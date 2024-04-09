ما الذي يعنيه تحول الأعمال؟

تحويل الأعمال هو إعادة التفكير وإعادة الهيكلة بالجملة لتخطيط أعمال المنظمة والعمليات والتقنيات والتطوير وتجربة العملاء لتحقيق أهداف العمل.
تمكن تحولات الأعمال المنظمات من إعادة ابتكار طريقة رئيسية ليتم بها إنجاز العمل على نطاق المؤسسة، وإنشاء نماذج أعمال جديدة، وتحديث التقنيات لإطلاق العنان لقيمة أعمال جديدة.
تنبع هذه التحولات من فحص كيفية عمل الشركة وكيف يمكنها تحديد أولويات التحسينات. وغالبًا ما يؤدي التحليل الناتج إلى تغييرات كبيرة تعد المنظمة للتنافس بشكل أفضل في بيئة تتسم بتحدي متزايد.
يتضمن تحويل الأعمال كثير من التحولات المحددة، وكلها تساهم في الأعمال بشكل عام.
وغالبًا ما تنفذ المنظمات تحويل الأعمال لإجراء تحليل عميق للكفاءات الأساسية، أو التفرع وصنع منتجات جديدة أو متابعة أسواق جديدة لم تكن جزءًا من مهمتها الأصلية. وتتطلب مبادرات التحول أن تجري المنظمة تغييرات أساسية تؤثر على كل شيء من تجربة العملاء إلى الموارد البشرية إلى تطوير تقنية المعلومات.
تتضمن الميزات الحفاظ على ميزة تنافسية أو تنميتها، وتبسيط العمليات، وتحسين رضا العملاء، وتحسين النتيجة النهائية في نهاية المطاف.
لقد ازداد الطلب على الشركات وارتفعت وتيرة التغيير بشكل كبير، مما يتطلب من القادة التنظيميين أن يكونوا أكثر مرونة مما كانوا عليه في الماضي. وبدون تبني حقيقي لتحول الأعمال، يمكن لعدد قليل جدًا من المنظمات إجراء التغييرات اللازمة لتحقيق هذه الأهداف. وتتعرض كثير من المنظمات لضغوط من أجل:
تتعهد الشركات بتحقيق الأهداف وفقًا لتوجيهات الحكومات والمنظمات غير الحكومية (NGOs)، ومن الأمثلة على ذلك تعهدات الصافي الصفري. ويشير هذا إلى هدف الشركة للوصول إلى الحياد بين انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تسببها والمقدار الذي يمكن أن تدعي إزالته من الغلاف الجوي. ويتطلب تحقيق هذا الوعد تحولات أساسية في كيفية حصول الشركة على مصادر الطاقة والمواد الخام المستخدمة وكيفية عملها أو تصنيعها للسلع. ولتحقيق ذلك، تحتاج المنظمات إلى إحداث ثورة في عملياتها وإجراء فحص دقيق على مورديها. وقد يتطلب تحقيق أهداف الاستدامة من المنظمة تغيير الموردين أو إعادة التفكير في كيفية صنع السلع أو توريد الخدمات.
لقد عرفت كثير من المنظمات الرائدة منذ فترة طويلة أهمية التنوع. لكن ظهور ممارسات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) ومجموعات الدعم قد جلب مستوى من المساءلة لهذا المسعى. وبعبارة أخرى، تريد المنظمات إظهار نتائج يمكن إثباتها من جهودها. وتدعم البيانات التنوع والإنصاف والشمول (DEI) كهدف تجاري. توصلت دراسة أجرتها شركة ماكينزي1 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) إلى أن الشركات التي لديها أعلى نسبة تمثيل للنساء والأقليات العرقية تفوقت على الشركات الأقل تمثيلاً بنسبة تصل إلى 40%.
يتخذ العملاء بشكل متزايد قرارات الشراء عبر الإنترنت من خلال عدد من القنوات2 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) وفي بعض الأحيان دون التحدث إلى الشركة على الإطلاق قبل شراء منتجاتها أو خدماتها. لذلك، من المهم الوصول إلى العملاء أينما كانوا يبحثون عن المعلومات.
يجب على المنظمات مواصلة تحولها لجذب المواهب المناسبة والاحتفاظ بها. يصبح الموظفون الآن أقل رغبةً في الانضمام إلى المنظمات التي لا تضع أولوية لتجربة الموظفين، بل هم على استعداد للرحيل عن منظماتهم الحالية3 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) حتى بدون وجود وظيفة جديدة. وتحتاج الشركات أيضًا إلى توظيف قوة عاملة أكثر تنوعًا والوصول إلى جماهير عالمية. ولا يمكنهم التوظيف من نفس المدارس أو إعطاء الأولوية لنفس تجربة الموظف مثل الأجيال الماضية. وتحتاج المنظمات وقادتها إلى خطة عمل جديدة لتحقيق الازدهار في هذا العالم الأكثر تعقيدًا.
