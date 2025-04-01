Guardium DSPM (إدارة وضع أمن البيانات)

اتمكّن من اكتشاف بيانات مؤسستك وتصنيفها وحمايتها عبر البيئات السحابية وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS)

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التحكم في أمن البيانات في السحابة

مع تبني المؤسسات لتقنيات وممارسات تطوير أكثر تطوراً، أدى تزايد حجم البيانات وتشتتها إلى جعل أمن البيانات تحدياً هائلاً.

تؤدي الاستراتيجيات غير الملائمة لأمن البيانات إلى زيادة كبيرة في مخاطر تسرب البيانات والاختراقات والوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة والعقوبات الكبيرة لعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يقوم ®IBM Guardium® DSPM وIBM® Guardium® Data Security Center باكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات السحابة وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، مما يعالج العديد من التحديات الحرجة:

  • تشتت البيانات - اكتشاف و تصنّيف كل البيانات السحابية، بما في ذلك "البيانات الظليلة"، لتحديد موقعها الدقيق، وتتبع حركتها، وإدارة الوصول إليها.
  • تقليص سطح الهجوم - إزالة البيانات الحساسة المكشوفة للجمهور في بيئات السحابة الهجينة وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS).
  • الامتثال والخصوصية - ضمان الالتزام بالمتطلبات التنظيمية المتعلقة بخصوصية البيانات.
  • تحسين الموارد - تعزيز الكفاءة وتقليل تكاليف السحابة داخل البنى التحتية السحابية.
 اقرأ الملخص حول إدارة وضع أمن البيانات (DSPM)
إدارة وضع أمن البيانات (DSPM) مقابل إدارة وضع الأمن السحابي (CSPM)

تعلم الاختلافات الرئيسية بين DSPM و CSPM من خلال أمثلة من الحياة الواقعية.
المدونة
وصول الجهات الخارجية: المخاطر التي يتم تجاهلها لخطة حماية البيانات الخاصة بك
إن وضع أمن البيانات السيئ مُكلف للغاية قد تؤدي الثغرات غير المقصودة في أمن البيانات إلى عواقب مالية باهظة. ويوفر تقرير تكلفة خرق البيانات السنوي الذي تُعده IBM توصيات بشأن الخطوات التي يمكن أن تساعد في منع الأخطاء المكلفة. احصل على تقرير تكلفة خرق البيانات 4.88

4.88 مليون هو متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات بالدولار الأمريكي. 

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تتضمن الاختراقات البيانات الظلية.

 %40

من حالات اختراق أمن البيانات تضمنت البيانات المخزنة عبر بيئات متعددة.
المزايا
اكتشاف البيانات وتصنيفها تلقائيًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي

تحديد البيانات الحساسة بسرعة ودقة وبشكل مستمر عبر البيئة السحابية لديك. يستفيد حلنا من محرك متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها بكفاءة، مما يوفر لك وقتاً وموارد ثمينة. وبفضل إمكانية نشره بدون وكيل، يبدأ DSPM في الاكتشاف على الفور—لا يلزم معرفة مسبقة بمواقع البيانات أو كلمات المرور.
التخفيف من مخاطر البيانات والثغرات الأمنية

يكتشف DSPM بشكل استباقي تسرب البيانات بين الحسابات والبيئات ويمنعه، مع تحديد البيانات السرية المكشوفة ومعالجتها تلقائيًا. يوفر محركنا المبتكر للكشف عن الثغرات الأمنية في برامج الفدية الضارة، والذي يستفيد من تحليل تدفق البيانات وذكاء الوصول، حماية لا مثيل لها ضد التهديدات والمخاطر المحتملة.
تحديد الوصول الضار إلى البيانات

احصل على رؤية شاملة للوصول إلى بيانات الجهات الخارجية لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها بشكل استباقي. تعمل ميزاتنا المدمجة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية تقييمات البائعين، واكتشاف حالات الخلل، وتقييم التأثير المحتمل لاختراق أمن البيانات. يساعد ذلك على ضمان الامتثال للوائح الصناعة وحماية المؤسسة من الوصول غير المصرح به.

حالات الاستخدام

مخاطر الجهات الخارجية البيانات الحساسة برامج الفدية الضارة التحكم في الوصول إلى البيانات البيانات السرية المكشوفة تسرب البيانات
تمتع بالحصول على فترة تجريبية مجانية لمدة 30 يومًا

المزايا: 

  • ابدأ في دقائق معدودة مع نشر سريع وسهل وسحابي أصلي.
  • أتمتة اكتشاف بياناتك الحساسة، بما في ذلك البيانات الظلية، عبر جميع البيئات السحابية وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS).
  • تصنيف البيانات الحساسة الشخصية والقابلة لتحديد الهوية والمالية والتطويرية والحفاظ على سيادة بياناتك. وتظل بياناتك في حسابك ومنطقتك.
  • تحسين وضع الأمن والامتثال لبياناتك الحساسة ومواكبة أفضل ممارسات الأمن ولوائح الامتثال، مثل GDPR و CCPA و HIPAA و PCI.
  • تحديد الوصول المحتمل والفعلي إلى بياناتك الحساسة باستمرار من قِبل المستخدمين والهويات الداخلية والخارجية.
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تسعير Guardium DSPM

احصل على رؤية شاملة لجميع بياناتك الحساسة في السحابة من خلال اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، وكشف نقاط الضعف في الوضع الأمني. 
تأمين مخازن البيانات باستخدام DSPM

اكتشف بيانات الظل في بيئة سحابة AWS و GCP و Azure في مؤسستك. تعرف على الثغرات الأمنية في البيانات وضوابط الامتثال والوضع الأمني.

مستخدمو تطبيقات SaaS المحميون باستخدام DSPM

اكتشف البيانات الحساسة التي تتم مشاركتها في تطبيقات Slack أو Google Drive أو Microsoft 365 - OneDrive أو SharePoint أو Confluence أو Jira SaaS. حلل التدفق المحتمل والفعلي للبيانات.

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