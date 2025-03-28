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تعرف على التكنولوجيا التي تكمن وراء التقنيات المتطورة في مجال الأمن والهوية
تعرف على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لمساعدتك في معالجة تهديدات الأمان بشكل أكثر فعالية.
استكشف ثلاثة أشياء يحتاج الرؤساء التنفيذيون معرفتها وثلاثة أشياء عليهم فعلها الآن لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأمن الإلكتروني.
ضع في حسبانك أفضل الممارسات السبعة هذه للتحضير للنشر الآمن للذكاء الاصطناعي عبر بيئاتك مع زيادة فرص تبنيه وتطور الابتكارات.
اكتشف كيف يتبنى قادة الأمن حلول الأمن الإلكتروني المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز الرؤية وتخفيف الضغط على فرق الأمن وتعزيز الإنتاجية عبر عملياتهم الأمنية.
احصل على أحدث الرؤى ووسِّع قاعدتك المعرفية من خلال مدوناتنا وشروحاتنا التوضيحية حول الاستدامة
اقرأ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة مساعدة مجالات البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية في الحد من تأثير اختراق بيانات الأمن الإلكتروني—على الجانب المالي وغيره من الجوانب الأخرى.
اكتشف وافهم كيف تخدع عمليات التصيد الاحتيالي المستخدمين لدفعهم إلى الكشف عن بيانات حساسة، وتنزيل برامج ضارة، وتعريض أنفسهم أو مؤسساتهم للجرائم الإلكترونية.
ابق على اطلاع بتقنيات الأمن الإلكتروني وأنواع التهديدات وأفضل الممارسات لحماية أنظمتك الحساسة ومعلوماتك الحساسة من الهجمات الإلكترونية.
تعلم كيفية استخدام متخصصي الأمن الإلكتروني لنظام إدارة التهديدات لمنع الهجمات الإلكترونية وكشف التهديدات الإلكترونية والاستجابة للحوادث الأمنية.
اكتشف كيف يقوم CAPTCHA، أو ما يسمى "اختبار تورنغ العام والأوتوماتيكي بالكامل"، بالتحقق من هوية المستخدمين كبشر لمنع التهديدات التي تشكلها الروبوتات الضارة.
تعلّم كيف يمكن لبرنامج ضار أو "البرامج الضارة"، مثل برامج الفدية وأحصنة طروادة وبرامج التجسس، أن تلحق الضرر بأنظمة الكمبيوتر أو مستخدميها من خلال اختراق بيانات الأمن.
اكتشف كيف يساعد برنامج SIEM المنظمات في التعرف على التهديدات الأمنية ونقاط الضعف المحتملة ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى تعطيل عمليات تشغيل الأعمال.
يمكنك تأمين بيئة السحابة التي تستخدمها من خلال أمن السحابة، وهو عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتقنيات لمعالجة التهديدات الخارجية والداخلية لأمن الأعمال.
اقرأ تقاريرنا البحثية للمساعدة في توجيه الأمن المؤسسي
أنشئ منصة اعتماد رقمية موثوقة وقابلة للتوسع باستخدام تقنيات آمنة لإدارة الهويات الفردية بطريقة أكثر كفاءة ومقاومة للاحتيال.
إعادة التفكير في إدارة المخاطر الإلكترونية من خلال إعطاء الأولوية للاستثمارات الأمنية واعتبار النتائج الأمنية نتائج أعمال وحافزًا لتحول الأعمال.
استكشف إستراتيجيات لزيادة قاعدة موارد المواهب الإلكترونية، وتحسين التعاون التنظيمي، ومواءمة أولويات الأمن الإلكتروني بين القطاعين العام والخاص.
استكشف ثلاثة أشياء يحتاج الرؤساء التنفيذيون معرفتها وثلاثة أشياء عليهم فعلها الآن لتطبيق الذكاء الاصطناعي التوليدي على الأمن الإلكتروني.
يمكن لأمن البيانات أن يكون البطل المجهول في دفع عجلة الميزة التنافسية. تعلّم كيف يمكن أن يؤدي تقديم البيانات الموثوقة إلى الابتكار.
تعرّف على الأساسيات والموضوعات الشائعة في مجال الأمان من خلال مقاطع الفيديو التوضيحية الخاصة بنا
تعرف على كيفية عمل الذكاء الاصطناعي كمضاعف للقوة لمساعدتك في معالجة تهديدات الأمان بشكل أكثر فعالية.
في هذا الفيديو، يشرح Jeff "مسؤول الأمن" الحاجة إلى وجود استراتيجية وأدوات صحيحة للتعامل مع الحوادث الأمنية، بما في ذلك ما يسمى بأحداث "البجعة السوداء".
خبير الأمن Jeff Crume يشرح استراتيجية المهاجمين، سواء كانت تصيدًا احتياليًا، أو استهدافًا مخصصًا، أو استهدافًا للقيادات العليا -- وكيفية تجنب الوقوع في فخاخهم.
فهم MITRE ATT&CK من حيث "الأساليب والتقنيات والإجراءات (TTPs)"، و"الأشخاص والعمليات والتقنيات (PPTs)"، وكيفية الدفاع ضد الهجمات.
يمكنك فرز التنبيهات مع Jaqueline Lehmann باستخدام نظام SIEM لربط البيانات من مصادر متعددة والعثور على تنبيهات دقيقة وعالية الجودة.
شاهد كيف يصف Jeff Crume، المهندس المتميز في شركة IBM، العديد من الأساليب التي يستخدمها الأشرار/المخترقون والتي يجب أن تعرفها حتى تتمكن من حماية نفسك.
شاهد Kevin Skapinetz، نائب رئيس الإستراتيجية وإدارة المنتجات لدى IBM Security، وهو يناقش استخدام الذكاء الاصطناعي للدفاع بسرعة ضد الهجمات الإلكترونية، فالسرعة مهمة في مجال الأمن الإلكتروني.
تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي والأتمتة الأمنية للمؤسسات التغلب على التهديدات الإلكترونية من خلال سرعة الكشف عن الحوادث والاستجابة لها.
طوِّر مهاراتك من خلال دوراتنا الأمنية
IBM Research هم مجموعة من العلماء والباحثين حول العالم يؤمنون جيدًا بقوة المنهج العلمي لابتكار الخطوة التالية لشركة IBM، وعملائنا، والعالم. استكشف أعمالنا ومنشوراتنا المتعلقة بالأمن.
إدارة القوى العاملة المتنقلة لديك وتأمينها باستخدام إدارة نقاط النهاية الموحدة (UEM) المستندة إلي الذكاء الاصطناعي والدفاع ضد التهديدات.
رؤية واسعة وامتثال وحماية طوال دورة حياة أمن البيانات.
حماية وإدارة هويات العملاء والقوى العاملة والمتميزين عبر السحابة الهجينة باستخدام حلول إدارة الهوية والوصول (IAM).