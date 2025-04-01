مع تبني المؤسسات لتقنيات وممارسات تطوير أكثر تطوراً، أدى تزايد حجم البيانات وتشتتها إلى جعل أمن البيانات تحدياً هائلاً.

تؤدي الاستراتيجيات غير الملائمة لأمن البيانات إلى زيادة كبيرة في مخاطر تسرب البيانات والاختراقات والوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة والعقوبات الكبيرة لعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يقوم ®IBM Guardium® DSPM وIBM® Guardium® Data Security Center باكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات السحابة وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، مما يعالج العديد من التحديات الحرجة: