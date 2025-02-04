يساعدك IBM® Guardium® Data Security Center على إدارة دورة حياة أمن البيانات، بدءاً من الاكتشاف وحتى المعالجة، ويمكّن الفرق متعددة التخصصات من إدارة الثغرات والمخاطر المتعلقة بالبيانات بفعالية. يوفر خمس وحدات لحماية البيانات عبر جميع أنواع البيانات والبيئات.