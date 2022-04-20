ما المقصود بالبرمجيات كخدمة (SaaS)؟

يتولى مزود خدمة البرمجيات كخدمة مسؤولية تشغيل وإدارة وصيانة البرمجيات والبنية التحتية التي تعمل عليها. يتمكَّن العميل ببساطة من إنشاء الحساب، ودفع الرسوم، وبدء العمل.

يُرجِع بعض مؤرخي الصناعة أصول البرمجيات كخدمة إلى خمسينيات القرن الماضي، عندما كان يتم تسليم التطبيقات التي تعمل على أجهزة الكمبيوتر المركزية إلى المحطات البعيدة. لكن البرمجيات كخدمة كما نعرفها اليوم بدأت في عام 1999، عندما أطلقت Salesforce نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) كبرمجيات مستضافة على السحابة تُقدَّم عبر متصفحات الإنترنت.

في الوقت الحالي، تُعَد البرمجيات كخدمة (SaaS) أكثر خدمات الحوسبة السحابية العامة شيوعًا، والنموذج السائد لتسليم البرمجيات. يتم تقديم جزء كبير من البرامج التي يستخدمها الموظفون -من الأدوات اليومية مثل Slack (للمراسلة) وDropbox (لتخزين ومشاركة الملفات)، إلى التطبيقات الأساسية للأعمال مثل تخطيط موارد المؤسسات (ERP) ومنصات الموارد البشرية أو تحسين أداء القوى العاملة- عبر نموذج SaaS.

مقارنةً بالبرمجيات التقليدية المُثبتة في البيئات المحلية، توفِّر SaaS للشركات بجميع أحجامها -بدءًا من الشركات الناشئة ووصولًا إلى المؤسسات العالمية الكبرى- مزايا مثل سرعة تحقيق القيمة، وتكاليف إدارة منخفضة أو شبه معدومة، وتكاليف متوقعة.

تستمر هذه الشعبية في النمو. تتوقع شركة التحليلات Gartner أن تتجاوز إيرادات برمجيات SaaS على مستوى العالم 145 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022؛ بينما تتوقع شركة IDC أن تنمو سوق SaaS العالمي ليصل إلى 302.1 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025.