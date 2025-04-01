يعدّ تأمين بيانات المؤسسة أمرًا صعبًا للغاية، لا سيما عندما تكون بيانات المؤسسة موزعة عبر منصات سحابية متعددة، وتطبيقات ومواقع مختلفة. ومع تزايد حجم البيانات داخل البنى التحتية السحابية، يصبح من الصعب تحديد مكان وجود المعلومات الحساسة ومعرفة المخاطر الأمنية المرتبطة بها. في الوقت ذاته، تظل البيانات من اثمن الأصول بالنسبة إلى الشركات، وتستهدفها التهديدات بشكل متزايد.

كجزء من مركز أمن البيانات IBM Guardium Data Security Center، يستطيع Guardium DDR معالجة هذه التحديات من خلال استراتيجية شاملة تركِّز على الكشف المبكر عن المخاطر، وترتيب التهديدات حسب الأولوية، وحماية البيانات في أثناء التنقل وفي حالة التخزين.