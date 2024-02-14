ما المقصود بالحوسبة السحابية؟

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الحوسبة السحابية هي إمكانية الوصول عند الطلب إلى موارد الحوسبة—الخوادم المادية أو الافتراضية، وتخزين البيانات، وإمكانيات الشبكات، وأدوات تطوير التطبيقات، والبرامج، ومنصات التحليلات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمزيد—عبر الإنترنت بأسعار الدفع حسب الاستخدام.
بعبارات أبسط، لا تشير "السحابة" إلى شيء يطفو في السماء. بدلًا من ذلك، عندما تستخدم الخدمات السحابية، فإنك تصل إلى خوادم بعيدة، وهي أجهزة كمبيوتر مركزية قوية موجودة في مراكز بيانات كبيرة، عبر الإنترنت. يوفر لك نموذج الحوسبة السحابية، كعميل، مرونة وقابلية للتوسع أكبر مقارنة بالبنية التحتية التقليدية المحلية.
الحوسبة السحابية محورية في حياتنا اليومية، سواء كان ذلك يعني الوصول إلى تطبيق سحابي مثل Google Gmail، أو مشاهدة فيلم على Netflix، أو ممارسة لعبة فيديو مستضافة سحابيًا. مع الحوسبة السحابية، تحصل على قوة المعالجة أو التخزين التي تحتاجها، دون الحاجة إلى امتلاك أو إدارة الأجهزة المادية بنفسك.
أصبحت الحوسبة السحابية لا غنى عنها في بيئات الأعمال، من الشركات الناشئة الصغيرة إلى الشركات العالمية، حيث توفر مرونة وقابلية للتوسع أكبر من البنية التحتية التقليدية المحلية. تتضمن تطبيقاتها التجارية العديدة تمكين العمل عن بُعد من خلال إتاحة البيانات والتطبيقات من أي مكان، وإنشاء إطار عمل لتفاعل سلس متعدد القنوات مع العملاء، وتوفير قوة حوسبة هائلة وموارد أخرى ضرورية للاستفادة من التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي والحوسبة الكمومية.
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يدير مزود الخدمات السحابية (CSP) خدمات التكنولوجيا المستندة إلى السحابة المستضافة في مركز بيانات بعيد، وعادةً ما يوفر هذه الموارد مقابل الدفع حسب الاستخدام أو رسوم اشتراك شهرية.
مقارنةً بتكنولوجيا المعلومات التقليدية المحلية، حيث تمتلك الشركة مراكز بيانات فعلية وخوادم خاصة بها وتتولى صيانتها للوصول إلى قوة الحوسبة وتخزين البيانات والموارد الأخرى، توفر الحوسبة السحابية العديد من الفوائد، بما في ذلك:
تتيح لك الحوسبة السحابية التخلص من بعض أو كل تكاليف وجهود شراء أجهزة الكمبيوتر المركزية وغيرها من البنى التحتية المحلية، بالإضافة إلى تثبيتها وتهيئتها وإدارتها. أنت تدفع فقط مقابل البنية التحتية المستندة إلى السحابة وموارد الحوسبة الأخرى أثناء استخدامها.
باستخدام التقنيات السحابية، يمكن لمؤسستك استخدام تطبيقات المؤسسة في دقائق بدلاً من الانتظار لأسابيع أو أشهر حتى تستجيب تكنولوجيا المعلومات لطلب ما، أو لشراء وتكوين الأجهزة الداعمة وتثبيت البرامج. تعمل هذه الميزة على تمكين المستخدمين—وخاصة فرق عمليات التطوير وفرق التطوير الأخرى—من المساعدة في استخدام البرامج المستندة إلى السحابة ودعم البنية التحتية.
