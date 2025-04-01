إن عرض IBM Storage Deep Archive هو الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة الأجل المحسّنة للبيانات العميقة ولكن يمكن الوصول إليها. توفر تكنولوجيا المعلومات فوائد التخزين الشريط التخزيني، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج. يمكن دعم البنية التحتية من قبل Object Storage الإداريين دون الحاجة إلى شريط تقني.

ينشر IBM Storage الأرشيف العميق على IBM Diamondback يوفر فئات التخزين S3 Glacier التخزين الموحد S3 Glacier، والتخزين الموحد، والبنية التحتية للشريط الشفاف، والأمان، وتوفير التكاليف.

استكشاف مزايا تخزين البيانات العميقة محليًا باستخدام تخزين البيانات IBM Storage الأرشيف العميق على IBM Diamondback ورف علوي 5U, توفر ما يصل إلى 27 سعة تخزينية تصل إلى 27 سعة تخزينية في رف 19 بوصة بنسبة تصل إلى 85% أقل من حلول سحابة عامة.