تتزايد رغبة الشركات في تحديث التقنيات وأحمال التشغيل القديمة، من خلال عمليات الترحيل السحابية واعتماد الذكاء الاصطناعي والأتمتة. ويمكن أن يؤدي القيام بذلك إلى زيادة توفير التكاليف والمرونة والابتكار.
لا يوجد تحولان في الأعمال متشابهان. وفقًا لمجلة HBR، هناك أربعة أنواع من تحول الأعمال4 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com). توجد هذه الأنواع الأربعة في مربع؛ وتختلف باختلاف السرعة وما إذا كانت الجهة المسؤولة عن العمل داخلية أو خارجية عن المنظمة.
يمكن للشركات التي تبدأ التحولات بنفسها المشاركة إما في تحول سريع (عدو سريع) أو تحول أبطأ (حركة بطيئة). وفي بعض الأحيان، تضطر المنظمات إلى متابعة التحول استجابةً للمنافسين أو عوامل خارجية أخرى. وفي هذه السيناريوهات، يمكنهم إما الركض بسرعة (التحول المختطف) أو التحرك البطيء (التحول المتفاوض عليه).
على سبيل المثال، قد تغير الشركة استراتيجيتها بسبب التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي (AI). إذا تصرفت الشركة في وقت مبكر، فيُمكنها اتباع استراتيجية بطيئة الحركة تؤثر على جميع الفوائد والمخاطر لإنشاء أفضل نهج ممكن. وإذا تصرفت الشركة في وقت متأخر، فقد تجد أن هناك حاجة إلى إجراء عدو سريع.
قد تتحول الشركات الأخرى لمواجهة الضغوط الخارجية أو عادات المستهلكين. وأدى ظهور الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات إلى إضعاف شركات الكاميرات المتخصصة، لذلك كان عليها أن تتحول إلى نماذج أعمال جديدة للبقاء قادرة على الوفاء بالتزاماتها. وهدد ظهور الإنترنت ناشري الصحف والمجلات التقليدية. واحتاجت هذه الشركات إلى إنشاء أصول رقمية للتعايش مع عروضها المطبوعة؛ وتخلي بعضها عن الطباعة تمامًا.
تتعرض المنظمات التي تمر بعمليات تحول لضغوط كبيرة لإتمام هذه العمليات على نحو صحيح وقد تواجه صعوبات في تحويل نفسها دون مساعدة. لهذا السبب يعمل معظمها مع شريك خارجي يتمتع بخبرة في إدارة تحولات متعددة عبر الصناعات والعالم.
قد يكون لدى الشركاء منصات قابلة لإعادة الاستخدام أو قوالب نماذج أعمال يمكن للمنظمات استخدامها كنقطة بداية. كما أن لديهم سنوات من الخبرة في مجال أفضل الممارسات من خلال مساعدة المنظمات الأخرى. وهم يعرفون أيضًا كيف فشلت التحولات ويمكنهم مساعدة أولئك الذين يمرون بمرحلة انتقالية في تجنب العثرات.
وأخيرًا، يمكنهم مساعدة المنظمات في استخدام التقنيات والبيانات وأبحاث السوق بشكل أفضل لتحديث الأنظمة وتحويل نماذج التشغيل الخاصة بهم لتعزيز المرونة وتأثير الأعمال.
يجب على المنظمات التي تتبع استراتيجيات التحول التركيز على عدد من المجالات الرئيسية في أعمالها.
تحتاج الشركات الحديثة إلى أن تصبح قائمة على البيانات للتنافس في بيئة سريعة التغير. وتحتاج المنظمات إلى تحديد مسارات البيانات المنظمة وغير المنظمة المتوفرة لديها وتحديد ما الذي تحتاج إلى بنائه للاستفادة من بياناته بشكل فعلي. ويجب عليهم بعد ذلك، بناء أو تعزيز قدرات ذكاء الأعمال، المدعومة بشكل متزايد بالذكاء الاصطناعي، حتى تتمكن العملية البشرية أو الآلية من اتخاذ قرارات دقيقة.