توفر الحوسبة السحابية المرونة والخدمة الذاتية، فبدلاً من شراء سعة زائدة تظل غير مستخدمة خلال فترات الركود، يمكنك زيادة السعة وتقليلها استجابةً للارتفاعات والانخفاضات في حركة المرور. يمكنك أيضاً استخدام الشبكة العالمية لمزود السحابة لنشر تطبيقاتك بشكل أقرب إلى المستخدمين في جميع أنحاء العالم.
تُمكِّن الحوسبة السحابية المؤسسات من استخدام التقنيات المختلفة وأحدث الابتكارات لاكتساب ميزة تنافسية. على سبيل المثال، في قطاعات البيع بالتجزئة والخدمات المصرفية وغيرها من الصناعات التي تتعامل مباشرة مع العملاء، يمكن للوكلاء الافتراضيين المدعومين بالذكاء الاصطناعي التوليدي والمنتشرين عبر السحابة، أن يقدموا أوقات استجابة أفضل للعملاء ويحرروا الفرق للتركيز على عمل ذي مستوى أعلى. في قطاع التصنيع، يمكن للفرق التعاون واستخدام البرامج السحابية لمراقبة البيانات في الوقت الفعلي عبر عمليات اللوجستيات وسلسلة التوريد.
تعود أصول تقنية الحوسبة السحابية إلى أوائل الستينيات، عندما قدم Dr. Joseph Carl Robnett Licklider، عالم الحاسوب وعالم النفس الأمريكي المعروف باسم "أبو الحوسبة السحابية"، أقدم أفكار الشبكات العالمية في سلسلة من المذكرات تناقش شبكة كمبيوتر بين المجرات.
ومع ذلك، لم تظهر البنية التحتية السحابية الحديثة للأعمال إلا في أوائل الألفينيات. في عام 2002، بدأت Amazon Web Services خدمات التخزين والحوسبة القائمة على السحابة. في عام 2006، قدمت خدمة الحوسبة السحابية المرنة (EC2)، وهي خدمة أتاحت للمستخدمين استئجار أجهزة كمبيوتر افتراضية لتشغيل تطبيقاتهم. في نفس العام، قدمت Google مجموعة Google Apps (التي تسمى الآن Google Workspace)، وهي مجموعة من تطبيقات الإنتاجية للبرمجيات كخدمة (SaaS).
في عام 2009، بدأت Microsoft أول تطبيق SaaS لها، Microsoft Office 2011.
بحلول عام 2028، تتوقع مؤسسة Gartner أن تتحول الحوسبة السحابية من كونها عامل تغيير جذري للصناعة إلى ضرورة عمل وجزء لا يتجزأ من العمليات التجارية.1
فيما يلي بعض المكونات الأكثر تكاملاً في بنية السحابة الحديثة اليوم:
يمتلك مزودو الخدمات السحابية (CSPs) مراكز بيانات بعيدة ويقومون بتشغيلها، وتضم هذه المراكز خوادم مادية أو خوادم العمل بدون نظام تشغيل، وأنظمة تخزين سحابي، وأجهزة مادية أخرى تشكل البنية التحتية الأساسية وتوفر الأساس المادي للحوسبة السحابية.
في الحوسبة السحابية، تعد اتصالات الشبكة عالية السرعة بالغة الأهمية. عادةً، يربط اتصال بالإنترنت يُعرف باسم الشبكة واسعة النطاق (WAN) المستخدمين الأماميين (واجهة جانب العميل المرئية عبر الأجهزة التي تدعم الويب) بالوظائف الخلفية (مراكز البيانات والتطبيقات والخدمات المستندة إلى السحابة).
تُدمج أيضًا تقنيات شبكات الحوسبة السحابية المتقدمة الأخرى، بما في ذلك موازنات التحميل، وشبكات توصيل المحتوى (CDNs)، والشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN)، للمساعدة في ضمان تدفق البيانات بسرعة وسهولة وأمان بين المستخدمين الأماميين والموارد الخلفية.
