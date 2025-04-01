سحابة IBM Cloud Object Storage

IBM Cloud Object Storage هو حل التخزين فائق النطاق المعرّف برمجيًا الذي يعمل على نطاق واسع محليًا. يتكامل حل التخزين الرائد في مجال الصناعات مع البيانات الموجودة في مركز البيانات أو في السحابة.
يتفوق تخزين الكائنات السحابية من IBM Cloud Object Storage في التوافر مع توافر يصل إلى 99.9999% ومتانة تصل إلى 99.9999999999999. تأتي معلومات تكنولوجيا المعلومات مزودة بمحو البرمجة المحلية أو الموزعة جغرافيًا لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد و IBM- شريحة آمنة مع قفل كائن S3, والتي يمكن أن توفر حلاً آمنًا للبيانات التي يتراوح حجمها من بيتابايت (PB) إلى إكسابايت (EB) من البيانات.
توسيع نطاق الأداء والسعة من تيرابايت إلى إكسابايت.
يحمي باستخدام التشفير المدمج والتخزين القابل للقفل القابل للكتابة مرة واحدة والقراءة مرات عديدة (WORM).
يسمح بالوصول إلى البيانات بشكل متزامن من أي موقع ويوفر إمكانية تجاوز الفشل التلقائي وإعادة بناء البيانات والتوسيع التلقائي وإعادة التوازن.
توفر بيانات محمية جغرافياً مع خوارزمية توزيع المعلومات (IDA) بكفاءة؛ متوفرة كبرنامج فقط أو كحلول أجهزة مدعومة بالكامل.
يوفر بحثاً مخصصاً و الرؤى لتوفير الوقت مع إنشاء بيانات وصفية مخصصة لتعزيز القيمة.
يربط التطبيق المستند إلى الملفات بـ Object Storage بسهولة.
يمكنك تقليل تكاليف التخزين بنسبة تصل إلى 12% باستخدام محركات أقراص SMR الجديدة سعة 18 تيرابايت. زيادة الإنتاجية بما يصل إلى 55 جيجابايت/ثانية لمجموعة 12-عقدة مع أداء أفضل يصل إلى 300% للقراءة وما يصل إلى 150% للكتابة.
استخدم قفل كائن S3 لتخزين الكائنات بنموذج WORM. يمكن أن يساعد قفل الكائن في منع حذف الكائنات أو الكتابة فوقها لفترة زمنية محددة أو إلى أجل غير مسمى. يمكنك استخدام قفل كائنات S3 لتلبية المتطلبات التنظيمية التي تحتاج إلى WORM التخزين أو إضافة طبقة حماية إضافية ضد تغييرات الكائنات وحذفها.
تخزين كائنات غير مهيكلة على نطاق بيتابايت وما بعده باستخدام برنامج ®DSNET داخل Cloud Object Storage الذي يستخدم IDA الحاصل على براءة اختراع. وتستخدم IDA ®DSNET IDA محو البرمجة بدلاً من تخزين البيانات لتلبية متطلبات الموثوقية والتوافر.
تجربة Object Storage حل يقلل من التكلفة الإجمالية للملكية ويقلل من تعقيد إدارة التخزين على نطاق بيتابايت أو حتى إكسابايت. ويوفر هذا الحل تكاليف أقل عند بدء التشغيل مع توفير قابلية التخزين لضمان النمو السريع في بيانات غير منظمة لن تتجاوز سعة التخزين.
يمكنك الوصول إلى الملفات بكفاءة باستخدام IBM Cloud Object Storage حيث تجلب المعلومات المعلومات المعلوماتية البيانات من أجهزة الحافة مع Virtual Machines التي توفر واجهة SMB أو NFS إلى Object Storage.
تعرّف على سبب تسمية IBM كشركة رائدة في تقرير Magic Quadrant لعام 2020 لأنظمة الملفات الموزعة و Object Storage ، لمدة 5 سنوات على التوالي.
يمكنك إنشاء مخزن التخزين بسهولة باستخدام سياسة الاحتفاظ وتأمين العناصر ببساطة عن طريق وضعها في المخزن. تسمح وظيفة WORM بأن تكون البيانات مقاومة للتلاعب. يدعم النظام متطلبات SEC17a-4f الصارمة مع واجهة S3 القياسية للوصول والتحميل.
حماية البيانات بكل سهولة. تتطلب تقنية تشتيت المعلومات بشكل تقني نسخة واحدة فقط من المعلومات لدعم ما يصل إلى "8 تسعات" التوفر والوصول المستمر إلى بياناتك.
اكتشف كيف أن IBM Cloud Object Storage هو حل التخزين السحري للتوسع والفعالية للتوسع على نطاق واسع وفعال للتخزين السحري S3 التطبيق.
استخدم أجهزتك وأدوات الإدارة مع برنامج IBM لخفض تكاليفك وتبسيط بيئتك مع النطاق الهائل والكفاءة الهائلة لـ IBM Cloud Object Storage.
قم بتعيين نهج بسيط لحذف كائن أو كائنات تلقائيًا من دلو مع إدارة دورة حياة البيانات الجديدة.
قم بتسريع الذكاء الاصطناعي وإلغاء القفل من بياناتك.
قم بتسريع منصة البيانات العالمية للذكاء الاصطناعي.
قم بتفعيل الذكاء الاصطناعي الاصطناعي بحماية البيانات المصممة للتحسين مع تطور تكنولوجيا المعلومات.
حركة وتحليل بيانات الملفات من Netapp الحالي أو Dell/EMC أو أنظمة الملفات الأخرى إلى IBM Cloud Object Storage في مركز البيانات الخاص بك.
مزامنة، شارك، وحماية البيانات وإدارتها بأمان باستخدام IBM Cloud Object Storage.
استكشف كيف يمكن لـ IBM Cloud Object Storage دعم عملك التجاري.
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