يعد التحول الإداري مكونًا مطلوبًا لأي تحول في الأعمال. وهذا يعني أنه يجب على المدراء التنفيذيين رؤية أنفسهم كقادة للتحول وقادرين على التحليل. ويجب عليهم التفكير في صنع القرار وتقييم ما إذا كانوا يتميزون بالخجل الشديد أم بالجرأة المفرطة. وهل هناك مجالات كفاءة انقضت صلاحيتها أو لم يتم تطويرها بالكامل؟ وما الذي يتعين عليهم القيام به لتحسين المهارات حتى يتمكنوا من الاستمرار في قيادة منظماتهم إلى مستقبل أكبر وأكثر إشراقًا؟
لا يحتاج قادة تقنية المعلومات إلى تبني التقنيات الجديدة فحسب، ولكن أيضًا إلى طرق جديدة للعمل. إنهم بحاجة إلى تحديد نوع مناهج إدارة مشاريع الإنتاج، مثل منهجية الشلال أو الأسلوب الرشيق، حتى يبدوا منطقيًا. ويجب عليهم التأكد من أنهم يستخدمون لغة التعليمات البرمجية الصحيحة ليس فقط لبناء منتجات داخلية أفضل ولكن أيضًا للتواصل بشكل أفضل مع النظم البنائية الخارجية.
على سبيل المثال، يعتمد الاقتصاد العالمي الآن على واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والتي تسمح للشركات بربط الخدمات ببعضها البعض. وعلى سبيل المثال، تستخدم أداة إدارة الميزانية واجهات برمجة التطبيقات للاتصال بالعديد من حسابات البنوك وبطاقات الائتمان والاستثمار بحيث يكون لدى المستخدمين صورة كاملة عن أصولهم وديونهم. وقد يفقد البنك الذي ليس لديه واجهة برمجة تطبيقات العملاء الذين أرادوا استخدام أداة الإدارة هذه ولم يتمكنوا من الوصول في الوقت الفعلي إلى معلومات هذا البنك.
تحتاج الشركات التي تعتمد على سلسلة التوريد إلى التغيير داخليًا للاستفادة بشكل أفضل من البيئة الحديثة والمطالبة أيضًا بتغييرات من شركائها. وأصبح تنسيق سلسلة التوريد في الوقت الفعلي ممكنًا الآن، مما يمكن المنظمات من عرض المواد الخام والسلع تامة الصنع أثناء النقل أو في مستويات المخزون في المستودعات على أساس كل دقيقة.
في حين أن تحولات الأعمال تقودها الإدارة بشكل أساسي، فإن الموظفين لديهم دور مهم في التحسين. وجدت شركة ماكينزي5 (يوجد الرابط خارج موقع ibm.com) أن المنظمات التي تشمل ما لا يقل عن 7% من قوتها العاملة في مبادرات التحول "أكثر عرضة بمرتين... لتحقيق عوائد إجمالية للمساهمين (TRS) تتجاوز قطاعها التمثيلي ومؤشر الأسهم الجغرافي".
كما هو الحال في مبادرات إدارة التغيير الأخرى، يبدأ تحويل الأعمال دائما، لكنه لا ينتهي أبدًا. فيما يلي بعض أهم المعالم في رحلة التحول.
تبدأ العديد من تحولات الأعمال من أعلى إلى أسفل، حيث يحتاج الرؤساء التنفيذيون والمدراء الماليون والرؤساء التنفيذيون والأعضاء الآخرون في الإدارة العليا ومجلس الإدارة إلى التوافق مع التحول الشامل. وفي سيناريوهات أخرى، قد يبدأ تحول الأعمال كفكرة صغيرة تتحول إلى مبادرة أكبر. وفي السيناريو الأخير، يحتاج قادة الأعمال إلى شراء التكلفة والموارد المطلوبة لتحقيق تحول الحقيقي.
يجب أن يكون لدى الشركات التي تتطلع إلى التنقل في عالم ديناميكي ومعقد وتنافسي بشكل متزايد فكرة واضحة عما تريد التركيز عليه. فقد ترغب هذه الشركات في تغيير نموذج أعمالهم. وقد يضطرون إلى خدمة نوع جديد من العملاء. وقد يحتاجون إلى دخول أسواق جديدة أو مغادرة الأسواق الحالية. حيث إن فهم أهداف أي تحول أمر حتمي لمعرفة ما يجب القيام به.
لا يمكن للشركات أن تغفل عن حقيقة أنها بحاجة إلى مواصلة عملياتها التجارية أثناء تحويل المنظمة. لذلك، يجب على الشركة فهم مواردها الإجمالية وتخصيصها بشكل صحيح لتلبية المتطلبات اليومية أثناء خضوعها لتحويل عملية الأعمال. ويجب عليها وضع معالم على طول رحلة التحول للتأكد من أنها على الطريق الصحيح.
