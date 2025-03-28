قام RCC ببناء نسيج تخزين بيانات عالي الأداء يُعرف باسم MeDiCI (البنية التحتية لتخزين البيانات الحضرية)، مدعومًا ومُدارًا مركزيًا باستخدام IBM Storage Scale. "لكي يتمكن الباحثون من دفع عجلة الابتكار، يتعين عليهم أن يكونوا قادرين على إجراء أبحاث عالية الجودة في الوقت المناسب وبطريقة قابلة للتوسع وتخطي الحدود، والاستفادة من البنية التحتية للحوسبة البحثية المتطورة. وتساعد شراكتنا مع IBM في تلبية هذه الاحتياجات"، كما يوضح Jake Carroll، كبير مسؤولي التكنولوجيا في مركز الحوسبة البحثية في جامعة كوينزلاند. ”بفضل MeDiCI، يمكن للباحثين والطلاب في الجامعة والمعاهد الدولية الأخرى العمل بسلاسة مع البيانات المخزنة على أي مجموعة حوسبة في جامعة كوينزلاند والتعاون فيما بينهم.“

"عندما يجلس الباحثون، يرون جميع بياناتهم. إنهم لا يدركون أنها تتحرك بالفعل عبر الأسلاك الضوئية بسرعة عمياء من مركز بيانات بعيد،" يقول Abramson.

بالإضافة إلى ذلك ، يدعم نظام MeDiCI البنائي مجموعة متنوعة من المنصات والأدوات والبيانات. يقول Abramson: "يتيح لنا برنامج IBM Storage Scale توحيد جميع صوامع مصادر التخزين المختلفة لدينا في بنية تحتية واحدة متكاملة وذكية للتخزين ثم تقديم البيانات في أي بروتوكول مناسب، مما يؤدي إلى تحليلات أسرع وفائدة أكبر للموارد". يلتقط MeDiCI أيضا البيانات الوصفية للمشروع تلقائيًا، بما في ذلك المستخدمين والأدوات ومعلمات البيانات.

يواصل فريق RCC تطوير البنية التحتية لـ MeDiCI، حيث قام مؤخرًا بنشرها كحل تخزين لـ UQ HPC Wiener (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com). الهدف هو السماح للباحثين بفعل المزيد في نفس الإطار الزمني نظرًا لزيادة الإنتاجية التي توفرها المنصة. يوضح Carroll: "كنا بحاجة إلى حل لا يمكنه فقط الحفاظ على عرض نطاق ترددي كبير جدا من منظور غيغابايت في الثانية ولكن أيضًا متطلبات IOPS عالية جدا لدعم كميات هائلة من البيانات القادمة بمعدل غير مسبوق من أنظمة الأقراص والتخزين بالذاكرة الوميضية في وقت واحد".

يوضح كارول: "أردنا [منصة أجهزة مع] IBM Storage Scale لأن وظائفها أقرب ما يكون إلى التفرد". وأضاف: "مع حل IBM Storage Scale System، نحصل على جميع مزايا نظام الملفات المتوازي عالي السرعة داخل حاسوب فائق الإمكانات مع شفافية إدارة البيانات التي يوفرها نظام AFM وميزات IBM Storage Scale الأخرى. ويتناسب هذا التكامل مع سير العمل لمستخدمينا، وفي المخرجات العلمية، فإن سير العمل هو الأساس. ولهذا السبب نستفيد من التخزين المعرّف بالبرمجيات".

مع حل IBM Storage Scale System ، يمكن لجامعة كوينزلاند دعم أحجام البيانات الضخمة مع ما يصل إلى 40 جيجابايت من الإنتاجية والقدرة على التوسع إلى إكسابايت من التخزين، ويوفر نموذج السحابة الهجينة الخاص بها وصولاً سريعًا إلى البيانات الوصفية. مع ميزة تشفير المسح IBM Storage Scale RAID، تم تصميم الحل لدعم مستويات عالية من موثوقية التخزين والتوافر والأداء. إلى جانب AFM، فإنه يمكّن أيضًا RCC من تبسيط الوصول إلى البيانات ضمن أحمال تشغيل محددة للمشروع — مع الحفاظ على بنية تخزين واحدة مشتركة.

عملت فرق IBM Systems Lab Services وفرق المبيعات الفنية لأنظمة IBM في أستراليا مع Sundata وRCC لنشر حل IBM Storage Scale System GH14S بسرعة على شبكة InfiniBand ودمجه مع بنية MeDiCI IT الشاملة. عملت الفرق بشكل متماسك مع الاهتمام بأدق التفاصيل في كل مرحلة من المراحل، حيث تم تنفيذ المجموعة في خمسة أيام.

قامت RCC مؤخرًا بتنفيذ عرض IBM Storage Insights ، وإدارة التخزين المستندة إلى السحابة، ومنصة الدعم مع التحليلات التنبؤية. إنه يوفر للفريق رؤية أكثر تعمقًا وتماسكًا عبر البنية التحتية بأكملها، مما يتيح أداء أعلى من خلال حل المشكلات بشكل أسرع.

قامت شركة IBM مؤخرًا بوضع IBM Storage Scale System 5000 جديد في جامعة كوينزلاند لإجراء اختبارات وتقييم مكثفة. يقول Abramson إن IBM تتشارك مع RCC لأنها طورت سمعة لتوسيع التقنيات الحالية.

"لقد أظهرنا بالفعل ابتكارًا كبيرًا في تطبيق مقياس التخزين في الجامعة. لقد تمكنا من تقديم ملاحظات حول مدى نجاحه في بيئتنا وأين يمكن تحسينه،" يوضح Abramson. "أنا متحمس جدا لأن أتمكن اختبار الأجهزة الرائدة الأخرى لشركة IBM على احتياجاتنا البحثية الأكثر تطلبًا."