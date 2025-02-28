ما هي إدارة هوية العملاء وإمكانيات الوصول (CIAM)؟

تقع CIAM عند تقاطع تجربة العملاء والأمن السيبراني.

تستخدم المؤسسات حلول إدارة هوية العملاء وإمكانيات الوصول (CIAM) لإنشاء تجارب تسجيل اشتراك وتسجيل دخول متسقة وذات علامة تجارية للمستخدمين عبر أنظمتها البنائية الرقمية، بدءًا من مواقع الويب وتطبيقات الهاتف المحمول إلى أجهزة إنترنت الأشياء (IoT) وما بعدها. وتساعد أدوات CIAM أيضًا في أتمتة وتبسيط عملية جمع بيانات العملاء في كل نقطة في النظام البنائي، مما يسمح للمؤسسة بإعطاء كل عميل هوية مستخدم محددة. بغض النظر عن المكان الذي يذهب إليه المستخدمون، فإنهم يرون نفس بوابة تسجيل الدخول وحساب المستخدم.

في الوقت نفسه، تعمل أدوات إدارة هوية العملاء وإمكانيات الوصول (CIAM) على حماية حسابات العملاء وبياناتهم الشخصية من الاحتيال وإساءة الاستخدام من خلال تنفيذ ضوابط أمنية مثل التحقق من الهوية والمصادقة متعددة العوامل واكتشاف الحالات غير الطبيعية.

ركزت حلول إدارة هوية العملاء وإمكانيات الوصول (CIAM) المبكرة حصريًا على هويات المستهلكين. تطورت بعض أدوات CIAM لدعم إدارة دورة حياة الهوية لجميع أنواع المستخدمين من خارج القوى العاملة في المؤسسة، بما في ذلك الشركاء والبائعين والمواطنين وعملاء الأعمال التجارية (B2B).