ما هي أتمتة الأمن؟

من خلال دمج الأتمتة في كل مرحلة من مراحل دورة حياة الأمن—بدءاً من فحص الثغرات الأمنية وصولاً إلى فرض ضوابط الوصول القائمة على الهوية—يمكن للمؤسسات تقليل أوقات الاستجابة وتعزيز وضعها الأمني العام وهياكل الحوكمة لديها.

إن أتمتة المهام المتكررة والمستهلكة للوقت—مثل حظر النطاقات المعادية، وفحص البيانات السرية المكشوفة، والتحقيق في التهديدات الشائعة—تساعد الفرق على الاستجابة للتهديدات بسرعة أكبر وبدقة أعلى. يمكن لفرق الأمن تقليل إجهاد التنبيه مع التركيز على المبادرات الاستراتيجية مثل كشف التهديدات الاستباقي وتحسين السياسات.

وفقا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM، يمكن للمؤسسات التي تستخدم أتمتة الأمن تقليل مدة الاختراق بمقدار 80 يوماً في المتوسط وتقليل متوسط تكاليف الاختراق بمقدار 1.9 مليون دولار أمريكي.