الحوسبة السحابية تعتمد بشكل كبير على المحاكاة الافتراضية للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات (الخوادم، برمجيات نظام التشغيل، الشبكات) التي يتم تجريدها باستخدام برمجيات خاصة بحيث يمكن تجميعها وتقسيمها بغض النظر عن حدود الأجهزة المادية.
على سبيل المثال، يمكن تقسيم خادم مادي واحد إلى عدة خوادم افتراضية. تمكن المحاكاة الافتراضية مزوّدي الخدمات السحابية من الاستفادة القصوى من موارد مراكز بياناتهم.
تُعد البنية التحتية كخدمة (IaaS) والمنصة كخدمة (PaaS) والبرمجيات كخدمة (SaaS) والحوسبة بدون خادم، نماذج منصات الحوسبة السحابية الأكثر شيوعًا "كخدمة". يستخدم معظم المطورين في المؤسسات الكبيرة مزيجًا من الأربعة.
توفر IaaS تحكمًا كاملاً في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، مما يسمح للمؤسسات بإنشاء الأنظمة وإدارتها. PaaS تبني على IaaS (البنية التحتية كخدمة) من خلال توفير منصة تبسّط عملية تطوير ونشر التطبيقات، حيث تتولى هي التعامل مع البنية التحتية الأساسية بالنيابة عنك. تقدم SaaS، وهي الخدمة السحابية الأكثر استخداماً على نطاق واسع، برامج جاهزة للاستخدام، مما يلغي الحاجة إلى الإدارة. وتتيح لك الحوسبة بدون خادم، المبنية على IaaS و PaaS، التركيز فقط على كتابة التعليمات البرمجية.
توفر البنية التحتية كخدمة (IaaS) إمكانية الوصول عند الطلب إلى موارد حوسبة أساسية—خوادم مادية وافتراضية، وشبكات، وتخزين—عبر الإنترنت على أساس الدفع حسب الاستخدام.
تمكّن البنية التحتية كخدمة (IaaS) المستخدمين من توسيع الموارد وتقليصها حسب الحاجة، مما يقلل من الحاجة إلى النفقات الرأسمالية الأولية المرتفعة أو البنية التحتية غير الضرورية المحلية أو "المملوكة"، ومن الشراء الزائد للموارد لاستيعاب الارتفاعات الدورية في الاستخدام.
وفقًا لتقرير صادر عن شركة أبحاث الأعمال، من المتوقع أن ينمو سوق البنية التحتية كخدمة (IaaS) بسرعة في السنوات القليلة المقبلة، ليصل إلى 212.34 مليار دولار أمريكي في عام 2028 بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) قدره 14.2%.2
توفر المنصة كخدمة (PaaS) لمطوري البرامج منصة عند الطلب—تتضمن الأجهزة، وحزمة البرامج الكاملة، والبنية التحتية، وأدوات التطوير—لتشغيل التطبيقات وتطويرها وإدارتها دون تكاليف وتعقيدات وعدم مرونة صيانة تلك المنصة محليًا.
باستخدام PaaS، يستضيف موفر السحابة كل شيء في مركز البيانات الخاص به. ويشمل ذلك الخوادم والشبكات والتخزين وبرامج نظام التشغيل والبرامج الوسيطة وقواعد البيانات. ما على المطورين سوى الاختيار من قائمة لإنشاء الخوادم والبيئات التي يحتاجونها لتشغيل التطبيقات وإنشائها واختبارها ونشرها وصيانتها وتحديثها وتوسيع نطاقها.
اليوم، تُبنى PaaS عادةً حول الحاويات، وهو نموذج حوسبة افتراضية يمثل خطوة متقدمة عن الخوادم الافتراضية. تُتيح الحاويات افتراضية لنظام التشغيل، مما يمكّن المطورين من تجميع التطبيق مع خدمات نظام التشغيل التي يحتاجها فقط للتشغيل على أي منصة دون تعديل أو الحاجة إلى برمجيات وسيطة.
