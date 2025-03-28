الاستعانة بالذكاء الاصطناعي الأمني والأتمتة للحماية من اختراق أمن البيانات اقرأ كيف يمكن للذكاء الاصطناعي والأتمتة مساعدة مجالات البيع بالتجزئة والسلع الاستهلاكية في الحد من تأثير اختراق بيانات الأمن الإلكتروني—على الجانب المالي وغيره من الجوانب الأخرى.

ما المقصود بالتصيد الاحتيالي؟ اكتشف وافهم كيف تخدع عمليات التصيد الاحتيالي المستخدمين لدفعهم إلى الكشف عن بيانات حساسة، وتنزيل برامج ضارة، وتعريض أنفسهم أو مؤسساتهم للجرائم الإلكترونية.

ما المقصود بالأمن الإلكتروني؟ ابق على اطلاع بتقنيات الأمن الإلكتروني وأنواع التهديدات وأفضل الممارسات لحماية أنظمتك الحساسة ومعلوماتك الحساسة من الهجمات الإلكترونية.

ما المقصود بإدارة التهديدات؟ تعلم كيفية استخدام متخصصي الأمن الإلكتروني لنظام إدارة التهديدات لمنع الهجمات الإلكترونية وكشف التهديدات الإلكترونية والاستجابة للحوادث الأمنية.

ما المقصود باختبار CAPTCHA؟ اكتشف كيف يقوم CAPTCHA، أو ما يسمى "اختبار تورنغ العام والأوتوماتيكي بالكامل"، بالتحقق من هوية المستخدمين كبشر لمنع التهديدات التي تشكلها الروبوتات الضارة.

ما المقصود بالبرنامج الضار؟ تعلّم كيف يمكن لبرنامج ضار أو "البرامج الضارة"، مثل برامج الفدية وأحصنة طروادة وبرامج التجسس، أن تلحق الضرر بأنظمة الكمبيوتر أو مستخدميها من خلال اختراق بيانات الأمن.

ما المقصود ببرنامج SIEM؟ اكتشف كيف يساعد برنامج SIEM المنظمات في التعرف على التهديدات الأمنية ونقاط الضعف المحتملة ومعالجتها قبل أن تؤدي إلى تعطيل عمليات تشغيل الأعمال.