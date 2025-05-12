ما المقصود بأمن الهوية؟

أمن الهوية هو أحد مجالات الأمن الإلكتروني ويركِّز على حماية الهويات الرقمية والأنظمة التي تديرها. وهو يساعد المؤسسات على التحقق من الهويات، وتطبيق ضوابط الوصول، ومنع الوصول غير المصرح به إلى البيانات والأنظمة والخدمات الحساسة.
مع تبنّي المؤسسات للخدمات السحابية، ودعم العمل عن بُعد، وإدارة نقاط نهاية وتطبيقات متنوعة، تصبح حدود الشبكة أقل وضوحًا وتفقد الدفاعات القائمة على المحيط فاعليتها. أصبحت الهويات الرقمية -وهي الملفات التعريفية التي تمثِّل المستخدمين أو الأجهزة أو التطبيقات داخل النظام- عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على أمن البيانات.
وفقًا لتقرير تكلفة خرق البيانات من IBM®، تُعَد بيانات الاعتماد المسروقة أو المخترقة أكثر وسائل الهجوم الأولية شيوعًا، وهي مسؤولة عن 16% من حوادث اختراق أمن البيانات. عندما يحصل المتسللون على بيانات اعتماد المستخدمين، يستخدمونها للاستيلاء على الحسابات الشرعية وإساءة استخدام صلاحياتها.
يساعد أمن الهوية في ضمان وصول المستخدمين المصرح لهم فقط إلى الموارد المحددة، مع تقليل مخاطر الهجمات القائمة على الهوية وبيانات الاعتماد.
من خلال أمان الهوية الفعَّال، يمكن للمؤسسات تقليل الثغرات، وتحسين الكفاءة التشغيلية، والحماية من التهديدات الإلكترونية مثل هجمات التصيد الاحتيالي واختراقات أمن البيانات.
تاريخيًا، كانت المؤسسات تحمي أنظمتها وبياناتها من خلال إنشاء حدود شبكة آمنة مدعومة بأدوات مثل جدران الحماية، والشبكات الخاصة الافتراضية (VPN)، وبرامج مكافحة الفيروسات. كان هذا "السياج الرقمي" يفترض أن كل ما هو داخل شبكة المؤسسة موثوق به، في حين يجب حظر كل ما هو خارجها.
لكن مع التحول الرقمي، اختفت تلك الحدود المنظمة. مع اعتماد المؤسسات للعمل عن بُعد، والبيئات الهجينة ومتعددة السُحب، وأدوات البرمجيات كخدمة (SaaS) من جهات خارجية، فقدت شبكة المؤسسة وضوح حدودها، بحيث لم تَعُد الحماية التقليدية القائمة على المحيط فعَّالة.
تغيَّرت استراتيجيات الأمن أيضًا، من حماية أصول الشبكة إلى حماية الوصول، ما جعل الهويات الرقمية محور الأمن الإلكتروني. لم يَعُد السؤال هو "ما الشبكة التي تتصل بها؟" بل أصبح "من أنت؟ وهل لديك الحق في الوصول إلى هذا المورد؟".
وقد تكيَّفت عناصر التهديد أيضًا مع ذلك. فبدلًا من اختراق جدران الحماية، بدأت باستهداف الهويات مباشرةً من خلال التصيد الاحتيالي، وسرقة بيانات الاعتماد، واختطاف الجلسات لانتحال شخصيات المستخدمين وتصعيد الامتيازات. وفقًا لمؤشر IBM® X-Force Threat Intelligence Index، تُعَد إساءة استخدام الحسابات الصالحة من أكثر الطرق شيوعًا التي يستخدمها المتسللون لاختراق شبكات المؤسسات، حيث تمثل 30% من الهجمات الإلكترونية.
في هذا السياق، برز أمن الهوية كفرع مستقل من الأمن الإلكتروني، يركِّز على حماية الهويات الرقمية، وما يرتبط بها من صلاحيات وصول، من السرقة وسوء الاستخدام والانتهاك.
يستند أمن الهوية إلى إدارة الهوية والوصول (IAM)، وهي إطار عمل أمني لإدارة هويات المستخدمين والتحكم في الوصول إلى الأنظمة والبيانات. وهو يُضيف قدرات الحماية والكشف والاستجابة، مع تركيز خاص على تأمين الهويات الرقمية.
بعبارة أخرى، لا يُعَد أمن الهوية بديلًا عن إدارة الهوية والوصول (IAM)، بل يوسِّع نطاقها بقدرات مثل المراقبة المستمرة، وتطبيق الوصول بحسب السياق، والاستجابة التلقائية للأنشطة المشبوهة. فبينما تحدِّد إدارة الهوية والوصول (IAM) من يملك حق الوصول، يضمن أمن الهوية بقاء هذا الوصول آمنًا.
