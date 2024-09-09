ما المقصود بالتحول الرقمي؟

يتوقع العملاء اليوم أن يتمكنوا من إدارة أعمالهم، وأداء مهامهم، وممارسة حياتهم باستخدام أحدث التطورات التقنية. ويتوقعون الحصول على هذه القدرة من أي مكان، وفي أي وقت، باستخدام الجهاز الذي يفضلونه، مع توافر كل المعلومات المساندة والمحتوى المخصص الذي يحتاجونه في متناولهم. الهدف النهائي للتحول الرقمي هو تلبية هذه التوقعات.

تختلف طريقة تنفيذ التحول الرقمي من مؤسسة لأخرى. يمكن أن يبدأ كمشروع تقني محدد ومركَّز، أو كمبادرة شاملة على مستوى المؤسسة بأكملها. ويمكن أن يتراوح بين دمج التكنولوجيا والحلول الرقمية في العمليات والمنتجات الحالية، إلى إعادة ابتكار هذه العمليات والمنتجات أو ابتكار مصادر جديدة كليًا للإيرادات من خلال الاستفادة من التقنيات الناشئة.

لكن الخبراء يتفقون على أن التحول الرقمي يتعلق بتحويل الأعمال وإدارة التغيير بقدر ما يتعلق بتطوير العمليات التناظرية أو تحديث تكنولوجيا المعلومات. على الرغم من أن هذا الأمر غالبًا ما يقوده مكتب المعلومات الرئيسي للشركة (CIO)، فإنه يتطلب من الإدارة العليا بأكملها التوافق على التقنيات الجديدة والمنهجيات القائمة على البيانات التي يمكنها تحسين تجربة العملاء وتمكين الموظفين وتحقيق أهداف العمل.

ولكن الأهم من ذلك هو أن الشركات يجب أن تضع إطارًا للتحول الرقمي وتراقب التحسينات من خلال تتبُّع مؤشرات الأداء الرئيسية لمعرفة إذا ما كان العمل يؤتي ثماره من النتائج.