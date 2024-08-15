ما المقصود بالاختراق؟

لكن الاختراق لا يعني دائمًا وجود أغراض خبيثة. فالمستهلك الذي يتلاعب بهاتفه الذكي الشخصي لتشغيل برامج مخصصة هو أيضًا، من الناحية التقنية، مخترق.

لقد أسس المخترقون الخبيثون اقتصادًا هائلاً من الجرائم الإلكترونية؛ إذ يربح الخارجون عن القانون من خلال شن هجمات إلكترونية أو ابتزاز الضحايا أو بيع البرامج الضارة والبيانات المسروقة إلى بعضهم بعضًا. ومن المتوقع أن تصل التكلفة العالمية لكل الجرائم الإلكترونية إلى 24 تريليون دولار أمريكي تقريبًا بحلول عام 2027.1

يمكن أن يكون لعمليات الاختراق الخبيثة عواقب وخيمة. يواجه الأفراد سرقة الهوية وسرقة الأموال وغيرها. ويمكن أن تتعرض المؤسسات إلى تعطل النظام وتسرب البيانات وغيرها من الأضرار التي تؤدي إلى فقدان العملاء وانخفاض الإيرادات وتضرر السمعة وتكبد الغرامات أو العقوبات القانونية الأخرى. وإجمالاً، فإن متوسط تكلفة اختراق أمن البيانات يبلغ 4,88 ملايين دولار أمريكي وفق تقرير تكلفة اختراق أمن البيانات الصادر عن ®IBM.

على الجانب الآخر من طيف الاختراق، يعتمد مجتمع الأمن الإلكتروني على المخترقين الأخلاقيين –وهم مخترقون ذوي نوايا مفيدة، لا إجرامية– لاختبار التدابير الأمنية والتعامل مع الثغرات الأمنية ومنع التهديدات الإلكترونية. يكسب هؤلاء المخترقون الأخلاقيون رزقهم من خلال مساعدة الشركات على دعم أنظمتها الأمنية أو من خلال العمل مع جهات إنفاذ القانون للإطاحة بنظرائهم من المخترقين الخبيثين.