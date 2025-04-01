Guardium DDR (اكتشاف البيانات والاستجابة لها)
يُسهم في حماية البيانات من خلال الرؤية الشاملة في الوقت الفعلي، وتحديد أولويات التهديدات، والاستجابة المؤتمتة لها
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يساعد IBM ®Guardium DDR® (كشف البيانات والاستجابة لها) على حماية البيانات الحساسة عبر السحابة الهجينة من خلال رؤية مركزية، وتحديد أولويا التهديدات، والاستجابة المؤتمتة لها – معتمد في ذلك على الذكاء الاصطناعي التوليدي.

يعدّ تأمين بيانات المؤسسة أمرًا صعبًا للغاية، لا سيما عندما تكون بيانات المؤسسة موزعة عبر منصات سحابية متعددة، وتطبيقات ومواقع مختلفة. ومع تزايد حجم البيانات داخل البنى التحتية السحابية، يصبح من الصعب تحديد مكان وجود المعلومات الحساسة ومعرفة المخاطر الأمنية المرتبطة بها. في الوقت ذاته، تظل البيانات من اثمن الأصول بالنسبة إلى الشركات، وتستهدفها التهديدات بشكل متزايد.

كجزء من مركز أمن البيانات IBM Guardium Data Security Center، يستطيع Guardium DDR معالجة هذه التحديات من خلال استراتيجية شاملة تركِّز على الكشف المبكر عن المخاطر، وترتيب التهديدات حسب الأولوية، وحماية البيانات في أثناء التنقل وفي حالة التخزين.

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تقرير تكلفة خرق البيانات

وصلت تكاليف اختراق أمن البيانات إلى مستوى مرتفع جديد. احصل على معارف حول كيفية تقليل هذه التكاليف من تجارب خاضتها 604 منظمة و3556 من قادة الأمن الإلكتروني والأعمال.
المزايا
الكشف عن المخاطر باستخدام بالذكاء الاصطناعي

استخدم التحليلات المتقدمة لتحديد سلوك المستخدم غير المعتاد أو المشبوه – مع مراعاة السياق الكامل. اربط جميع نقاط البيانات ضمن أحداث المخاطر لتقديم رؤية شاملة لمشهد أمن البيانات.
رؤية شاملة للمخاطر وتصنيف التهديدات

احصل على رؤية كاملة توضح تفاصيل شاملة حول من قام بالتهديدات، ومكانها، وزمانها، وسببها، وطريقتها، مع تعزيزها بسياق واضح وتصنيف محدد.
الاستجابة للمخاطر حسب السياق

أنشئ تذاكر مؤتمتة تتضمن جميع بيانات السياق المتاحة للفرق الأمنية لديك.
المزايا مدعوم بالذكاء الاصطناعي

قم بتسريع عملية اكتشاف التهديدات والاستجابة للحوادث باستخدام محرك Guardium DDR المتكامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي. باستخدام محرك الذكاء الاصطناعي المتقدم والذكاء الاصطناعي التوليدي، يمكنك أتمتة المهام الروتينية وتقديم تحليلات ذكية وتوفير رؤى قيّمة، مما يتيح للمسؤولين والمحللين التركيز على الأنشطة الأكثر أهمية وتأثيرًا.

 الاحتفاظ بالبيانات لفترات طويلة

يعمل Guardium DDR على مواجهة التحديات المتأصلة في حلول أمن البيانات التقليدية من خلال الاحتفاظ بنشاط البيانات لفترات طويلة. يسمح ذلك لفريق أمن البيانات بالكشف عن الرؤى والانحرافات باستخدام بيانات تعود إلى عدة أشهر، وليس فقط لأيام قليلة. ويتيح الإطار الزمني الطويل للبيانات المجمعة أساسًا أكثر فعالية للكشف عن تهديدات البيانات.

 التكامل المدمج مع قواعد البيانات السحابية

يوفر Guardium DDR تكاملاً سلسًا مع العديد من قواعد البيانات السحابية، مما يتيح تجميع التهديدات من مخازن البيانات في مكان مركزي واحد، ليكون بذلك حلاً شاملًا لأمن البيانات في بيئة السحابة الهجينة. وهذا يلغي الحاجة إلى التنقل بين الأدوات ويساعد على سد الثغرات الأمنية.

حالات الاستخدام

الكشف عن نشاط غير عادي للمستخدم الكشف عن الأنشطة المشبوهة للبيانات أتمتة حماية البيانات
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