Red Hat® OpenShift® عبارة عن منصة PaaS شهيرة مبنية حول حاويات Docker و Kubernetes، وهو حل مفتوح المصدر لتنسيق الحاويات يعمل على أتمتة النشر السحابي والتوسع وموازنة التحميل وغير ذلك الكثير للتطبيقات المستندة إلى الحاويات.
البرمجيات كخدمة (SaaS)، والمعروفة أيضًا باسم البرمجيات المستندة إلى السحابة أو التطبيقات السحابية، هي برمجيات تطبيقات تفاعلية يتم استضافتها في السحابة. يصل المستخدمون إلى البرمجيات كخدمة (SaaS) عبر متصفح الويب، أو عميل سطح مكتب مخصص، أو واجهة برمجة تطبيقات (API) تتكامل مع نظام تشغيل سطح المكتب أو الهاتف المحمول. يوفر مزودو الخدمات السحابية البرمجيات كخدمة (SaaS) بناءً على رسوم اشتراك شهرية أو سنوية. ويمكنهم أيضًا توفير هذه الخدمات من خلال تسعير الدفع لكل استخدام.
بالإضافة إلى مزايا توفير التكاليف والوقت المناسب للقيمة وقابلية التوسع في السحابة، توفر SaaS ما يلي:
SaaS هو نموذج التسليم الأساسي لمعظم البرامج التجارية اليوم. توجد المئات من حلول البرامج كخدمة (SaaS)، تتنوع من تلك المتخصصة في صناعات محددة والإدارية العامة (على سبيل المثال، Salesforce) إلى قواعد بيانات المؤسسات القوية وأدوات البرمجيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي (AI).
وفقًا لدراسة أجرتها Fortune Business Insights، بلغت قيمة حجم سوق البرمجيات كخدمة (SaaS) العالمي 273.55 مليار دولار أمريكي في عام 2023، ومن المتوقع أن ينمو من 317.55 مليار دولار أمريكي في عام 2024 ليصل إلى 1,228.87 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2032.3
الحوسبة بدون خادم، أو ببساطة بدون خادم، هي نموذج الحوسبة السحابية ينقل جميع مهام إدارة البنية التحتية الخلفية، بما في ذلك التجهيز والتوسع والجدولة والتصحيح، إلى مزود السحابة. تحرر هذه القدرة المطورين من تركيز كل وقتهم وجهدهم على التعليمات البرمجية ومنطق الأعمال الخاص بتطبيقاتهم.
علاوة على ذلك، تقوم الحوسبة بدون خادم بتشغيل رمز التطبيق على أساس كل طلب فقط ويقوم تلقائيًا بتوسيع البنية التحتية الداعمة وزيادتها أو تقليصها استجابةً لعدد الطلبات. مع عدم وجود خادم، يدفع العملاء فقط مقابل الموارد المستخدمة عند تشغيل التطبيق؛ ولا يدفعون أبدًا مقابل السعة الخاملة.
غالبًا ما يتم الخلط بين الوظيفة الخدمة (FaaS) والحوسبة بدون خادم، بينما هي في الواقع مجموعة فرعية من الحوسبة بدون خادم. تسمح FaaS للمطورين بتشغيل أجزاء من التعليمات البرمجية للتطبيق (تسمى الوظائف) استجابة لأحداث محددة. يتم توفير كل شيء إلى جانب التعليمات البرمجية—الأجهزة المادية، والآلة الافتراضية (VM)، ونظام التشغيل، وإدارة برامج خادم الويب—يتم توفيره تلقائيًا بواسطة موفر الخدمة السحابية في الوقت الفعلي أثناء تشغيل التعليمات البرمجية، ويتم إيقافه بمجرد اكتمال التنفيذ. تبدأ الفوترة عند بدء التنفيذ وتتوقف عند توقف التنفيذ.
