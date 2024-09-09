ما المقصود بالتحول الرقمي؟

التحول الرقمي هو مبادرة استراتيجية للأعمال تُدمج التكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات المؤسسة. يقوم بتقييم وتحديث عمليات المؤسسة ومنتجاتها وتشغيلها، وبنيتها التكنولوجية لتمكين الابتكار المستمر والسريع الموجَّه باحتياجات العملاء.
يتوقع العملاء اليوم أن يتمكنوا من إدارة أعمالهم، وأداء مهامهم، وممارسة حياتهم باستخدام أحدث التطورات التقنية. ويتوقعون الحصول على هذه القدرة من أي مكان، وفي أي وقت، باستخدام الجهاز الذي يفضلونه، مع توافر كل المعلومات المساندة والمحتوى المخصص الذي يحتاجونه في متناولهم. الهدف النهائي للتحول الرقمي هو تلبية هذه التوقعات.
تختلف طريقة تنفيذ التحول الرقمي من مؤسسة لأخرى. يمكن أن يبدأ كمشروع تقني محدد ومركَّز، أو كمبادرة شاملة على مستوى المؤسسة بأكملها. ويمكن أن يتراوح بين دمج التكنولوجيا والحلول الرقمية في العمليات والمنتجات الحالية، إلى إعادة ابتكار هذه العمليات والمنتجات أو ابتكار مصادر جديدة كليًا للإيرادات من خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة.
لكن الخبراء يتفقون على أن التحول الرقمي يتعلق بتحويل الأعمال وإدارة التغيير بقدر ما يتعلق بتطوير العمليات التناظرية أو تحديث تكنولوجيا المعلومات. على الرغم من أن هذا الأمر غالبًا ما يقوده مكتب المعلومات الرئيسي للشركة (CIO)، فإنه يتطلب من الإدارة العليا بأكملها التوافق على التقنيات الجديدة والمنهجيات القائمة على البيانات التي يمكنها تحسين تجربة العملاء وتمكين الموظفين وتحقيق أهداف العمل.
ولكن الأهم من ذلك هو أن الشركات يجب أن تضع إطارًا للتحول الرقمي وتراقب التحسينات من خلال تتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية لمعرفة إذا ما كان العمل يؤتي ثماره من النتائج.
كانت أوائل نماذج التحول الرقمي اللافت -—مثل Uber وAirBnB وNetflix- قد استخدمت تقنيات الهاتف المحمول والحوسبة السحابية لإعادة تصوُّر طرق المعاملات، وفي بعض الأحيان، لإحداث تغييرات جذرية في قطاعات بأكملها. دفعَت جائحة كوفيد-19 نحو ابتكارات تحوُّلية لتعزيز دعم العمل عن بُعد والعمل الهجين. تستخدم المؤسسات اليوم تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وغيرها من الحلول لتبسيط سير العمل، وتخصيص تجارب العملاء، وتحسين عملية اتخاذ القرار، والاستجابة بسرعة وفاعلية أكبر للاضطرابات السوقية والفرص الجديدة.
يمكن أن يساعد التحول الرقمي الشركات على زيادة ولاء العملاء وجذب الموظفين الموهوبين وتعزيز الميزة التنافسية وبناء قيمة الأعمال. أظهرت أبحاث McKinsey أن القادة الرقميين حققوا، بين عامَي 2018 و2022، عوائد إجمالية للمساهمين تفوق بنسبة تقارب 65% ما حققه المتأخرون رقميًا.1
في التحول الرقمي، تُعَد المجالات بمثابة أهداف أو روافع أساسية لعملية التحول. تستهدف معظم استراتيجيات التحول الرقمي واحدًا أو أكثر من هذه المجالات:
تحوُّل نموذج الأعمال هو تغيير جذري في الطريقة التي تقدِّم بها المؤسسة منتجاتها وخدماتها وقيمتها للعملاء أو المستثمرين أو الأطراف المعنية. ومن الأمثلة على ذلك:
تسعى المؤسسات إلى تحويل نموذج أعمالها لأسباب متعددة، مثل مواكبة توقعات العملاء المتغيرة، أو تعزيز المبيعات المتراجعة، أو التميز في سوق شديدة التنافسية. وقد ترى أيضًا فرصة لإحداث تغيير جذري في سوق أو قطاع لصالحها من خلال نموذج أعمال جديد، أو تجد أنفسها مضطرة إلى مواجهة منافس يسبِّب اضطرابًا في السوق.