يشكِّل كلٌّ من أمن الهوية وإدارة الهوية والوصول (IAM) معًا الأساس لحلول أمان الهوية الحديثة، ما يساعد المؤسسات على تأمين الهويات الرقمية، وإدارة صلاحيات المستخدمين، والتصدي للتهديدات الإلكترونية القائمة على الهوية.
يُعَد أمن الهوية مجالًا يدمج عدة أدوات وممارسات متخصصة في برنامج موحَّد لحماية الهويات الرقمية طوال دورة حياتها. يُتيح إطار العمل الأمني الشامل هذا للمؤسسات تبسيط إدارة الوصول مع الحفاظ على حماية قوية للبيانات.
تتضمن العناصر الرئيسية لأمن الهوية ما يلي:
تُعَد الهويات الرقمية حجر الأساس في أمن الهوية. فهي تمثِّل المستخدمين والأجهزة والتطبيقات داخل أنظمة المؤسسات.
يحمي أمن الهوية هذه الكيانات الرقمية من الوصول غير المصرَّح به، حتى لا تتمكن الجهات الخبيثة من استغلال صلاحياتها لسرقة البيانات أو الإضرار بالأصول أو التسبب في أضرار أخرى.
تشمل الأنواع الشائعة من الهويات ما يلي:
مع توسُّع المؤسسات في اعتماد الخدمات السحابية وتعزيز جهود الأتمتة، أصبحت هويات الأجهزة وحسابات الخدمات تفوق في عددها حسابات المستخدمين البشر في العديد من الشبكات. تُقدِّر إحدى الدراسات أن نسبة الهويات غير البشرية إلى الهويات البشرية في المؤسسة النموذجية تصل إلى 10:1. وقد يؤدي نمو الذكاء الاصطناعي التوليدي ووكلاء الذكاء الاصطناعي إلى تسريع هذا التوجه بشكل أكبر.
يُسهم أمن الهوية في الحفاظ على الرؤية والتحكم ضمن مشهد الهويات المتسع، ما يسهِّل الوصول الآمن للمستخدمين المصرح لهم ويقلل من سطح الهجوم في المؤسسة.
تُعَد المصادقة خطوة أساسية في أمن الهوية، فهي تتحقق من هويات المستخدمين. تُعَد المصادقة القوية ضرورية لتقليل مخاطر الوصول غير المصرح به إلى حسابات المستخدمين والبيانات الحساسة.
تتضمن طرق المصادقة الرئيسية ما يلي:
يحدِّد التحكم في الوصول ما يمكن للمستخدمين المصادق عليهم الوصول إليه وما يُسمح لهم بتنفيذه داخل النظام.
تفضِّل أطر عمل أمن الهوية تطبيق سياسات وصول صارمة تستند إلى مبدأ الحد الأدنى من الامتيازات. أي أن المستخدمين يمتلكون فقط الصلاحيات اللازمة لأداء مهامهم الوظيفية، لا أكثر ولا أقل.
تشمل أساليب التحكم في الوصول الشائعة ما يلي:
تساعد حوكمة الهوية وإدارتها (IGA) على التأكد من أن الهويات الرقمية تمتلك مستويات الوصول المناسبة، وأنه يتم تتبُّع هذا الوصول لتلبية المتطلبات الداخلية والتنظيمية.
في حين تتحكم حلول إدارة الهوية والوصول (IAM) في من يُمنح حق الوصول إلى الأنظمة والبيانات، تركِّز حوكمة الهوية وإدارتها على إذا ما كان هذا الوصول مناسبًا ومبررًا وتتم مراقبته بفاعلية. توفِّر حوكمة الهوية وإداراتها (IGA) إطار عمل تشغيليًا لإدارة دورات حياة الهوية وحقوق الوصول، ما يقلل من مخاطر الوصول ويعزِّز تطبيق السياسات الأمنية.
تُعَد إدارة الهوية والحوكمة (IGA) أيضًا عنصرًا أساسيًا في الامتثال للمعايير التنظيمية مثل قانون إخضاع التأمين الصحي لقابلية النقل والمساءلة (HIPAA)، وقانون ساربينز أوكسلي (SOX)، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). وهي تساعد المؤسسات على إثبات أن الوصول إلى الأنظمة والبيانات الحساسة مُخصَّص بشكل صحيح ويتم تقييمه بانتظام. كما تعمل على إنشاء سجلات تدقيق لدعم التقييمات الداخلية والتدقيقات الخارجية.
تشمل الوظائف الأساسية لحوكمة الهوية وإدارتها (IGA) ما يلي:
تعزز تقنية الكشف عن تهديدات الهوية والاستجابة لها (ITDR (ITDR) أمن الهوية من خلال قدرات متقدمة لحماية البنية التحتية للهوية والتصدي للهجمات المرتبطة بالهوية. رغم أنها لا تندرج دائمًا ضمن حلول أمن الهوية التقليدية، إلا أن ITDR أصبحت أكثر شيوعًا مع سعي المؤسسات إلى تدابير أمنية أقوى لمواجهة التهديدات المتزايدة القائمة على الهوية.
