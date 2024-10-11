ما المقصود بمستودع البيانات؟

تستخدم معظم مستودعات البيانات أنظمة OLAP لدعم التحليلات. تُجري برمجيات OLAP تحليلات متعددة الأبعاد بسرعات فائقة على كميات هائلة من البيانات من مخزن بيانات مركزي موحد، مثل مستودع البيانات.



غالبًا ما يكون لجزء من بيانات الأعمال أبعاد متعددة. على سبيل المثال، قد تتضمن أرقام المبيعات عدة أبعاد تتعلق بالموقع (المنطقة والدولة والمخزن) أو الوقت (السنة والشهر والأسبوع واليوم) أو المنتج (العلامة التجارية والنوع).

في قاعدة البيانات العلائقية التقليدية، تُنظم البيانات في جداول مكونة من صفوف وأعمدة، ما يعني أنها تمثل بُعدين فقط من هذه الأبعاد في المرة الواحدة - بُعد في الصف وبُعد آخر في العمود. وهذا من شأنه أن يجعل التحليل أمرًا مرهقًا.

ومع ذلك، تُمكّن أنظمة OLAP المستخدمين من تحليل البيانات على أبعاد متعددة في وقت واحد، ما يتيح معالجة أسرع وتحليل أكثر عمقًا. تتضمن الاستخدامات الشائعة لأنظمة OLAP استخراج البيانات وتطبيقات ذكاء الأعمال، والحسابات التحليلية المعقدة، والسيناريوهات التنبئية، ووضع الميزانيات وإجراء التوقعات.

يختلف نظام OLAP عن نظام المعالجة المعاملاتية عبر الإنترنت أو OLTP. تتبع أنظمة OLTP أعدادًا كبيرة من معاملات أعداد كبيرة من المستخدمين في الوقت الفعلي. يكمن وجه الاختلاف الرئيسي بين نظام OLTP وOLAP في أن أنظمة OLTP مصممة بشكل أساسي لجمع البيانات، بينما تحلل أنظمة OLAP البيانات المجمعة بالفعل.

غالبًا ما تستخدم أنظمة OLTP قواعد البيانات العلائقية لتسجيل المعاملات مثل ما يلي:

معاملات البنوك وأجهزة الصراف الآلي

مشتريات المتاجر الإلكترونية والمتاجر التقليدية

حجوزات الفنادق وشركات الطيران

على الرغم من أن مستودعات البيانات لا تتضمن عادةً أنظمة OLTP، فإن البيانات التي تسجلها أنظمة OLTP في قواعد البيانات تُخزن عادة في المستودعات، حيث يتيح نظام OLAP إمكانية إجراء التحليلات.