السحابة العامة هي نوع من الحوسبة السحابية يقوم فيها مزود خدمة سحابية بإتاحة موارد الحوسبة للمستخدمين عبر الإنترنت العام. وتشمل تطبيقات SaaS، والأجهزة الافتراضية (VMs) الفردية، وأجهزة حوسبة العمل بدون نظام تشغيل، والبنى التحتية الكاملة من فئة المؤسسات، ومنصات التطوير. قد تكون هذه الموارد متاحة مجانًا أو وفقًا لنماذج تسعير قائمة على الاشتراك أو الدفع حسب الاستخدام.
يمتلك مزود خدمات السحابة العامة مراكز البيانات والأجهزة والبنية التحتية التي تعمل عليها أعباء عمل عملائه، ويديرها، ويتحمل مسؤوليتها كاملة. وعادةً ما يوفر اتصال شبكة عالي النطاق للمساعدة في ضمان الأداء العالي والوصول السريع إلى التطبيقات والبيانات.
سحابة عامة هي بيئة متعددة المستأجرين حيث يشترك جميع العملاء في البنية التحتية لمركز بيانات مزود السحابة والموارد الأخرى ويتشاركونها. في عالم أبرز بائعي خدمات السحابة العامة، مثل Amazon Web Services (AWS) و Google Cloud و IBM Cloud® و Microsoft Azure و Oracle Cloud، يمكن أن يصل عدد هؤلاء العملاء إلى الملايين.
لقد نقلت معظم المؤسسات أجزاء من بنيتها التحتية للحوسبة إلى السحابة العامة لأن خدمات السحابة العامة مرنة وقابلة للتوسع بسهولة، وتتأقلم بمرونة لتلبية متطلبات أعباء العمل المتغيرة. إن وعد الكفاءة العالية وتوفير التكاليف من خلال الدفع مقابل ما يستخدمونه فقط يجذب العملاء إلى السحابة العامة. ويسعى آخرون إلى تقليل الإنفاق على الأجهزة والبنية التحتية المحلية.
السحابة الخاصة هي بيئة سحابية تكون فيها جميع البنى التحتية والموارد الحاسوبية مخصصة لعميل واحد فقط. السحابة الخاصة تجمع بين العديد من مزايا الحوسبة السحابية—بما في ذلك المرونة وقابلية التوسع وسهولة تقديم الخدمات—مع التحكم في الوصول والأمان وتخصيص الموارد للبنية التحتية المحلية.
عادةً ما تتم استضافة السحابة الخاصة محليًا في مركز بيانات العميل. ومع ذلك، يمكن أيضًا استضافتها على البنية التحتية لمزود خدمات سحابية مستقل أو بناؤها على بنية تحتية مستأجرة موجودة في مركز بيانات خارجي.
غالبًا ما تختار العديد من الشركات بيئة السحابة الخاصة بدلاً من السحابة العامة لتلبية متطلبات الامتثال التنظيمي. الكيانات واسعة النطاق مثل الهيئات الحكومية، ومنظمات الرعاية الصحية، والمؤسسات المالية غالبًا ما تختار إعدادات السحابة الخاصة لأحمال التشغيل التي تتعامل مع الوثائق السرية، ومعلومات التعريف الشخصية (PII)، والملكية الفكرية، والسجلات الطبية، والبيانات المالية، أو غيرها من البيانات الحساسة.
من خلال بناء بنية سحابية خاصة وفقًا لمبادئ السحابة الأصلية، يمكن للمؤسسات نقل أحمال التشغيل بسرعة إلى سحابة عامة أو تشغيلها ضمن بيئة سحابة هجينة (انظر أدناه) عندما تكون جاهزة.
السحابة الهجينة هي تمامًا كما يوحي اسمها: مزيج من السحابة العامة والسحابة الخاصة والبيئات المحلية. على وجه التحديد (وبشكل مثالي)، تربط السحابة الهجينة مزيجًا من هذه البيئات الثلاث في بنية تحتية واحدة مرنة لتشغيل تطبيقات المؤسسة وأحمال التشغيل.
