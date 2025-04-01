حل السحابة منخفض التكلفة ومنخفض التكلفة يوفر تخزينًا آمنًا ودائمًا لأرشفة البيانات والنسخ الاحتياطي عبر الإنترنت
إن عرض IBM Storage Deep Archive هو الجيل التالي من حلول الأرشفة طويلة الأجل المحسّنة للبيانات العميقة ولكن يمكن الوصول إليها. توفر تكنولوجيا المعلومات فوائد التخزين الشريط التخزيني، في حل سهل الاستخدام وسهل الدمج. يمكن دعم البنية التحتية من قبل Object Storage الإداريين دون الحاجة إلى شريط تقني.
ينشر IBM Storage الأرشيف العميق على IBM Diamondback يوفر فئات التخزين S3 Glacier التخزين الموحد S3 Glacier، والتخزين الموحد، والبنية التحتية للشريط الشفاف، والأمان، وتوفير التكاليف.
استكشاف مزايا تخزين البيانات العميقة محليًا باستخدام تخزين البيانات IBM Storage الأرشيف العميق على IBM Diamondback ورف علوي 5U, توفر ما يصل إلى 27 سعة تخزينية تصل إلى 27 سعة تخزينية في رف 19 بوصة بنسبة تصل إلى 85% أقل من حلول سحابة عامة.
اقرأ المزيد حول ما يمكن أن يقدمه شريط البيانات المستدام في مواجهة النمو المتزايد لأرشفة البيانات.
IBM يعد Deep Archive حلاً أرشيفيًا طويل الأجل مُحسّنًا للبيانات العميقة ولكن يمكن الوصول إليها يجلب وظائف فئة S3 Glacier Flexible Retriefer Flexible Retriefer من فئة S3 مع برنامج الابتكار للشريط، وهو متوفر الآن في تكوين إدخال Diamondback.
يتكامل حل IBM Storage Deep Archive مع حل IBM Storage Deep Archive:
تهيئة الدخول:
Standard التكوين
تهيئة الدخول:
Standard التكوين:
تحتفظ مكتبة أشرطة Diamondback Tape Library IBM بالبيانات وتحميها باستخدام أشرطة التخزين المستدامة فائقة الكثافة والمرونة الإلكترونية.
IBM Storage Archive يمنحك وصولاً مباشرًا وبديهيًا ورسوميًا إلى مخازن البيانات في IBM Tape محركات الأقراص والمكتبات من خلال دمج معيار LTFS.
IBM يوفر لك برنامج Diamondback خبير الرعاية طريقة جديدة لربط الخدمات والدعم بحلول IBM Storage من خلال مستويات الخدمة التي تتيح لك اختيار مستوى الدعم لأنظمتك.
IBM يوفر الدعم والخدمات لمنتجات وحلول IBM Storage لمساعدة العملاء على تخطيط حلولهم IBM Storage ونشرها ودعمها وتحسينها وتحديثها.
احصل على جميع المعلومات التي تحتاجها لأرشيف IBM Storage Deep Archive. زيارة صفحة وثائق مسؤول المستخدم
ابدأ بإكمال قراءتك مع تحسين وضع بيانات التخزين باستخدام S3 Object Storage و IBM Tape الورقة البيضاء أو تحدث إلى خبير تعرف على المزيد حول IBM Storage الأرشيف العميق.