تشمل القدرات الرئيسية لتقنية ITDR ما يلي:
يعزز أمن الهوية الضوابط الأساسية لإدارة الهوية والوصول (IAM) لتقديم فوائد محورية:
تحسين الوضع الأمني
الامتثال التنظيمي
الكفاءة التشغيلية
يمكن أن يساعد أمن الهوية على تقليل احتمالية وتأثير اختراق الحسابات، وسرقة بيانات الاعتماد، والوصول غير المصرح به، وغيرها من الهجمات القائمة على الهوية.
تعمل أطر العمل الأمنية المستندة إلى الثقة الصفرية على تنفيذ سياسات أمان تفصيلية لكل اتصال فردي بين المستخدمين والأجهزة والتطبيقات والبيانات. يُسهم أمن الهوية في تطبيق هذا النموذج من خلال متطلبات مصادقة قوية، وضوابط وصول مخصصة، وأدوات مراقبة مستمرة.
تعمل منصات أمن الهوية، مثل أنظمة ITDR، على مراقبة الأنشطة المشبوهة باستمرار، مثل تصعيد الصلاحيات غير المتوقع، أو محاولات تسجيل الدخول من مواقع غير منطقية، أو الارتفاع غير المعتاد في تنزيل البيانات. تستجيب أنظمة ITDR تلقائيًا عبر إجراءات الاحتواء، مثل إلغاء الوصول، وإنهاء الجلسات، وتنبيه فرق الأمن.
تُعَد الحسابات الإدارية وحسابات الخدمات أهدافًا مغرية للمتسللين نظرًا لما تحمله من صلاحيات عالية المستوى. يمكن لأدوات أمن الهوية فرض ضوابط إضافية على هذه الحسابات، مثل تخزين بيانات الاعتماد في خزائن آمنة، وتوفير الوصول عند الطلب، ومراقبة الجلسات.
يمكن لأدوات أمن الهوية أن تساعد المؤسسات في الحفاظ على الامتثال للقواعد التنظيمية وإثبات ذلك.
يمكن للعديد من أدوات حوكمة الهوية مراقبة نشاط المستخدمين وفقًا للمعايير التي تحددها لوائح مثل HIPAA وGDPR وغيرها. تعمل هذه الأدوات على تنبيه أو حظر الأنشطة غير المتوافقة، مثل محاولة فتح سجلات طبية خارج ساعات العمل أو وصول جهاز غير معروف إلى بيانات الرواتب.
يمكن لبعض أدوات حوكمة الهوية تسجيل جلسات المستخدمين بالتفصيل، من تسجيل الدخول إلى الوصول وحتى إنهاء الجلسة. يُنتج هذا التسجيل سجلات تدقيق قوية تساعد المؤسسات على إثبات الامتثال وتحديد الانتهاكات لمعالجتها.
يمكن أن تساعد أنظمة أمن الهوية على تبسيط العمليات التنظيمية اليومية.
تُلغي بعض أدوات أمن الهوية صلاحيات المستخدمين تلقائيًا عند عدم الحاجة إليها، مثلًا عند تغيُّر دور المستخدم، ما يُغني عن مراجعة الصلاحيات يدويًا للتأكد من توافقها.
يمكن لإطار العمل الشامل لأمن الهوية أن يدمج الأنظمة المتفرقة سابقًا -مثل PAM وIAM وITDR- في نظام موحَّد، ما يُتيح مشاركة أسرع للمعلومات، ورؤية أعمق للهويات المؤسسية، وإدارة مبسَّطة للهوية بشكل عام.
تؤثِّر تطورات الذكاء الاصطناعي في أمن الهوية باعتبارها تمثِّل تهديدًا وفرصة في آن واحد.
يشكِّل الذكاء الاصطناعي التوليدي تهديدًا من خلال مساعدته للمهاجمين على تنفيذ هجمات معتمدة على الهوية بسرعة وبكميات أكبر. وفقًا لتقرير X-Force Threat Intelligence Index، رصد محللو X-Force استخدام المتسللين للذكاء الاصطناعي التوليدي في إنشاء أصوات وفيديوهات مزيفة (ديب فيك)، وصياغة رسائل تصيُّد إلكتروني مقنعة، وكتابة أكواد خبيثة كذلك.
باعتبارها فرصة، أصبحت أدوات كشف ومنع تهديدات الهوية المدعومة بالذكاء الاصطناعي أكثر انتشارًا، ما يمكِّن المؤسسات من اكتشاف الهجمات وإيقافها بسرعة أكبر. على سبيل المثال، باستخدام التعلم الآلي، يمكن لحلول ITDR إنشاء نماذج أساسية لسلوك المستخدم الطبيعي، والتي تُستخدم للكشف عن الانحرافات المشبوهة التي قد تشكِّل تهديدات.
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1 6 insights from Microsoft’s 2024 state of multicloud risk report to evolve your security strategy, Microsoft, 29 May 2024.