في البداية، اتجهت المؤسسات إلى نماذج الحوسبة السحابية المختلطة بشكل أساسي لترحيل أجزاء من بياناتها المحلية إلى بنية تحتية سحابية خاصة، ثم ربط تلك البنية التحتية بالبنية التحتية السحابية العامة التي يستضيفها بائعو السحابة خارج المؤسسة. لقد تمت هذه العملية من خلال حل سحابي هجين مجمع، مثل Red Hat OpenShift أو البرامج الوسيطة وإدارة تكنولوجيا المعلومات، لإنشاء "لوحة تحكم موحدة". تعتمد الفرق والمسؤولون على لوحة المعلومات الموحدة هذه لعرض تطبيقاتهم وشبكاتهم وأنظمتهم.
وفي وقتنا الحاضر، البنية التحتية السحابية الهجينة توسعت لتتجاوز الاتصال المادي و ترحيل السحابة لتقدم بيئة مرنة وآمنة وموفرة للتكاليف تدعم قابلية النقل والنشر الآلي لأحمال التشغيل عبر بيئات متعددة. تتيح هذه الميزة للمؤسسة تحقيق أهدافها التقنية والتجارية بشكل أكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة مقارنة باستخدام سحابة عامة أو خاصة وحدها. على سبيل المثال، تُعد بيئة السحابة الهجينة مثالية لفرق عمليات التطوير والفرق الأخرى لتطوير تطبيقات الويب واختبارها. يُحرر هذا المؤسسات من شراء وتوسيع الأجهزة المادية المحلية اللازمة لإجراء اختبار التطبيقات، مما يوفر وقتًا أسرع للتسويق. بمجرد يطور فريق عمل تطبيقًا في السحابة العامة، يمكنه نقله إلى بيئة سحابة خاصة بناءً على احتياجات العمل أو عوامل الأمان.
تسمح السحابة العامة أيضًا للشركات بتوسيع نطاق الموارد بسرعة استجابةً للزيادات غير المخطط لها في حركة المرور دون التأثير على أحمال تشغيل السحابة الخاصة، وهي ميزة تُعرف باسم تدفق السحابة. تستخدم قنوات البث مثل Amazon السحابة لدعم زيادة حركة الزيارات عند بدء عروض جديدة.
تعتمد معظم الشركات الكبرى اليوم على نموذج السحابة الهجينة لأنها توفر مرونة أكبر وقابلية للتوسع وتحسينًا للتكلفة مقارنة بإعدادات البنية التحتية التقليدية المحلية. وفقًا لمؤشر قياس التحول من IBM: حالة التقنية السحابية، قد اعتمد أكثر من 77% من الشركات والمتخصصين في مجال الأعمال وتكنولوجيا المعلومات نهج السحابة الهجينة.
لمعرفة المزيد حول الاختلافات بين السحابة العامة والخاصة والهجينة، اطّلع على "السحابة العامة مقابل السحابة الخاصة مقابل السحابة الهجينة: ما الفرق؟"
تستخدم السحابة المتعددة سحابتين أو أكثر من اثنين أو أكثر من مزودي الخدمات السحابية المختلفين. يمكن أن تكون بيئة السحابة المتعددة بسيطة مثل خدمة SaaS للبريد الإلكتروني من بائع واحد وخدمة SaaS لتحرير الصور من بائع آخر. ولكن عندما تتحدث الشركات عن السحابة المتعددة، فإنها عادةً ما تستخدم خدمات سحابية متعددة—بما في ذلك SaaS و PaaS و IaaS—من اثنين أو أكثر من مزودي السحابة العامة الرائدين.
