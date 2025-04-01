يتولى إدارة المخاطر الأمنية لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي

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الدروس المستفادة من تسريب بيانات DeepSeek: أهمية أمن البيانات

تدعو IBM إلى وضع إطار عمل لتأمين الذكاء الاصطناعي يتمحور حول تأمين المبادئ الرئيسية لنشر الذكاء الاصطناعي - تأمين البيانات وتأمين النموذج وتأمين الاستخدام

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تحديد الثغرات الأمنية في بيانات الذكاء الاصطناعي ونماذجه واستخدام تطبيقاته بشكل مستمر وإصلاحها باستخدام IBM Guardium AI Security.

يساعد Guardium AI Security المنظمات على:

  • الحصول على مراقبة مؤتمتة ومستمرة لعمليات نشر الذكاء الاصطناعي
  • الكشف عن الثغرات الأمنية والإعدادات الخاطئة
  • إدارة التفاعلات الأمنية بين المستخدمين والنماذج والبيانات والتطبيقات

يعدّ هذا جزءًا من مركز أمن بيانات IBM Guardium، الذي يمكِّن فرق الأمن والذكاء الاصطناعي من التعاون على مستوى المنظمة من خلال عمليات سير عمل متكاملة ورؤية مشتركة لأصول البيانات وسياسات امتثال مركزية. 

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ورشة عمل لتقييم أمان للذكاء الاصطناعي التوليدي

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المزايا
احصل على رؤية كاملة لعمليات نشر الذكاء الاصطناعي واكتشف الذكاء الاصطناعي غير المصرح به

يظهر Guardium AI Security نموذج الذكاء الاصطناعي المرتبط بكل عملية نشر.ويكشف البيانات والنماذج والتطبيقات المستخدمة في كل عملية نشر للذكاء الاصطناعي، كما يتيح رؤية جميع التطبيقات المتصلة بالنموذج.
تحديد الثغرات الأمنية عالية المخاطر لتصحيحها

يمكنك عرض الثغرات الأمنية في نموذجك وبياناته الأساسية والتطبيقات المتصلة بها. يتم تحديد درجة خطورة كل ثغرة أمنية بحيث يمكنك تحديد أولويات خطواتك التالية. يمكنك تصدير قائمة الثغرات الأمنية بسرعة للإبلاغ عنها. 
تحديد أطر التقييم والامتثال للوائح التنظيمية

يمكن أن يساعدك Guardium AI Security في إدارة المخاطر الأمنية ومعالجة مشكلات الامتثال المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي وبياناته. يتم ربط الثغرات الأمنية بأطر التقييم، مثل OWASP Top 10 للنماذج اللغوية الكبيرة، مما يتيح لك معرفة المزيد حول المخاطر المكتشفة واتخاذ التدابير المناسبة للتخفيف منها.
المزايا
اكتشف الذكاء الاصطناعي غير المصرح به المراقبة المؤتمتة والمستمرة لعمليات نشر الذكاء الاصطناعي ساعد المنظمات على الحصول على رؤية كاملة لعمليات نشر الذكاء الاصطناعي لاكتشاف الذكاء الاصطناعي غير المصرح به. شاهد العرض التوضيحي
النشر الآمن للذكاء الاصطناعي اكشف الثغرات الأمنية والإعدادات الخاطئة حدِّد الثغرات الأمنية عالية الخطورة لمعالجتها وربطها بأطر التقييم مثل Open Worldwide Application Security Project (OWASP) للنماذج اللغوية الكبيرة. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
دعم الامتثال مراقبة امتثال الذكاء الاصطناعي اكتشف عمليات نشر الذكاء الاصطناعي والتفاعلات بين المستخدمين والنماذج والبيانات والتطبيقات، مع التكامل المثبَّت مسبقًا باستخدام IBM watsonx.™governance®. تعرّف على المزيد حول watsonx.governance
كيف يستخدمه العملاء
المدير التنفيذي لأمن المعلومات (CISO)

يمكن للفرق الأمنية استخدام Guardium AI Security لتحقيق الأمن على مستوى المؤسسات لبيانات الذكاء الاصطناعي الحساسة ونماذج الذكاء الاصطناعي، مع الاستفادة من عمليات سير العمل المتكاملة والعرض الموحد لأصول البيانات وسياسات الامتثال المركزية لتقليل حدة التعقيد وتسهيل مشاركة المعلومات من خلال الأدوات والأشخاص.

 الرئيس التنفيذي للابتكار (مسؤول الذكاء الاصطناعي)

يُعد تحديد الثغرات الأمنية في عمليات نشر الذكاء الاصطناعي أمرًا مهمًا للغاية بالنسبة إلى فرق الذكاء الاصطناعي. باستخدام Guardium AI Security، يمكنك عرض الثغرات الأمنية في نموذجك وبياناته الأساسية والتطبيقات المتصلة بها. يتم تحديد درجة خطورة كل ثغرة أمنية بحيث يمكنك تحديد أولويات خطواتك التالية.

 رئيس إدارة المخاطر (CRO)

تُعد الالتزام بمتطلبات الأمان الحالية للبيانات ومعايير الامتثال الجديدة للذكاء الاصطناعي، مثل قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي (EU AI Act)، أمرًا ضروريًا لفرق المخاطر والامتثال. يوفر التكامل بين watsonx.governance وGuardium AI Security رؤية شاملة لمخاطر الأمان والامتثال عبر لوحة تحكم موحدة، مما يعزز التعاون بين الفرق المختلفة.

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اتخِذ الخطوة التالية

اكتشف الذكاء الاصطناعي غير المصرح به، وقلل الثغرات الأمنية، واحمِ البيانات الحساسة في نماذج الذكاء الاصطناعي – مع تحقيق الامتثال - باستخدام Guardium AI Security.

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