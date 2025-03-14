ما هي المصادقة البيومترية؟

يستهدف المتسللون بشكل متزايد بيانات اعتماد المستخدمين لاقتحام شبكات الشركات وإحداث الفوضى. في الواقع، وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات لشركة IBM، تعد بيانات الاعتماد المسروقة هي ناقل الهجوم الأكثر شيوعًا وراء عمليات اختراق أمن البيانات.

تتبنى العديد من المؤسسات المصادقة البيومترية للمساعدة في إحباط هذه الأنواع من الهجمات السيبرانية وحماية حسابات المستخدمين. نظرًا لأن المعلومات البيومترية تتعلق بهوية الشخص، فمن الصعب عادةً سرقتها أو تزويرها مقارنة بغيرها من بيانات الاعتماد، مثل كلمات المرور ورموز الأمان المميزة.

يمكن أن توفر القياسات البيومترية أيضًا تجربة مستخدم أكثر ملاءمة لأن الأشخاص لا يتعين عليهم تذكر أي شيء أو حمل عناصر خاصة لإثبات هوياتهم. تساعد التقنية البيومترية في تمكين المصادقة بدون كلمة مرور، والتي يمكن أن تكون أكثر أمانًا وتبسيطًا من الأنواع الأخرى من المصادقة.