تمكين فرق الأمن من التعاون عبر المؤسسة وإدارة الثغرات والمخاطر المتعلقة بأمن البيانات طوال دورة حياة أمن البيانات―في ظل اللوائح التنظيمية المتطورة.
دعم البيئات المحلية والسحابية، للبيانات المنظمة وغير المنظمة
عبر الاكتشاف والحماية والامتثال والتحليل والاستجابة
من خلال حالات استخدام متكاملة ونظام بنائي مفتوح
مع تقليل التكلفة والمخاطر
يساعدك IBM® Guardium® Data Security Center على إدارة دورة حياة أمن البيانات، بدءاً من الاكتشاف وحتى المعالجة، ويمكّن الفرق متعددة التخصصات من إدارة الثغرات والمخاطر المتعلقة بالبيانات بفعالية. يوفر خمس وحدات لحماية البيانات عبر جميع أنواع البيانات والبيئات.
تبسيط الامتثال لقوانين البيانات
يمكنك تبسيط احتياجات تنظيم البيانات، وتعزيز الرؤية وتبسيط المراقبة، تلقائيًا.
الكشف عن التهديدات والاستجابة لها
قم بحماية بياناتك من خلال عمليات تكامل جاهزة للاستخدام تمكّن مركز العمليات الأمنية (SOC) لديك من اكتشاف الإشارات وسط الضوضاء.
حماية بيانات السحابة و البرمجيات كخدمة (SaaS)
قم باكتشاف بياناتك وتصنيفها وحمايتها تلقائيًا عبر بيئات السحابة المتعددة وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS).
IBM Guardium® AI Security
إدارة المخاطر الأمنية لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي لديك
الحصول على رؤية واضحة لمخاطر التشفير لديك
تحقق من الثغرات الأمنية في مجال التشفير وحدد أولوياتها للمساعدة في حماية بياناتك من المخاطر الناشئة عن الحوسبة الكمومية.