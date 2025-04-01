Guardium Key Lifecycle Manager

مركزي وآمن وقابل للتوسع. احصل على إدارة مبسَّطة لمفاتيح التشفير لتلبية الاحتياجات المتنوعة لدورة حياة المفاتيح.

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يوفِّر IBM Guardium Key Lifecycle Manager إدارة مبسطة لمفاتيح التشفير ويعزِّز الأمان من خلال تقديم إدارة مركزية للمفاتيح لحلول التخزين من IBM وغير IBM، بما في ذلك حلول التخزين السحابي والتطبيقات، ما يضمن تكاملًا سلسًا.

 حماية البيانات باستخدام حل يناسب الاحتياجات المتنوعة لدورة حياة المفاتيح

إن IBM Guardium Key Lifecycle Manager هو أداة لإدارة مفاتيح التشفير يقوم بالتحكم مركزيًا في إدارة المفاتيح وتبسيطها وتشغيلها. ويوفر تخزينًا قويًا وغنيًا بالأمان للمفاتيح وخدمة المفاتيح وإدارة دورة حياة المفاتيح للتطبيقات والحلول المشفرة ذاتيًا باستخدام بروتوكولات التشغيل البيني، ومنها KMIP و IPP و REST، والواجهات مثل PKCS#11. إذ يُساعد Guardium Key Lifecycle Manager العملاء على تلبية متطلبات اللوائح مثل PCI DSS و Sarbanes-Oxley و HIPAA من خلال توفير التحكم في الوصول وتدوير المفاتيح وغيرها من عمليات إدارة دورة حياة المفاتيح المؤتمتة.

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الميزات
إدارة مركزية وواضحة للمفاتيح

يوفِّر إدارة مركزية ومبسَّطة وواضحة للمفاتيح من خلال التخزين الآمن لمواد المفاتيح وتوفير المفاتيح عند الحاجة إلى استخدامها.
تكامل بسيط وآمن

يوفِّر تكاملًا بسيطًا وآمنًا مع البروتوكولات المدعومة، بما في ذلك KMIP وIPP وREST، بالإضافة إلى الواجهات مثل PKCS#11.
تكاليف أقل

يُقلل من تكاليف إدارة المفاتيح من خلال أتمتة عملية تعيين وتدوير المفاتيح.
النشر المرن

يقدِّم خيارات نشر متعددة، ومنها النشر في خوادم العمل دون نظام تشغيل أو كجهاز افتراضي أو كحاوية.

المزايا

إدارة المفاتيح المبسطة إدارة المفاتيح المؤمَّنة تقييم سريع التنفيذ السريع
طريقتنا في تسعير Guardium Key Lifecycle Manager

يتطلب Guardium Key Lifecycle Manager مزيجًا من حقوق كل من البرنامج والاستخدام.

أنواع تراخيص البرامج المؤهلة:

  • GKLM Basic Edition
  • GKLM Container Edition for Distributed Platforms
  • GKLM Container Edition for zCX
     

أنواع تراخيص الاستخدام المؤهلة:

  • وحدات قيمة الموارد استنادًا إلى وحدات التيرابايت أو البيتابايت العشرية الخام أو القابلة للاستخدام الموجودة في التخزين
  • تراخيص نوع الجهاز لنقاط نهاية معينة (Transparent Data Encryption Databases و VMware وغيرها)
بادر بتجربة نظام إدارة المفاتيح الرائد في السوق الذي نوفره في بيئة الاختبار اليوم من خلال النسخة التجريبية المجانية لمدة 90 يومًا.
الموارد 5 مخاطر شائعة لأمن البيانات

تعرّف على كيفية تحسين وضع الامتثال وأمن البيانات.

 كيفية تجنُّب انتهاء صلاحية شهادة الجهاز

تعرّف على شهادات الأجهزة ولماذا تحتاج إلى استخدام نظام لمراقبة سلامتها وحالتها.

 جرِّب نظام إدارة المفاتيح

تعرّف على كيفية حفاظ نظام إدارة مفاتيح التشفير على البيانات آمنة من الاستخدام غير المصرّح به أو التغيير أو الاستخراج أو الحذف.

 المواصفات الفنية

تعرَّف على الأجهزة المدعومة من IBM Guardium Key Lifecycle Manager.

 الوثائق الفنية

اطلع على أحدث المستجدات في إصدار IBM Guardium Key Lifecycle Manager الإصداران 4 و3.
منتجات Guardium IBM Guardium Data Security Center

احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.

IBM ®Guardium DSPM

تمكَّن من اكتشاف بيانات مؤسستك، وتصنيفها، وتأمينها عبر البيئات السحابية وبيئات SaaS.

IBM Guardium® Data Protection

يمكنك مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية إعداد تقارير الامتثال الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. ويمكنك اكتشاف وتصنيف البيانات ومصادرها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.

 IBM Guardium® Vulnerability Assessment

افحص بياناتك للكشف عن نقاط الضعف والتهديدات والحدود الأمنية للمساعدة على حماية بياناتك.

IBM Guardium® Discover and Classify

استخدم حلًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف وتصنيف البيانات الحساسة بسرعة ودقة، بغض النظر عن مكان وجودها. تمكَّن من اكتشاف البيانات بدقة تبلغ 98.6% في البيانات المنظمة ودقة تبلغ 100% في البيانات غير المنظمة.

 IBM Guardium® Data Encryption

تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعلى مستوى البيئات لأنواع البيانات المختلفة، مثل الملفات وقواعد البيانات والتطبيقات. تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.

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