رغم أن تحوُّل نموذج الأعمال يستحوذ على الأضواء، فإن تحسين عمليات الأعمال أصبح دافعًا شائعًا بشكل متزايد للتحول الرقمي. ويمكن أن يشمل تحسين العمليات ما يلي:
يمكن أن يُسهم تحسين العمليات في تقليل التكاليف، والحد من الهدر (في الوقت والجهد والمواد)، وتحسين استثمار رأس المال البشري، ومساعدة جميع الأطراف المعنية على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وبسرعة أكبر.
تعمل المؤسسات على دمج الابتكار الرقمي في منتجاتها، وفي طرق تطوير هذه المنتجات وتصنيعها وتقديمها.
أبرز الأمثلة على ذلك هو تضمين التقنية الرقمية في المنتجات اليومية التي تُلبي احتياجات العملاء. السيارات، على سبيل المثال، يتم تحويلها باستمرار بهذه الطريقة. تشمل الابتكارات القدرة على عرض الهاتف الذكي والتحكم فيه من لوحة قيادة السيارة، وأجهزة الاستشعار التي تمنع الحوادث والانحرافات غير المقصودة، ووصولًا إلى المركبات التي تعتمد على رؤية الكمبيوتر، وتحديد المواقع الجغرافية، والتعلم الآلي، وأتمتة العمليات الآلية (RPA) للعمل بأقل تدخل بشري أو دون تدخل على الإطلاق.
من خلال تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، والتكنولوجيا التشغيلية، والأتمتة في أرضية المصنع، يمكن للمصنِّعين تسريع الإنتاج، وتقليل الأخطاء والعيوب، والتخلص من العمل اليدوي. من خلال اعتماد ممارسات الأسلوب الرشيق أو عمليات التطوير، يمكن للمؤسسات تسريع تطوير البرمجيات. يمكن للشركات أيضًا إضافة قيمة وتحقيق تميُّز تنافسي من خلال تقديم تقنيات مصاحبة لخدماتها الحالية، كما هو الحال مع تطبيقات التتبُّع التي توفرها شركات الشحن وبائعو البيتزا.
تجربة الموظف هي نهج شامل لإدارة المواهب يهدف إلى ضمان امتلاك الموظفين الأدوات اللازمة للنجاح والتميُّز في العمل. تؤثِّر تجربة الموظف بلا شك في جذب الموظفين ومعنوياتهم وإنتاجيتهم واستبقائهم، لكنها قد تؤثِّر أيضًا بشكل مباشر –إيجابيًا أو سلبيًا– في تجربة العملاء، وأداء الأعمال، وسمعة العلامة التجارية.
يمكن أن تشمل جهود التحول الرقمي لتحسين تجربة الموظفين ما يلي:
تجربة العميل (CX) هي مجموع الانطباعات التي تتكوّن لدى العملاء من جميع تفاعلاتهم مع الشركة أو العلامة التجارية - سواء عبر الإنترنت، أم داخل المتاجر، أم في حياتهم اليومية.
في النهاية، تؤدي جميع رحلات التحول الرقمي إلى مجال تجربة العملاء. يُعَد التحسين المستمر لتجربة العملاء ضرورة تنافسية لمعظم المؤسسات.
في العصر الرقمي، يتطلب التحسين المستمر لتجربة العملاء ابتكارًا رقميًا مستمرًا. لم يَعُد الأمر مجرد توقُّع من العملاء بأن يتمكنوا من إجراء أعمالهم في أي وقت ومن أي مكان وعلى أي جهاز - بل أصبحوا اليوم يعتمدون على ذلك.
