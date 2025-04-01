إن IBM Guardium Key Lifecycle Manager هو أداة لإدارة مفاتيح التشفير يقوم بالتحكم مركزيًا في إدارة المفاتيح وتبسيطها وتشغيلها. ويوفر تخزينًا قويًا وغنيًا بالأمان للمفاتيح وخدمة المفاتيح وإدارة دورة حياة المفاتيح للتطبيقات والحلول المشفرة ذاتيًا باستخدام بروتوكولات التشغيل البيني، ومنها KMIP و IPP و REST، والواجهات مثل PKCS#11. إذ يُساعد Guardium Key Lifecycle Manager العملاء على تلبية متطلبات اللوائح مثل PCI DSS و Sarbanes-Oxley و HIPAA من خلال توفير التحكم في الوصول وتدوير المفاتيح وغيرها من عمليات إدارة دورة حياة المفاتيح المؤتمتة.