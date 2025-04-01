سحابة IBM Cloud Object Storage

يتفوق تخزين الكائنات السحابية من IBM Cloud Object Storage في التوافر مع توافر يصل إلى 99.9999% ومتانة تصل إلى 99.9999999999999. تأتي معلومات تكنولوجيا المعلومات مزودة بمحو البرمجة المحلية أو الموزعة جغرافيًا لزيادة الكفاءة إلى أقصى حد و IBM- شريحة آمنة مع قفل كائن S3, والتي يمكن أن توفر حلاً آمنًا للبيانات التي يتراوح حجمها من بيتابايت (PB) إلى إكسابايت (EB) من البيانات.