يخططون صباحهم وهم يعلمون أن هواتفهم تخبرهم بدقة بالمدة التي يستغرقها الطريق إلى العمل، ويخططون مساءهم وهم على علم بإمكانية استقبال سائق توصيل الطعام عند باب المنزل. يتجاهلون مواعيد عمل مراكز خدمة العملاء؛ لأنهم يعلمون أنهم يستطيعون الحصول على إجابات على مدار الساعة من روبوت محادثة. يتوقفون عن حفظ الإيصالات؛ لأنهم يعلمون أنهم يستطيعون تنزيل سجل حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية وقت إعداد الضرائب أو في أي وقت آخر.
يعتمد العملاء على هذه الابتكارات الرقمية والعديد غيرها، وهم مستعدون للاعتماد على ابتكارات جديدة أيضًا. يمكِّن التحول الرقمي الناجح المؤسسات من استباق احتياجات العملاء وتقديم الابتكارات والتجارب التي سيبحثون عنها مستقبلًا.
يمكن لأي تقنية رقمية تقريبًا أن تسهم في استراتيجية التحول الرقمي للمؤسسة، لكن هذه التقنيات ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمبادرات التحول.
تُعَد الحوسبة السحابية المُحفز الأساسي للتحول الرقمي، إذ تُتيح للمؤسسات استخدام أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات، وزيادة الكفاءة، والتوسع حسب الحاجة مع التحكم في التكاليف. توفِّر بنية الحوسبة السحابية الهجينة، التي تجمع بين موارد السحابة العامة والخاصة المُدارة من عدة مزوِّدين، قابلية نقل التطبيقات، ومرونة في التعامل مع المزوِّدين، وسرعة استجابة تقنيّة تدعم نجاح التحول الرقمي على المدى الطويل.
أدى اعتماد العملاء على الأجهزة المحمولة إلى إطلاق أولى مبادرات التحول الرقمي، ما أدى بدوره إلى تغيير نماذج الأعمال التقليدية (مثل التذاكر والمحافظ عبر الهاتف)، وظهور نماذج مبتكرة تمامًا (مثل Uber). في الوقت الحاضر، يفضِّل العملاء إجراء مزيد من التعاملات من خلال التطبيقات على أجهزتهم المحمولة، بدءًا من طلب الطعام من مطعمهم المفضل، ووصولًا إلى إدارة شؤونهم البنكية والاستثمارية.
يُعَد إنترنت الأشياء عالمًا من الأجهزة المزوَّدة بمستشعرات تجمع البيانات وتنقلها عبر الإنترنت. أجهزة إنترنت الأشياء هي النقطة التي تلتقي فيها التكنولوجيا الرقمية مع الواقع المادي. تُنتج تطبيقات مثل إدارة سلاسل التوريد والسيارات ذاتية القيادة بيانات لحظية، تستفيد منها تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات الكبيرة في اتخاذ قرارات وتنفيذ عمليات مؤتمتة.
يُتيح الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي للكمبيوتر أو الآلة تقليد قدرات العقل البشري. يتعلم الذكاء الاصطناعي من الأمثلة ويتعرَّف على الأشياء ويتخذ القرارات ويعالج المهام الكبيرة بسرعة. يمكن لتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي الإجابة عن استفسارات خدمة العملاء، وتقديم المحتوى عند الطلب، وأداء أنشطة أخرى تلقائيًا ودون تدخل بشري، ما يُتيح للموظفين فرصة القيام بأعمال ذات قيمة أعلى. كما يُتيح الذكاء الاصطناعي أيضًا إمكانية التخصيص حسب الطلب وعلى نطاق واسع في مجالات التسويق وخدمة العملاء والمبيعات وغيرها من مجالات الأعمال.
