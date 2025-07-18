ما المقصود بأمن الويب؟

بالنسبة إلى المؤسسات، يعد أمن الويب أمرًا بالغ الأهمية لمنع الهجمات الإلكترونية المكلفة - مثل البرامج الضارة والتصيد الاحتيالي والهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS) وغير لك الكثير - والتي يمكن أن تعطل الأعمال الأساسية وتتسبب في أضرار كارثية للسمعة.

لقد زاد عدد الطرق التي يمكن للمجرمين الإلكترونيين من خلالها الوصول بشكل غير مصرح به إلى بيانات وموارد المؤسسة - وهي نقاط الضعف المعروفة باسم "أسطح الهجوم" - بشكل كبير. عند تطبيقه بفاعلية، يحمي أمن الويب تطبيقات الويب التي تعتمد عليها الشركات من مجموعة واسعة من الأنشطة الضارة. وتتراوح هذه الأنشطة ما بين البرامج الضارة ومحاولات التصيد الاحتيالي التي تؤدي إلى سرقة البيانات والهجمات الإلكترونية المعقدة التي تستهدف ملايين المستخدمين ويمكن أن تؤدي إلى إيقاف عمليات الأعمال لأيام.

تتضمن حلول أمن الويب عادةً مجموعة من التقنيات، بما في ذلك جدران الحماية وبرامج مكافحة الفيروسات وأدوات أمن واجهة برمجة التطبيقات (API). كما أنها تستخدم أساليب أكثر تقدمًا تستخدم تقنيات أحدث مثل الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي (AI) وإنترنت الأشياء (IoT) للحماية من مجموعة أوسع من الأنشطة الضارة.

مع زيادة عدد الهجمات الإلكترونية وتعقيدها كل عام ، يتزايد الطلب على حلول أمن الويب بسرعة. وفقًا لتقرير صدر مؤخرًا، ينمو السوق العالمي بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ حوالي 13% وسيصل إلى 500 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. 1

ويشهد سوق أمن التطبيقات وحده، والذي يركز على حلول أمن تطبيقات البرمجيات المستندة إلى الويب، نمواً بمعدل نمو سنوي مركب يزيد قليلاً عن 14%، ومن المرجح أن يصل إلى 25 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.2