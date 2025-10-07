اكتشاف أصول تكنولوجيا المعلومات الضعيفة أو منتهية الصلاحية أو التي تم تكوينها بشكل غير صحيح. تحديد أولويات الثغرات الأمنية وأتمتة عملية المعالجة. تقييم مخاطر التشفير ما بعد الكمي (PQC)، ودعم الانتقال إلى خوارزميات آمنة ضد الحوسبة الكمية، والحفاظ على التوافق مع المعايير. أتمتة تطبيق سياسات التشفير بما يتماشى مع المعايير. إنشاء تقارير جاهزة للتدقيق.