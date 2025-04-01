اتمكّن من اكتشاف بيانات مؤسستك وتصنيفها وحمايتها عبر البيئات السحابية وبيئات البرمجيات كخدمة (SaaS)
مع تبني المؤسسات لتقنيات وممارسات تطوير أكثر تطوراً، أدى تزايد حجم البيانات وتشتتها إلى جعل أمن البيانات تحدياً هائلاً.
تؤدي الاستراتيجيات غير الملائمة لأمن البيانات إلى زيادة كبيرة في مخاطر تسرب البيانات والاختراقات والوصول غير المصرح به إلى البيانات الحساسة والعقوبات الكبيرة لعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات. يقوم ®IBM Guardium® DSPM وIBM® Guardium® Data Security Center باكتشاف وتصنيف ومراقبة البيانات الحساسة عبر بيئات السحابة وتطبيقات البرمجيات كخدمة (SaaS)، مما يعالج العديد من التحديات الحرجة:
تعلم الاختلافات الرئيسية بين DSPM و CSPM من خلال أمثلة من الحياة الواقعية.
4.88 مليون هو متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات بالدولار الأمريكي.
تتضمن الاختراقات البيانات الظلية.
من حالات اختراق أمن البيانات تضمنت البيانات المخزنة عبر بيئات متعددة.
تحديد البيانات الحساسة بسرعة ودقة وبشكل مستمر عبر البيئة السحابية لديك. يستفيد حلنا من محرك متقدم مدعوم بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف البيانات الحساسة وتصنيفها بكفاءة، مما يوفر لك وقتاً وموارد ثمينة. وبفضل إمكانية نشره بدون وكيل، يبدأ DSPM في الاكتشاف على الفور—لا يلزم معرفة مسبقة بمواقع البيانات أو كلمات المرور.
يكتشف DSPM بشكل استباقي تسرب البيانات بين الحسابات والبيئات ويمنعه، مع تحديد البيانات السرية المكشوفة ومعالجتها تلقائيًا. يوفر محركنا المبتكر للكشف عن الثغرات الأمنية في برامج الفدية الضارة، والذي يستفيد من تحليل تدفق البيانات وذكاء الوصول، حماية لا مثيل لها ضد التهديدات والمخاطر المحتملة.
احصل على رؤية شاملة للوصول إلى بيانات الجهات الخارجية لتحديد المخاطر المحتملة والتخفيف من حدتها بشكل استباقي. تعمل ميزاتنا المدمجة بالذكاء الاصطناعي على تبسيط عملية تقييمات البائعين، واكتشاف حالات الخلل، وتقييم التأثير المحتمل لاختراق أمن البيانات. يساعد ذلك على ضمان الامتثال للوائح الصناعة وحماية المؤسسة من الوصول غير المصرح به.
المزايا:
احصل على رؤية شاملة لجميع بياناتك الحساسة في السحابة من خلال اكتشاف بيانات الظل، وتحليل تدفق البيانات، وكشف نقاط الضعف في الوضع الأمني.
اكتشف بيانات الظل في بيئة سحابة AWS و GCP و Azure في مؤسستك. تعرف على الثغرات الأمنية في البيانات وضوابط الامتثال والوضع الأمني.
اكتشف البيانات الحساسة التي تتم مشاركتها في تطبيقات Slack أو Google Drive أو Microsoft 365 - OneDrive أو SharePoint أو Confluence أو Jira SaaS. حلل التدفق المحتمل والفعلي للبيانات.