تستخدم المؤسسات أيضًا الأتمتة، وبشكل خاص أتمتة العمليات الآلية (RPA)، لتنفيذ المهام المتكررة مثل حفظ الدفاتر، أو إرسال الفواتير، أو البحث عن السجلات أو أرشفتها. على عكس الذكاء الاصطناعي، الذي يمكنه التعلم من البيانات وتحسين دقة أدائه بمرور الوقت، تقتصر أتمتة العمليات الآلية (RPA) على تنفيذ العمليات التي يحددها المستخدم أو المبرمج.
تسرِّع عمليات التطوير من وتيرة تسليم البرمجيات عالية الجودة من خلال دمج وأتمتة أعمال فرق تطوير البرمجيات وفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات. تُدمج ممارسات DevSecOps الأمان بشكل مستمر وتعمل على أتمتته في جميع مراحل دورة حياة عمليات التطوير، بدءًا من التخطيط مرورًا بالتعليقات، ثم العودة إلى التخطيط من جديد. توفِّر ممارسات DevOps وDevSecOps الأساس المرن لتطوير البرمجيات الذي تحتاجه المؤسسات للاستجابة بسرعة لتغيُّرات السوق والابتكار المستمر في البرمجيات.
الرقمنة هي تحويل المعلومات الورقية إلى بيانات رقمية. وهي أيضًا حجر الأساس في مبادرات التحول الأساسية في قطاعات مثل الرعاية الصحية (السجلات الطبية الإلكترونية)، والحكومة (إتاحة السجلات العامة بشكل أوسع وتمكين المواطنين من تقديم طلبات الخدمات عبر الإنترنت)، وغيرها من الصناعات.
سلسلة الكتل (البلوك تشين) هي سجل موزّع ودائم وغير قابل للتغيير للمعاملات الإلكترونية. توفِّر سلسلة الكتل شفافية كاملة في المعاملات لمن يحتاجها، وتظل غير متاحة لمن لا يملك صلاحية الوصول. تستخدم المؤسسات تقنية سلسلة الكتل كأساس لسلاسل توريد فائقة المرونة والتحوُّلات في الخدمات المالية عبر الحدود.
أوجد التحول الرقمي العديد من السبل التي تمكِّن المؤسسات من التعاون فيما بينها لخدمة العملاء. صعود النظم البنائية للأعمال، مدفوعًا بواجهات برمجة التطبيقات (APIs) والتقنيات المتقدمة الأخرى، وبالتواصل المتزايد بين الشركات غير المتنافسة. يمكن لموفري البرامج تمكين المستخدمين من تسجيل الدخول باستخدام حسابات من جهات خارجية. على سبيل المثال، يمكن لمزود خدمة البريد الإلكتروني إنشاء سوق يُتيح للمستخدمين ربط برنامج إدارة المهام الخاص بهم أو مزوِّد إدارة علاقات العملاء (CRM).
ينطوي هذا النهج الجديد القائم على التكنولوجيا على إنشاء نماذج رقمية تُحاكي المنتجات أو البيئات الفعلية لاختبار سُبل تحسين الكفاءة أو الفاعلية. على سبيل المثال، يمكن للمُصنِّع إنشاء توأم رقمي لبيئة الإنتاج؛ بهدف دراسة سبل تحسين مواقع الآلات لزيادة الإنتاجية أو تقليل مشكلات السلامة. أو يمكن لمُصنِّع المنتجات إنشاء نسخ رقمية من منتجاته لتحديد طرق إنتاج نماذج أكثر راحة وسهولة في الاستخدام. تساعد التوائم الرقمية المؤسسات على تحسين أعمالها مستقبلًا دون أن تُثقل العمليات الحالية بمحاولات تحسين تجريبية.
