يكتشف برنامج IBM Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة عبر البيئات المحلية والسحابية ويصنّفها. ويشكِّل جزءًا من مجموعة منتجات IBM Guardium لأمن البيانات.
تبدأ الحماية القوية للبيانات بمعرفة مكان وجود بياناتك الحساسة. يكتشف IBM Guardium Discover and Classify البيانات الحساسة المعروفة وغير المعروفة في البيئات المحلية والسحابية، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة، وفي حالة النقل أو التخزين.
إن التحليلات القائمة على الشبكة وقدرات الجاهزية للامتثال وسهولة النشر في IBM Guardium Discover and Classify تجعل منه مكمِّلًا قويًا لبرنامج IBM Guardium لتحسين إدارة الوضع الأمني للبيانات في مؤسستك.
سجَّلت تكاليف اختراق أمن البيانات ارتفاعًا غير مسبوق. احصل على الرؤى حول كيفية تقليل هذه التكاليف.
الدقة في البيانات غير المنظمة (الملفات المسطحة).
الدقة في البيانات المنظمة (قاعدة البيانات).
فئات تُظهر IBM Guardium باعتباره "نقطة إيجابية قوية"، مما يجعله جديرًا بلقب رائد متكامل (Overall Leader).
يُمكنك تحسين أدوات الأمان الموجودة باستخدام ذكاء بيانات حساس ودقيق لتحديد أولويات الإجراءات الفعالة.
ابحث عن البيانات غير المعروفة سابقًا وقم بتعيينها — في أثناء السكون أو الحركة — في السحابة أو التخزين المحلي.
استخدم بنية قابلة للتوسيع تدعم الأحمال باختلاف أحجامها بغض النظر عن نوع مصدر البيانات أو الموقع.
يُمكنك تطبيق عناصر التحكم المؤتمتة على البيانات الحساسة وفقًا لسياق العمل وعوامل الخطر.
يُمكنك تحقيق دقة أعلى وتقليل الإيجابيات والسلبيات غير الحقيقية في تصنيف البيانات.
يُمكنك تقليل الوقت والجهد اللازمين لاكتشاف وتصنيف البيانات في بيئة معقدة.
يُسهم التكامل السلس مع OneTrust في تحويل النهج الذي تتبعه في إدارة الخصوصية وأتمتة استيفاء DSAR، وتقليل الجهود اليدوية والأخطاء المرتبطة بربط البيانات وتصنيفها.
يستفيد هذا التكامل من نقاط القوة في كِلتا المنصتين، حيث يجمع بين تصنيف الحساسية والأتمتة المتقدمة لإدارة البيانات بدقة، ما يمكِّن المؤسسات من التنقل بثقة في بيئات البيانات الحديثة.
يعمل IBM Guardium Discover and Classify على تحديث Collibra تلقائيًا بموقع البيانات، ومستوى حساسيتها، والسياق التجاري للبيانات غير المنظمة في الوقت الفعلي تقريبًا باستخدام واجهات برمجة التطبيقات، ما يُتيح للمؤسسات الحصول على رؤية شاملة للبيانات عبر جميع البيئات.
يوفر IBM Guardium Discover and Classify إمكانية الاكتشاف التلقائي في الوقت الفعلي تقريبًا، وتعيين الشبكة وتتبُّع البيانات الحساسة. وعند الدمج مع المراقبة القوية للبيانات التي يوفرها IBM Guardium Data Protection، يساعدك على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتقليل المخاطر بشكل كبير وخفض التكاليف التي تتحملها مؤسستك.
تُستخدم الخوادم الافتراضية المُدارة (MVS) لاكتشافات البيانات المنظمة ويُستخدم تيرابايت (TB) لاكتشاف البيانات غير المنظمة. يختلف التسعير بناءً على عدد مصادر البيانات وتكوين البيئة التي تستخدمها.
نحسب عدد خوادم قواعد البيانات الفردية لتحديد عدد الخوادم الافتراضية المُدارة، بغض النظر عن مقدار مخطط قاعدة البيانات أو مصادر البيانات على هذا الخادم.
كمية البيانات غير المضغوطة الموجودة في المستودع أو السحابة أو التخزين المحلي.
استخدِم الذكاء الاصطناعي السياقي لتوفير رؤية ودقة لا مثيل لهما في اكتشاف وتصنيف البيانات عبر بيئات الكمبيوتر المركزي.
تعرّف على مدى تأثير التطور في التقنية الرقمية على زيادة الحاجة إلى عملية اكتشاف وتصنيف بيانات قوية من أجل حماية المعلومات الحساسة.
احمِ بياناتك من المخاطر الحالية والمستقبلية، بما في ذلك الهجمات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتشفير، من خلال تجربة موحدة.
تمكَّن من اكتشاف بيانات مؤسستك وتصنيفها وتأمينها عبر البيئات السحابية وبيئات SaaS باستخدام إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) من Guardium.
مراقبة نشاط البيانات وتسريع عملية تدقيق الامتثال وإعداد التقارير الخاصة ببياناتك بغض النظر عن مكان تخزينها. اكتشاف البيانات ومصادرها وتصنيفها، ومراقبة نشاط المستخدم والاستجابة للتهديدات في الوقت الفعلي تقريبًا.
افحص بياناتك لاكتشاف نقاط الضعف والتهديدات والثغرات الأمنية.
يوفر إدارة مفاتيح مركزية وآمنة بتكاليف منخفضة وكفاءة تشغيلية أكبر.
تمكَّن من تشفير البيانات الحساسة في جميع الحالات وعبر البيئات المتنوعة لأنواع البيانات المختلفة، بما في ذلك الملفات، وقواعد البيانات، والتطبيقات. وتمكَّن من تلبية متطلبات لوائح الخصوصية وأمن البيانات، والتحكم في مفاتيح التشفير للبيانات المستندة إلى السحابة.