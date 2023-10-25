ما المقصود بأحمال التشغيل؟

في مجال تكنولوجيا المعلومات، تطور معنى هذا المصطلح بشكل كبير، لا سيما مع ظهور الحوسبة السحابية. بشكل عام، يُستخدم "حمل التشغيل" للإشارة إلى مهمة حوسبية أو عملية معينة، إلى جانب الموارد التي تتطلبها مثل المعالجة والتخزين والذاكرة والشبكة.



في سياق الحوسبة السحابية، يشير حمل التشغيل إلى أي خدمة أو تطبيق أو وظيفة تستهلك موارد سحابية. ويشمل ذلك الآلات الافتراضية، وقواعد البيانات، والتطبيقات، والخدمات المصغّرة، والعُقد، وغيرها — فجميعها تُعد أحمال تشغيل.

ويمكن أن تتراوح أحمال العمل بين مهام بسيطة، مثل تشغيل تطبيق واحد أو إجراء حسابات محدودة، إلى عمليات معقدة مثل تحليل البيانات على نطاق واسع أو تشغيل مجموعة مترابطة من التطبيقات. يُعد إدارة أحمال التشغيل من الجوانب الحيوية في تحسين استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات، لما له من تأثير مباشر على أداء الأنظمة وتكلفتها واستقرارها، وفي نهاية المطاف على نجاح العمليات التجارية.



مع انتشار الحوسبة السحابية وتقنيات المحاكاة الافتراضية ، أصبحت إدارة أحمال التشغيل أكثر تعقيدًا من أي وقت مضى1. فمع استخدام موارد السحابة الهجينة والسحابة المتعددة والسحابة العامة، باتت أحمال التشغيل تنتقل عبر منصات ومواقع متعددة، لكل منها خصائص ومتطلبات إدارية فريدة.

ولمواكبة هذا التعقيد، بدأت المؤسسات بالاعتماد على أدوات متقدمة لإدارة أحمال التشغيل في مختلف بيئات الحوسبة ومهام سير العمل. تشمل هذه الأدوات: واجهات برمجة التطبيقات الخلفية (backend APIs)، وبرمجيات أتمتة أحمال التشغيل، وتحليلات تنبؤية مدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومنصات إدارة السحابة مثل Amazon Web Services (AWS)، وGoogle Cloud Platform، وIBM Cloud®، وMicrosoft Azure.

كما تعتمد الشركات استراتيجيات مثل تحديد موضع أحمال التشغيل، حيث يتم تحديد البيئة المثلى لتشغيل كل حمل بناءً على عوامل مثل: التكلفة، الأداء، دورة الحياة، الامتثال، ومتطلبات الأعمال. وتُسهم هذه المقاربة في ضمان تشغيل كل حمل تشغيل ضمن البيئة التي تناسب احتياجاته بدقة.