يرى الخبراء والمؤسسات أن التحول الرقمي هو المسؤول عن تحسين إدارة الموارد وسلاسل التوريد، فضلًا عن تحقيق مكاسب ملموسة في الإنتاجية والربحية والقدرة التنافسية. ومن أبرز الفوائد التي يُشار إليها بشكل متكرر ما يلي:
يمكن أن يحسِّن التحول الرقمي الناجح تجربة العملاء وعلاقات المؤسسة معهم. تمكين العملاء من التفاعل باستخدام الجهاز والقناة التي يفضلونها (البوابة الإلكترونية، وسائل التواصل الاجتماعي، من داخل التطبيق)، وتوفير خدمة عملاء على مدار الساعة عبر روبوت محادثة، وتقديم محتوى مخصص في السياق المناسب أثناء أي معاملة - كلها أمثلة على الطرق التي يمكن للمؤسسات من خلالها تحسين رضا العملاء وتعزيز ولائهم باستخدام التكنولوجيا الرقمية.
يجب أن يمكِّن التحول الرقمي المؤسسات من الابتكار المستمر في المنتجات والعمليات. يوفر تبنّي بنية تحتية هجينة متعددة السُحب إمكانية الوصول إلى أحدث الأدوات والتقنيات الرقمية بمجرد توفُّرها. تتيح ممارسات الأسلوب الرشيق وعمليات التطوير للمطورين دمج التقنيات بسرعة في تطبيقاتهم وأنظمتهم.
إن المرونة والقدرة على التكيُّف التي تُتيح الابتكار السريع تمكِّن المؤسسة كذلك من التفاعل السريع مع تغيُّر احتياجات العملاء، والفرص الناشئة في السوق، والمخاطر التنافسية. في بداياته، مكَّن التحول الرقمي الشركات الناشئة من إحداث اضطرابات في صناعات بأكملها؛ أما اليوم، فهو يساعد المؤسسات أيضًا على الاستجابة بسرعة وفاعلية لمحاولات الإرباك.
يمكن للأدوات الرقمية أن تساعد المؤسسات على إنشاء سير عمل وعمليات وبنية تحتية أكثر بساطة نتيجةً للتحولات التي تمر بها. من خلال الأتمتة والذكاء الاصطناعي، يمكن للمؤسسات تقليل المهام الروتينية الشاقة وتحرير موظفيها الأساسيين لقضاء المزيد من الوقت مع العملاء والأطراف المعنيين الآخرين.
يمكن أن يحسِّن التحول الرقمي تفاعل الموظفين بعدّة طرق، من خلال توفير أحدث الأدوات والتقنيات، وتعزيز ثقافة الابتكار المرن التي تشجِّع الموظفين على التجربة، والمخاطرة، والفشل السريع، والتعلم المستمر. وفقًا لأحدث تحليل شمولي (Q12) من Gallup، الذي يقيِّم العلاقة بين تفاعل الموظفين ونتائج الأعمال، تُظهر الشركات ذات المستويات الأعلى من التفاعل أداءً أعلى بشكل ملحوظ في كل شيء من الغياب عن العمل إلى إنتاجية المبيعات والربحية.2
يمكن أن يكشف التحول الرقمي عن مشكلات في التكنولوجيا القديمة أو تدابير الأمن الإلكتروني الحالية التي قد تُعرِّض المؤسسة للخطر. ويمكن أن يساعد اعتماد أحدث تقنيات الأمان المؤسسة على تحسين كشف التهديدات والاستجابة لها، وتقليل الهجمات الناجحة، والوقاية من الأضرار الناتجة أو الحد منها.
يمكن أن يساعد دمج أحدث التقنيات في محفظة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالشركة على توفير فرص جديدة للإيرادات، بما في ذلك مصادر دخل من المواقع الإلكترونية، وتطبيقات الأجهزة المحمولة، وزيادة المبيعات عبر روبوتات المحادثة وغيرها. ويمكن للذكاء الاصطناعي والمقاييس المتقدمة المساعدة على تحديد فرص جديدة لتقديم منتجات وخدمات استنادًا إلى سلوك العملاء على المواقع الإلكترونية وأنماط الشراء الخاصة بهم. وقد يكون العملاء ببساطة أكثر ميلًا للشراء من الشركات التي توفِّر خيارات أوسع للتعامل الرقمي.