تختار المؤسسات السحابة المتعددة لتجنب الاحتكار لمنتج معين والحصول على المزيد من الخدمات للاختيار من بينها والوصول إلى المزيد من الابتكار. من خلال السحابة المتعددة، يمكن للمؤسسات اختيار وتخصيص مجموعة فريدة من الميزات والخدمات السحابية لتلبية احتياجات أعمالها. وتتضمن حرية الاختيار هذه اختيار "أفضل التقنيات" من أي مزود خدمة عملاء (حسب الحاجة أو عند ظهورها)، بدلاً من أن تكون مقيداً بعروض من بائع واحد. على سبيل المثال، يمكن لمؤسسة اختيار AWS لانتشارها العالمي مع استضافة الويب، و IBM Cloud لتحليلات البيانات ومنصات التعلم الآلي (ML)، و Microsoft Azure لميزاتها الأمنية.
تقلل بيئة السحابة المتعددة أيضًا من التعرض لمشكلات الترخيص والأمان والتوافق الناتجة عن "تقنية المعلومات الظلية"— وهي أي برمجيات أو أجهزة أو موارد تكنولوجيا معلومات تُستخدم على شبكة المؤسسة دون موافقة قسم تكنولوجيا المعلومات، وغالبًا دون علم أو إشراف تكنولوجيا المعلومات.
اليوم ، تستخدم معظم المؤسسات نموذج سحابة متعددة هجينة. بالإضافة إلى مرونة اختيار خدمة الحوسبة السحابية الأكثر فعالية من حيث التكلفة، توفر السحابة الهجينة المتعددة أقصى درجات التحكم في نشر أحمال التشغيل، مما يمكّن المؤسسات من العمل بكفاءة أكبر، وتحسين الأداء، وتحقيق أقصى قدر من توفير التكاليف.
وفقًا لدراسة أجراها معهد IBM لقيمة الأعمال، فإن القيمة المستمدة من تقنية منصة السحابة المتعددة الهجينة الكاملة ونموذج التشغيل على نطاق واسع هي ضعف ونصف القيمة المستمدة من نهج المورّد الواحد على منصة واحدة وسحابة واحدة.
ومع ذلك، فإن نموذج السحابة المتعددة الهجينة الحديثة يأتي بمزيد من التعقيد. —كلما زاد عدد السحابات التي تستخدمها—مع أدوات إدارتها الخاصة بها، ومعدلات نقل البيانات، وبروتوكولات الأمان—كلما أصبح من الصعب إدارة بيئتك. مع عمل أكثر من 97% من الشركات على أكثر من سحابة واحدة، وتشغيل معظم المؤسسات 10 أو أكثر من السحابات، أصبح نهج إدارة السحابة الهجينة أمرًا بالغ الأهمية.
توفر منصات إدارة السحابة الهجينة المتعددة رؤية شاملة عبر سحابات مزودين متعددين من خلال لوحة معلومات مركزية، حيث يمكن لفرق التطوير رؤية مشاريعهم وعمليات النشر، ويمكن لفرق العمليات مراقبة المجموعات والعُقد، ويمكن لموظفي الأمن السيبراني مراقبة التهديدات.
تقليدًا، كانت المخاوف الأمنية هي العائق الرئيسي أمام المؤسسات التي تفكر في الخدمة السحابية، وخاصةً خدمات السحابة العامة. يتطلب الحفاظ على أمان السحابة إجراءات مختلفة ومجموعات مهارات للموظفين تختلف عن بيئات تكنولوجيا المعلومات القديمة. تتضمن بعض أفضل ممارسات أمان السحابة ما يلي:
يتغير أمن السحابة باستمرار لمواكبة التهديدات الجديدة. يقدم مزودو الخدمات السحابية (CSP) اليوم مجموعة واسعة من أدوات إدارة أمن السحابة، بما في ذلك:
تشير الاستدامة في الأعمال إلى استراتيجية الشركة لتقليل التأثير البيئي السلبي لعملياتها في سوق معين، وقد أصبحت تفويضًا أساسيًا لحوكمة الشركات. تتوقع Gartner أن 50% من المؤسسات ستعتمد مراقبة تمكّن الاستدامة بحلول عام 2026 لإدارة استهلاك الطاقة ومقاييس البصمة الكربونية لبيئات السحابة الهجينة الخاصة بها.4
مع سعي الشركات إلى تعزيز أهداف استدامة أعمالها ، تطورت الحوسبة السحابية لتلعب دورًا مهمًا في مساعدتها على تقليل انبعاثات الكربون وإدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ. على سبيل المثال، تتطلب مراكز البيانات التقليدية إمدادات طاقة وأنظمة تبريد، والتي تعتمد على كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية. من خلال ترحيل موارد وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات إلى السحابة، لا تعمل المؤسسات على تعزيز الكفاءة التشغيلية والتكلفة فحسب، بل تعمل أيضًا على زيادة كفاءة الطاقة الإجمالية من خلال موارد مزودي الخدمات السحابية المشتركة.
