IBM Storage الأرشيف العميق

حل السحابة منخفض التكلفة ومنخفض التكلفة يوفر تخزينًا آمنًا ودائمًا لأرشفة البيانات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت

اقرأ صحيفة البيانات

إن عرض IBM Storage Deep Archive هو الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة الأجل المحسّنة للبيانات العميقة ولكن يمكن الوصول إليها. توفر تكنولوجيا المعلومات فوائد التخزين الشريط التخزيني، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج. يمكن دعم البنية التحتية من قبل Object Storage الإداريين دون الحاجة إلى شريط تقني.

ينشر IBM Storage الأرشيف العميق على IBM Diamondback يوفر فئات التخزين S3 Glacier التخزين الموحد S3 Glacier، والتخزين الموحد، والبنية التحتية للشريط الشفاف، والأمان، وتوفير التكاليف.

استكشاف مزايا تخزين البيانات العميقة محليًا باستخدام تخزين البيانات IBM Storage الأرشيف العميق على IBM Diamondback ورف علوي 5U, توفر ما يصل إلى 27 سعة تخزينية تصل إلى 27 سعة تخزينية في رف 19 بوصة بنسبة تصل إلى 85% أقل من حلول سحابة عامة.

 اقرأ موجز حلول الأرشيف العميق IBM Storage
فرس البيانات المستدام

اقرأ المزيد حول ما يمكن أن يقدمه شريط البيانات المستدام في مواجهة النمو المتزايد لأرشفة البيانات.

المزايا

سهولة النشر والتثبيت والانطلاق الإدارة البسيطة هدف التخزين عالي السعة الأرشفة المستدامة للبيانات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت منخفضة التكلفة محلياً السحابة-أرشيف التخزين مرونة البيانات على الهجين Cloud Integration
التكوين

IBM يعد Deep Archive حلاً أرشيفيًا طويل الأجل مُحسّنًا للبيانات العميقة ولكن يمكن الوصول إليها يجلب وظائف فئة S3 Glacier Flexible Retriefer Flexible Retriefer من فئة S3 مع برنامج الابتكار للشريط، وهو متوفر الآن في تكوين إدخال Diamondback.

يتكامل حل IBM Storage Deep Archive مع حل IBM Storage Deep Archive:

تهيئة الدخول:

  • مكتبة أشرطة Diamondback Diamondback من IBM
  • الرف العلوي Diamondback 5U 5U من IBM
  • IBM Storage أرشيف عميق مع واجهة S3 و Tape Controller  

Standard التكوين

  • مكتبة أشرطة Diamondback Diamondback من IBM
  • الرف العلوي Diamondback 5U 5U من IBM
  • IBM Storage أرشيف عميق مع واجهة S3 و Tape Controller 
  • مفتاح إيثرنت للإدارة والبيانات
المواصفات الفنية

تهيئة الدخول:

  • خادم واحد
  • ما يصل إلى 4.6 تيرابايت/ساعة
  • ما يصل إلى 27.3 بكسل تخزين البيانات
  • منخفضة تصل إلى 23.34 واط/برميل لكل كيلوغرام
  • 4 الوصول إلى نقطة البيانات 4 الوصول إلى البيانات نقطة

Standard التكوين:

  • 2 خوادم
  • ما يصل إلى 16.1 تيرابايت/ساعة
  • ما يصل إلى 27.3 بكسل تخزين البيانات
  • منخفضة تصل إلى 65.86 واط/بي بي (14 إلى نقاط الوصول إلى البيانات)
  • حتى 14 الوصول إلى 14 إلى نقطة البيانات

 حالة الاستخدام

  • أرشيفات عميقة
  • الفجوة الهوائية
  • النسخة الثانية/الثالثة
  • الامتثال التنظيمي
  • الاحتفاظ بالنسخ الاحتياطي والاسترداد

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تحتفظ مكتبة أشرطة Diamondback Tape Library IBM بالبيانات وتحميها باستخدام أشرطة التخزين المستدامة فائقة الكثافة والمرونة الإلكترونية.

 IBM Storage Archive

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 خدمات دورة الحياة التقنية لـ IBM Storage

IBM يوفر الدعم والخدمات لمنتجات وحلول IBM Storage لمساعدة العملاء على تخطيط حلولهم IBM Storage ونشرها ودعمها وتحسينها وتحديثها.

 IBM Storage توثيق الأرشيف العميق

احصل على جميع المعلومات التي تحتاجها لأرشيف IBM Storage Deep Archive. زيارة صفحة وثائق مسؤول المستخدم

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