لقد قرأ أو سمع معظم الناس عن كيفية قيام شركات مثل Netflix وUber بإحداث تغييرات جذرية في نماذج أعمالها وقطاعاتها من خلال التحول الرقمي. لكن هناك مؤسسات أخرى لديها أيضًا قصص ملهمة حول مبادرات التحول الرقمي التي أحدثت تحولًا جذريًا في أعمالها. فيما يلي بعض الأمثلة فقط:
لطالما عرف المستهلكون شركة Audi بتصنيعها سيارات جميلة وعالية الأداء، لكنها كانت مهددة بالتراجع أمام الشركات الناشئة في مجال السيارات الكهربائية مع تزايد رغبة المستهلكين في الابتعاد عن السيارات التي تعمل بالوقود. لم تكتفِ شركة صناعة السيارات الألمانية بالسعي إلى دخول سوق السيارات الكهربائية بقوة، بل أرادت أيضًا احتضان التحول الرقمي في منتجاتها من خلال السيارات المتصلة وتقنيات القيادة الذاتية. تمتلك Audi فهمًا واضحًا لما يتعيّن عليها فعله للنجاح في سوق شديدة التنافسية مدفوعة بالاستدامة والراحة.
تُعَد مشاهدة البطولة الكبرى الوحيدة للتنس في الولايات المتحدة بشكل مباشر تجربة رائعة، لكن ليس كل محب للتنس يستطيع السفر إلى نيويورك.أرادت بطولة US Open أن تضمن إمكانية متابعة أكثر من 15 مليون مشجّع لمئات المباريات من خلال تطبيقها وموقعها الإلكتروني. استخدمت بطولة US Open نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي لتحويل أكثر من 7 ملايين نقطة بيانات من البطولة إلى محتوى رقمي قدَّم للمشجعين مزيدًا من المعلومات حول المباريات الجارية.
كان نظام مقدمي الرعاية الصحية العامة في المملكة المتحدة بحاجة إلى تحقيق توازن بين تقديم المزيد من الخدمات الرقمية للعملاء والحفاظ على وضع أمني قوي. أنشأت شريكها في تقديم الحلول الرقمية والبيانات والتقنية، NHS Digital، مركز عمليات الأمن الإلكتروني (CSOS) ليكون نقطة تنسيق واحدة بين NHS والشركاء الخارجيين. وهو يقوم الآن بمراقبة أكثر من 1.2 مليون جهاز تابع لـ NHS للكشف عن التهديدات، ويمنع أكثر من ملياري رسالة إلكترونية خبيثة سنويًا من خلال التصفية المستهدفة.
كانت الشركة الألمانية المستقلة للغاز والنفط تُدرك أن الذكاء الاصطناعي سيساعدها على الاستفادة بشكل أفضل من البيانات الناتجة عن جميع أنحاء المؤسسة. بينما بدأت عدة وحدات داخلية في الأعمال والشركات باستخدام الذكاء الاصطناعي، كانت تحتاج إلى مبادرة مركزية لنشره على نطاق واسع. أطلقت مبادرة AI@Scale، حيث تم تضمين قابلية التوسع في المشاريع منذ بدايتها. تمثَّلت إحدى عمليات النشر هذه في أتمتة استخراج البيانات من 2,000 ملف PDF، ما وفَّر وقت الموظفين للتركيز على مهام أكثر أهمية.
أدركت المجموعة الصناعية الكورية أن هجومًا إلكترونيًا واحدًا ناجحًا قد تكون له عواقب مدمرة. قامت مجموعة Doosan Digital Innovation (DDI) بتوحيد عدة مراكز عمليات أمنية (SOCs) إقليمية في مركز عالمي موحَّد؛ بهدف تبسيط منظومة الأمن لديها، واعتمدت على مطابقة الأنماط القائمة على الذكاء الاصطناعي. ونتيجةً لذلك، انخفضت أوقات الاستجابة بنحو 85%.