يُنظر إلى تحول الأعمال في بعض الأحيان على أنه مرادف للتحول الرقمي لمجرد أن الكثير من الجوانب التي تحتاج إلى تغييرها تتعلق بالتقنيات الجديدة6 (الرابط موجود خارج ibm.com). حدث تحول أعمال لشركة Netflix عندما انتقلت من مزود DVD لمحتوى تابع لجهة خارجية إلى منتج ترفيهي ومشغل بث. وللقيام بذلك، احتاجت إلى الانتقال إلى السحابة والاستثمار بكثافة في إنتاج المحتوى.
سيستخدم تحويل الأعمال الحديث بشكل متزايد التطورات التقنية مثل الأتمتة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) لتحسين سير العمل وجعل الموظفين أكثر كفاءة وزيادة سرعات الوصول إلى السوق. تساعد كثير من هذه التقنيات في تحقيق وفورات في التكاليف. وفي مثال آخر، انتقلت Anthem من الأنظمة القديمة إلى الحوسبة السحابية من خلال الاستثمار في الذكاء الاصطناعي لأتمتة العمليات الأساسية واستخدام التحليلات التنبؤية لإنشاء بنية تحتية أكثر مرونة وذاتية الإصلاح. ونتيجة لذلك، فقد شهدت انخفاضًا بنسبة 25٪ في عدد حوادث النظام ذات الأولوية العالية، مما أدى إلى تحسن كبير في وقت تشغيل النظام وموثوقيته.
يجب على الشركات أن تضع في اعتبارها العنصر البشري في تحولات الأعمال. من المحتمل تماما أن تجد المنظمات موظفين أو مجموعات من الموظفين لا يتمتعون بالمهارات المطلوبة للأهداف المقصودة من التحول. فيجب على المدراء التنفيذيين وقادة الموارد البشرية تحديد الخيارات المتاحة لهؤلاء الموظفين، بما في ذلك إعادة تأهيلهم أو إعادة توزيعهم في مجالات أخرى من العمل.
تهدف تحولات الأعمال إلى أن تكون عمليات مدروسة. ولا يفيد تجاهل أهدافها الاستراتيجية وملاحقة اتجاهات السوق لمتابعة فرصة جديدة لامعة قد تضر بنتائجها النهائية. وفي كل مرحلة من مراحل الرحلة، يجب أن يضعوا توقعات العملاء في الاعتبار. فيجب عليهم طرح السؤال: "هل سيؤدي هذا التحول في النهاية إلى تحقيق قيمة للعملاء؟
تتطلب تحولات الأعمال قدرًا كبيرًا من الموارد عبر إطار زمني طويل. لذلك، يجب على المنظمات إنشاء دراسات حالة واستخدام المقاييس لرصد مدى فعالية نهجها. وبهذه الطريقة، يمكنهم تصحيح مسار عملياتهم التجارية أو توسيع نجاحاتهم إلى مجالات جديدة. هناك كثير من مؤشرات الأداء الرئيسية التي يمكن للمنظمة الاستفادة منها في مراقبة كل نقطة محورية رئيسية لتحويل الأعمال.
إعادة ابتكار كيفية إنجاز العمل من خلال تقاطع تحويل الأعمال والتقنيات لإطلاق العنان لمرونة المؤسسة.
تعمل منصة المشاركة المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تسريع إنشاء قيمة على نطاق واسع في رحلة تحويل الأعمال لعملائنا.
إعادة تصور الموارد البشرية وتحديثها باستخدام الذكاء الاصطناعي باعتباره عنصرًا أساسيًا فيها لتحقيق نتائج أعمال أفضل واكتشاف الإمكانات الكاملة التي يتمتع بها الموظفين.
إطلق العنان للأداء المالي وقيمة الأعمال من خلال الخدمات الشاملة التي تدمج التحليل البياني، والذكاء الاصطناعي، والأتمتة، في العمليات الأساسية.
يجمع تحويل الأعمال بين العديد من المبادرات التحويلية الرئيسية التي تعد المنظمة بشكل أفضل للازدهار في الوقت الحالي وفي المستقبل.
تؤدي كل الروابط إلى صفحات خارج ibm.com
1 التنوع أكثر أهمية: حالة التأثير الشامل، ماكنزي، 5 ديسمبر 2023
2 مبيعات B2B: Omnichannel متوفرة في كل مكان وفي كل وقت، ماكنزي، 15 ديسمبر 2021
3 ماذا تقول هذه المفردات الجديدة عن مكان عملك، لوس أنجلوس تايمز، 4 مارس 2024
4 4 أنواع من تحول الأعمال، هارفارد بزنس ريفيو (HBR)، 21 يونيو 2022
5 كم عدد الأشخاص المطلوبين حقًا في عملية التحول؟، ماكنزي، 23 سبتمبر 2021
6 ما هو تحول الأعمال؟، ماكينزي، 17 أبريل 2023