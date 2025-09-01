أمِّن البيانات الحساسة للمؤسسة من المخاطر الحالية والناشئة، أينما كانت.
اكتشِف البيانات الحساسة والذكاء الاصطناعي والتشفير عبر البيئات المختلفة؛ لإنشاء صورة كاملة للمخاطر وتوجيه الحماية المستهدفة.
تأمين البيانات الحساسة طوال دورة حياتها: اكتشاف سوء الاستخدام، ومنع تهديدات الذكاء الاصطناعي، وتحديث التشفير؛ للحماية من هجمات الحوسبة الكمية.
تبسيط الالتزام باللوائح من خلال سير عمل مؤتمت، وتطبيق سياسات الذكاء الاصطناعي، والتقارير المتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) وقانون خصوصية المستهلك في كاليفورنيا (CCPA) ومعايير أمان صناعة بطاقات الدفع (PCI SSC) والعديد غيرها.
الانتقال من التنبيهات إلى العمل من خلال رؤية قائمة على المخاطر، وترتيب أولويات التهديدات، واستجابات مدمجة مثل حظر الوصول والعزل.
حماية البيانات الحساسة في كل مرحلة مع تقليل المخاطر وتوفير الوقت وتبسيط الامتثال. تمكين مؤسستك من الحفاظ على الأمن، واليقظة، والتفوق.
اكتشاف بيانات مؤسستك وتصنيفها وحمايتها عبر البيئات السحابية وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS).
أتمتة الامتثال للبيانات وتقليل المخاطر وحماية البيانات الحساسة.
تحديد نقاط الضعف في قاعدة البيانات ومعالجتها قبل استغلالها.
حماية البيانات من خلال الرؤية الشاملة في الوقت الفعلي، وتحديد أولويات التهديدات، والاستجابة المؤتمتة لها.
اكتشاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي، ومعالجة المخاطر، وتطبيق الأمن والحوكمة.
إدارة التشفير على نطاق واسع، وتقليل مخاطر التشفير والاستعداد للمرونة الكمية.
حدِّد موعدًا لعرض توضيحي مباشر مع أحد خبراء أمن البيانات لدينا. شاهد بنفسك كيف يعمل Guardium لحماية بياناتك — وأعمالك — بأمان.