لقد التزم جميع اللاعبين الرئيسيين في مجال الحوسبة السحابية بتحقيق صافي الانبعاثات الصفري لتقليل بصمتهم الكربونية ومساعدة العملاء على تقليل الطاقة التي يستهلكونها عادةً باستخدام الإعدادات المحلية. على سبيل المثال، تسعى IBM من خلال مبادرات الشراء المستدام إلى الوصول إلى هدف الصافي الصفري بحلول عام 2030.
وفقًا لتوقعات مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، من المتوقع أن يتضاعف الإنفاق العالمي على خدمات السحابة العامة بحلول عام 2028.5
فيما يلي بعض الطرق الرئيسية التي يمكن للشركات من خلالها الاستفادة من الحوسبة السحابية:
يمكن للمؤسسات تخصيص الموارد زيادة أو نقصانًا بسرعة وسهولة استجابةً للتغيرات في متطلبات العمل.
توفر الحوسبة السحابية تكرارًا فعالاً من حيث التكلفة لحماية البيانات من أعطال الأنظمة وتوفير المسافة المادية اللازمة لتطبيق استراتيجيات التعافي من الكوارث واستعادة بيانات وتطبيقات السحابة أثناء انقطاع محلي أو كارثة. جميع مزودي السحابة العامة الرئيسيين يقدّمون التعافي من الكوارث كخدمة (DRaaS).
بالنسبة لفرق التطوير التي تتبنى منهجيات الأسلوب الرشيق أو عمليات التطوير أو التطوير والأمن والعمليات (Devsecops)، توفر السحابة موارد قابلة للتطوير حسب الطلب. هذا يبسّط عملية توفير بيئات التطوير والاختبار، ويزيل العوائق مثل الإعداد اليدوي للخوادم، ويمكّن الفرق من التركيز على بناء واختبار التطبيقات السحابية الأصلية وتتبعها بشكل أكثر كفاءة.
يمكن للسحابة معالجة تحديات زمن الانتقال وتقليل فترة التعطل عن العمل من خلال تقريب مصادر البيانات من الحافة. تدعم أجهزة إنترنت الأشياء (IOT) (على سبيل المثال، أجهزة مراقبة المرضى، وأجهزة الاستشعار على خط الإنتاج) لجمع البيانات في الوقت الفعلي.
تدعم الحوسبة السحابية تخزين ومعالجة كميات هائلة من البيانات بسرعات عالية—سعة تخزين ومعالجة تفوق ما يمكن لمعظم المؤسسات شراءه ونشره في محليًا. تدعم هذه الموارد عالية الأداء تقنيات مثل سلسلة الكتل والحوسبة الكمومية والنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) التي تشغل منصات الذكاء الاصطناعي التوليدي مثل أتمتة خدمة العملاء.
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4. تتوقع Gartner أن 50% من المؤسسات ستقوم بإدارة استهلاك الطاقة في السحابة الهجينة من خلال مراقبة الاستدامة بحلول عام 2026، Gartner Research، في 21 مايو 2024
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