفير سعة تخزين فعلية تصل إلى 45 تيرابايت لكل خرطوشة (مع ضغط 2.5:1)، يُعد محرك الأشرطة LTO 9 Tape Drive حلاً مثاليًا لتخزين الأشرطة للشركات المتوسطة والكبيرة التي تحتاج إلى نسخ احتياطي فعال وحل تخزين أرشيفي للبيانات منخفض التكلفة.