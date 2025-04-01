على عكس التطبيقات التقليدية التي تعمل مع مخازن البيانات المهيكلة في قواعد البيانات، تعمل التطبيقات العملية المكثفة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات أحمال التشغيل على محيط واسع من البيانات غير المنظمة. يتضمن ذلك المستندات والصوت والصور ومقاطع الفيديو وغيرها من الأشياء الأخرى.

IBM Storage Scale System صُمم ليكون الطريقة الأسرع والأكثر مرونة لإنشاء منصة البيانات العالمية حول بيانات الملفات والأشياء الخاصة بهم. يستخدم برنامج ®Power of IBM Storage Scale الذي يتم دمجه مع فلاش NVMe التقني لتقديم التخزين عالي التخزين للذكاء الاصطناعي والبيانات والتحليلات وغيرها من أحمال التشغيل المتطلبة.

يعتمد نظام مقياس التخزين التخزين على نظام ملفات متوازي على نطاق واسع ويمكن نشره على منصات أجهزة متعددة. وتشمل هذه المنصات x86، IBM ®Power، IBM نظام zSystem system المركزي، و ®Power، و نظام zSystem المركزي، و نظام الرهن العقاري القابل للتعديل (ARM) - عملاء POSIX، Virtual Machines وKubernetes. توفر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الأداء الاستثنائي للبنية التحتية GPU، بما في ذلك دعم NVIDIA GPUDirect التخزين المباشر.