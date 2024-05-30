عادةً ما يتم وضع اتفاقيات مستوى الخدمة (SLAs) بين المورِّد والعميل الخارجي، لكن الشركات تستخدمها أيضًا داخليًا لتوثيق الاتفاقيات بين الأقسام أو الفرق.

تُعد اتفاقيات مستوى الخدمة جزءًا مهمًا من عقود الاستعانة بمصادر خارجية وعقود بائعي تكنولوجيا المعلومات، حيث توفِّر رؤية شاملة لعلاقة العمل. وتساعد على ضمان حصول جميع الأطراف المعنية على فهم دقيق لاتفاقية الخدمة.

تحدِّد اتفاقيات مستوى الخدمة توقعات العملاء، وتحمِّل مقدِّمي الخدمة المسؤولية، وتساعد في نهاية المطاف على تحسين تجربة المستخدم النهائي. تمهِّد اتفاقيات مستوى الخدمة الطريق لعلاقة عمل أكثر سلاسة، وتسوية عدم اليقين ونقاط الخلاف منذ البداية، وتساعد على حماية مصالح جميع الأطراف المعنية.